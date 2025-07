Vorteile und Gründe für einen 24/7 Support

Rund um die Uhr erreichbar – lohnt sich ein 24/7-Support?

Was tun, wenn der Serviceanspruch der eigenen Beschäftigten und Kunden ansteigt? Wenn z.B. immer mehr Kunden auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten betreut werden möchten? Dann ist es sinnvoll, die bisherigen Servicezeiten auf einen 24/7-Support zu erweitern.

Ein solcher Kundensupport ermöglicht eine deutliche Ausweitung der Hotline-Erreichbarkeit – hin zu einem Service, der an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung steht. Sowohl kaufmännische als auch technische Anfragen lassen sich zuverlässig bearbeiten – ebenso wie Sekretariatsdienste oder Störmeldungen.

Davon profitieren nicht nur Ihre Kunden – auch Ihr Team wird entlastet und kann sich auf die Kernaufgaben fokussieren.

Vorteile eines 24/7-Kundensupports:

– Maximale Erreichbarkeit

– Höhere Servicequalität

– Positiveres Markenimage

– Entlastung der internen Mitarbeitenden und Effizienzgewinn

– Potenzieller Wettbewerbsvorteil

Mögliche Herausforderungen:

– Zusätzliche Kosten durch weiteres Personal oder externen Dienstleister.

– Mögliche Qualitätsunterschiede bei externem Personal (Outsourcing)

– Abhängigkeit vom Dienstleister

Fazit:

Wer moderne Kundenansprüche ernst nimmt, sollte den Ausbau des Supports auf 24/7 in Betracht

ziehen, mit einem klaren Blick auf Chancen und Risiken.

Gerne beraten wir Sie individuell zu den Möglichkeiten eines 24/7-Supports.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Die XPRON SYSTEMS GMBH ist seit dem Jahr 2005 ein erfolgreiches 24/7 IT-Dienstleistungsunternehmen, welches mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung und 250 Mitarbeitenden in den Bereichen IT-Betrieb, Customer Service, User Help Desk (UHD) im First Level Support, Second Level Support und Third Level Support – Unternehmen und Dienstleister aller Größen und Branchen unterstützt.

