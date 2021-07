Vorteile der SaaS-Leistungserfassung – TimeStatement

Was sind die Vorteile der SaaS-TimeStatement Lösung?

Zeiterfassungssoftware, die als Software-as-a-Service angeboten wird, bietet dem Kunden eine Reihe von Vorteilen gegenüber einer klassischen Lösung.

Da das Hosting vom Softwarehersteller übernommen wird, benötigt ein Unternehmen keine eigene Installation. Dadurch fallen keine Kosten für Anschaffung oder Wartung an.

SaaS-Softwarelösungen zur Zeiterfassung lassen sich in einem Unternehmen schneller implementieren.

Mit TimeStatement können Sie Arbeitszeit erfassen, Spesen erfassen, professionelle Rechnungen erstellen, sowie mit einem Klick Berichte versenden. Diese online Lösung ist von überall erreichbar und einfach zu bedienen.

Nach 5 Minuten können Sie es schon benutzen.

Rechnungen in jeder Sprache ausstellen

Einfache und schnelle Leistungs- und Arbeitszeit Verfolgung

Professionelle Abrechnung von erfassten Leistungen

Projekt-, Kunden- und Teammanagement

Kostenerfassung

Beste Excel-Erweiterung / Alternative

Excel- und PDF-Export für Berichte von Anwendern, Projekten und Kunden

Berichte können jederzeit erstellt und versendet werden.

Zwischenberichte können jederzeit mit einem Klick versendet werden.

Unterstützt Mehrsprachigkeit und internationale Währungen

Cloud-basiert und ohne Installation

Jederzeit und von überall über das Internet verfügbar – Plattformunabhängig

Digitale Zeiterfassung für alle Endgeräte

Die Identifikation erfolgt automatisch über die IP-Adresse

Als SaaS-Lösung werden regelmäßig Updates und Backups durchgeführt.

Auf Wunsch selbst gehostete Inhouse-Lösung

Sie erhalten zum Nulltarif eine Vollversion ohne Zeitlimit, benötigen keine Installation und so können die Lösung gleich einsetzen: https://timestatement.com

Perfekt, um die Lösung im Detail und zeitlich unbegrenzt zu testen.

Mit der Cloud basierten Zeiterfassung TimeStatement werden sämtliche Daten Informationen zentralisiert, so dass Abteilungsleiter und Mitarbeitende in Echtzeit alle Informationen zur Verfügung haben.

Durch die Cloud-basierte Umsetzung der TimeStatement Lösung sind Ihre Zeiterfassungen und Rechnungen über das Web von überall auf und abrufbar und bereit zur Weiterbearbeitung oder Erfassung.

Unser Zeiterfassungsdienst ist ideal für kleine (KMU) und Großunternehmen, sowie auch für Freelancers, die eine moderne und intuitive Zeiterfassung- / Leistungserfassung Lösung suchen.

TimeStatement AG – Bahnhofstrasse 9 – 6340 Baar – Schweiz – sales@timestatement.com – Telefon +41 41 500 77 90 – https://timestatement.com

La società TimeStatement è un produttore di soluzioni innovative per il monitoraggio del tempo nel settore web e server / desktop.

TimeStatement is a developer of innovative time-tracking solutions on the web and in the server/desktop area.

