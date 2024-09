Vorteile von Ayurveda-Individualschulungen Online

Ayurveda-Schulungen für die eigene Gesundheit und für den beruflichen Erfolg!

Ayurveda-Schulungen, egal ob es nun in den Bereichen: Ayurveda-Ernährungsberatung, ayurvedisch Kochen, auch vegetarisch und vegan oder die Ayurveda-Konstitutions-Bestimmung sind heute sehr gefragt und geben auch für das eigene Gesundheitsmanagement wie auch für den beruflichen Erfolg wertvolle Grundlagen.

Oft werde ich als Ayurvedalehrer gefragt, ob die Vor-Ortschulungen oder Online-Schulungen die bessere Lösung sind.

Ich habe viele Jahre an 8 Ausbildungsstätten in ganz Deutschland unterrichtet und auch Ayurvedaschulungen angeboten im eigenen Ausbildungszentrum. Weiter habe ich auch Vor-Ort-Schulungen in Gesundheitszentren wie auch in Kureinrichtungen Ayurveda unterrichtet.

Meine persönliche Erfahrung ist, dass Online-Schulungen mit einem Mitgliederbereich sehr viele Vorteile haben, einige davon habe ich hier für einen allgemeinen Überblick zusammengetragen. Dafür habe ich diese auch den Vor-Ort-Schulungen gegenübergestellt:

Zeitliche Flexibilität

Onlinekurse: Teilnehmer können lernen, wann es ihnen passt, unabhängig von festen Terminen. Das ist besonders für Berufstätige oder Menschen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten ideal. Auch habe ich viele Teilnehmer der Kurse, die auch familiären Gründen nicht so leicht verreisen können

Vor-Ort-Schulungen: Diese haben feste Zeiten, was für manche Teilnehmer eine Herausforderung sein kann.

Räumliche Unabhängigkeit

Onlinekurse: Sie können von überall auf der Welt aus absolviert werden, solange eine Internetverbindung besteht. Das erspart Reisekosten und -zeit.

Vor-Ort-Schulungen: Teilnehmer müssen physisch an einem bestimmten Ort sein, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist.

Ich habe schon vor Jahren von meinen Schülern die Info bekommen, dass diese „Nebenkosten“ oft noch mehr kosten wie die Schulung selbst.

Selbstbestimmtes Lernen

Onlinekurse: Teilnehmer können ihr eigenes Lerntempo bestimmen und Inhalte bei Bedarf mehrfach ansehen oder durchgehen.

Vor-Ort-Schulungen: Das Lerntempo wird oft von der Gruppe oder dem Dozenten vorgegeben, und es gibt weniger Möglichkeiten, Inhalte zu wiederholen.

Kosteneffizienz

Onlinekurse: Sie sind in der Regel günstiger, da keine Kosten für Räume, Material und Anreise anfallen. Auch der Zugang zu weiteren Lernmaterialien ist oft einfacher und kostengünstiger.

Vor-Ort-Schulungen: Diese sind meist teurer, da zusätzliche Kosten für die Organisation, Infrastruktur und Reise der Teilnehmer anfallen.

Individuelle Fortschrittsverfolgung

Onlinekurse: Plattformen bieten häufig Tools zur Fortschrittsverfolgung, Quizze, Zertifikate und individuelle Lernpfade an, um den Lernfortschritt zu personalisieren.

Vor-Ort-Schulungen: Die individuelle Verfolgung des Fortschritts ist weniger ausgeprägt, da die Schulungen oft auf die gesamte Gruppe ausgerichtet sind.

Aktualität der Inhalte

Onlinekurse: Inhalte können schnell aktualisiert werden, was sehr wertvoll ist. Teilnehmer haben z.B. bei mir auch nach Abschluss des Kurses Zugang zu aktualisierten Materialien.

Vor-Ort-Schulungen: Eine Aktualisierung der Inhalte erfordert die erneute Organisation von Kursen, was zeitaufwendiger und teurer ist.

Insgesamt bieten Onlinekurse mit Mitgliederbereichen eine größere Flexibilität, Selbstbestimmtheit, während Vor-Ort-Schulungen häufig von der persönlichen Interaktion und unmittelbarem Feedback vor Ort profitieren.

Die meisten Ayurveda-Schulungen die im Präsenz-Unterricht wie auch als Online-Schulungen angeboten werden, sind fertig strukturiert, ohne dass persönliche Erfahrungen und Vorkenntnisse berücksichtigt werden können.

Man bucht die Schulung, oft aber werden Inhalt vermittelt, die schon vorhanden sind. Meine Erfahrung ist, dass individuell gestaltete Schulungen hier ein Bedarf ist, der kaum berücksichtigt wird.

