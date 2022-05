Vorteile und Nachteile des Durchlauferhitzers

Ein Durchlauferhitzer gibt es mittlerweile in vielen Haushalten. So bietet sich schnell warmes Wasser ohne großen Energieverlust. Das wird ermöglicht, da das Wasser direkt beim Durchlauf erhitzt wird. Auch bei Nichtnutzung gibt es keinen großen Verlust. Ebenfalls vorteilhaft ist die Tatsache, dass die Bauform kompakt ist und sich fast überall integrieren lässt. Aber natürlich gibt es auch Nachteile. Wir stellen sowohl die Vorteile als auch die Nachteile vor.

Die Vorteile eines Durchlauferhitzers

Durchlauferhitzer bieten zahlreiche Vorteile. So gibt es mit dieser Methode keine Verluste in Bezug auf die Wärme, da kein Speicher vorgesehen ist. Energieverluste gibt es somit nicht, wenn kein Gebrauch vorliegt. Selbst über die Leitung geht kaum Leistung verloren, da der Anschluss in der Regel über die Verbrauchsstelle geregelt ist. Warmes Wasser gibt es jedoch unbegrenzt. Im Gegensatz zu einem klassischen Boiler wird das Wasser direkt beim Durchlauf erhitzt. Ein Vorteil ergibt sich auch mit Blick auf die Bauform, so ist die Form kompakt, viel Platz ist dabei nicht erforderlich. Das Gerät kann üblicherweise gut integriert werden.

Keine Legionellen möglich

Ein häufiges Problem sind Legionellen. Dabei werden diese durch stehendes und lauwarmes Wasser begünstigt. Eben das kann mit einem Durchlauferhitzer nicht entstehen, da das Wasser weder steht noch lauwarm aus der Leitung kommen kann. Natürlich lassen sich so auch andere Keime, Viren oder Bakterien besser entgegnen. Auch hier liegt das am fehlenden Speicher, der mit einem Boiler jedoch gegeben ist.

Nachteile des Durchlauferhitzers

Neben den bereits benannten Vorteilen können sich aber auch Nachteile ergeben. Das gilt unter anderem für den hohen Primärenergieverbrauch. Fossile Kohlekraftwerke haben im Rahmen der Stromproduktion einen Wirkungsgrad von maximal 40 Prozent, nicht mehr als 60 Prozent sind es bei einem Gaskraftwerke. So geht bei der Rückwandlung in Wärmeenergie Energie verloren. Im Vergleich zu den Vorteilen ist der Nachteil jedoch nicht entscheidend.