Doch welche Vorteile haben individuell gestaltete Schulungen, bei denen Vorkenntnisse berücksichtigt werden gegenüber fertige Ausbildungskonzepte?

Individuell gestaltete Schulungen, die auf die Vorkenntnisse der Teilnehmer eingehen, bieten im Vergleich zu fertigen Ausbildungskonzepten mehrere Vorteile:

Gezielte Lerninhalte

Individuelle Schulungen: Der Lernstoff kann präzise auf den Wissensstand der Teilnehmer abgestimmt werden. So wird unnötiger oder bereits bekannter Stoff vermieden, was die Schulung effizienter und relevanter macht.

Fertige Konzepte: Diese müssen alle Teilnehmer unabhängig von ihren Vorkenntnissen auf dasselbe Niveau bringen. Dadurch kann es zu Wiederholungen oder irrelevanten Inhalten für fortgeschrittene Teilnehmer kommen.

Schnellerer Fortschritt

Individuelle Schulungen: Da die Schulung auf dem vorhandenen Wissen aufbaut, können Lernziele schneller erreicht werden. Teilnehmer können sich auf neue, herausfordernde Themen konzentrieren, anstatt Zeit mit Grundlagen zu verlieren. Auch kann in diesem Konzept die Schnelligkeit der Freischaltung der Lerninhalte individualisiert werden.

Fertige Konzepte: Der Lernfortschritt ist oft langsamer, weil alle Teilnehmer durch dieselbe Struktur und das gleiche Tempo geführt werden, unabhängig von ihrem Vorwissen.

Höhere Motivation und Engagement

Individuelle Schulungen: Teilnehmer fühlen sich oft stärker angesprochen, weil die Schulung auf ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Das steigert ihre Motivation und ihr Engagement, da sie spüren, dass der Kurs auf sie zugeschnitten ist.

Fertige Konzepte: Teilnehmer, die bereits ein gewisses Wissen haben, können sich schnell langweilen oder demotiviert werden, wenn der Kursinhalt zu einfach oder irrelevant ist.

Effizientere Nutzung von Ressourcen

Individuelle Schulungen: Zeit, Budget und Energie werden auf die spezifischen Bedürfnisse der Teilnehmer fokussiert. Das ist für viele Teilnehmer meiner Schulungen ein Grund, sich für diese individuellen Ayurveda-Ausbildungs-Konzepte zu entscheiden.

Fertige Konzepte: Da fertige Programme standardisiert sind, werden oft Inhalte vermittelt, die nicht für alle relevant sind, was zu einer suboptimalen Ressourcennutzung führen kann.

Spezifische Problemstellungen und Praxisbezug

Individuelle Schulungen: Sie können auf konkrete Herausforderungen und Probleme des Arbeitsalltags eingehen, die für die Teilnehmer besonders relevant sind. Dies erhöht den Praxisbezug und die Anwendbarkeit der Schulungsinhalte.

Fertige Konzepte: Solche Schulungen orientieren sich oft an allgemeineren Problemen oder theoretischen Modellen, die möglicherweise nicht genau auf die spezifischen Anforderungen der Teilnehmer eingehen.

Flexibilität in der Gestaltung und Anpassung

Individuelle Schulungen: Der Trainer kann den Schulungsplan flexibel anpassen, falls während des Kurses weitere spezifische Bedürfnisse oder Wissenslücken auftauchen. Dies erlaubt eine dynamische und reaktionsfähige Lernumgebung.

Fertige Konzepte: Diese bieten oft wenig Spielraum für spontane Anpassungen, da sie einem festen Plan folgen, der für eine breite Zielgruppe konzipiert ist.

Langfristigeres Lernen und Entwicklung

Individuelle Schulungen: Da die Schulung auf den aktuellen Wissensstand aufbaut, fühlen sich die Teilnehmer oft besser unterstützt und langfristig gefördert. Das Lernen kann so gestaltet werden, dass es auch in künftige Entwicklungspläne integriert werden kann.

Fertige Konzepte: Diese konzentrieren sich oft auf den aktuellen Kursinhalt und berücksichtigen weniger den langfristigen Entwicklungsweg eines einzelnen Teilnehmers.

Insgesamt führen individuell gestaltete Ayurveda-Schulungen zu einer höheren Effizienz, einem besseren Lernerlebnis und langfristig besseren Ergebnissen, da sie direkt auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer zugeschnitten sind. Fertige Ausbildungskonzepte bieten dagegen Struktur und Konsistenz, sind aber oft weniger flexibel und praxisnah.

Wer sich für ein solches individualisierte Ausbildungskonzept interessiert, der darf gern ein persönliches Beratungsgespräch mit mir vereinbaren.

