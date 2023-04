Vortrag zu Veränderung: Drei Schritte zum Fortschritt

Der Keynote Speaker und Experte für Psychologie Dr. Stephan Meyer erklärt, wie Sie die Herausforderungen der Zukunft meistern.

Finanzen sind immer ein heikles Thema, ob privat oder gesellschaftlich. Eine gute Buchführung ist deshalb unumgänglich. Im öffentlichen Dienst wird aber teilweise immer noch die Kameralistik verwendet, anstatt der modernen Doppik. Der Grund für den stagnierenden Fortschritt: Die Kameralistik ist einfacher und kostengünstiger. Allerdings lassen sich damit Zahlungsströme verschleiern. Die Doppik bietet den Vorteil, dass sie ein viel umfassenderes Bild der Finanzlage liefert. Die Doppik ist somit die Zukunft.

Doch warum zögert der öffentliche Dienst mit der Umstellung? „Veränderung und Fortschritt sind entscheidende Faktoren, um mit den Herausforderungen der Zukunft mitzuhalten“, meint der Redner für Change, Dr. Stephan Meyer. Er setzt sich in seinen Vorträgen mit diesen Themen auseinander und erklärt Ihnen, warum sich hinter jeder Herausforderung zugleich eine Chance auf eine bessere Zukunft verbirgt.

Redner für Change: Darum muss Veränderung radikal sein

Nach dem Motto „Wenn Fortschritt, dann richtig!“ zeigt der Keynote Speaker, warum Veränderung nicht Schritt für Schritt, sondern radikal durchgeführt werden muss. Der Grund dafür liegt laut dem Redner für Change in der menschlichen Psychologie. „Die Psychologie zeigt, dass Menschen und die Gesellschaft sich oft nur dann wirklich verändern, wenn sie mit einer radikalen Veränderung konfrontiert werden“, so Meyer.

Veränderung allein macht vielen Menschen schon Angst, doch bei dem Wort radikal rennen viele panisch davon. „Dabei meint radikal nichts anderes als konsequent“, erklärt der Redner für Change in seinem Vortrag zu Fortschritt und Zukunft. Radikale Veränderungen fordern unsere Denkmuster und Verhaltensweisen heraus und bringen uns dazu, neue Wege zu gehen, innovative Ideen zu entwickeln und sich an die Herausforderungen anzupassen. „Nur so können wir auch in Zukunft erfolgreich sein und uns gegenüber der Konkurrenz behaupten“, so der Keynote Speaker und Experte für Psychologie.

Vortrag zu Veränderung: Diese drei Dinge sind für den Fortschritt unerlässlich

Nun ist es zwar so, dass viele Menschen bereits verstehen, dass Fortschritt entscheidend für eine erfolgreiche Zukunft ist. Doch viele erkennen nicht, dass er bei ihnen im Unternehmen oder ihrer Institution notwendig ist. „Kein Wesen ist komplexer als der Mensch und die Wenigsten erkennen ihre Fehler und wollen sich verbessern“, so der Psychologieexperte.

Der Keynote Speaker fokussiert sich in seinen Vorträgen deshalb auf drei Schritte, die unerlässlich für den Fortschritt sind:

-heilige Kühe erkennen: Damit sind Handlungsstrukturen gemeint, die veraltet sind, aber dennoch aufrechterhalten werden. Ein Beispiel für eine heilige Kuh ist die Kameralistik, eine Methode, die längst durch die Doppik ersetzt werden könnte.

-Veränderung durchführen: Haben Sie eine heilige Kuh erkannt? Dann müssen Sie sie schlachten! Und zwar radikal und alle Betroffenen müssen den Wandel mittragen. Nur so entsteht nachhaltiger Fortschritt.

-aus Fehlern lernen: Um auch in Zukunft den Erfolg zu sichern und Vorteile gegenüber der Konkurrenz zu haben, ist es wichtig, dass Sie aus Ihren vergangenen heiligen Kühen lernen. Hinterfragen Sie regelmäßig, ob Ihre Strukturen noch zeitgemäß sind.

„Die heilige Kuh der Kameralistik ist nur eins von vielen Beispielen für Strukturen, die den Fortschritt und die Zukunft unserer Gesellschaft hemmen“, betont der

Redner für Change. In seinen Vorträgen verknüpft der Keynote Speaker sein Wissen aus der Psychologie mit seiner langjährigen Erfahrung als Unternehmensberater und hilft seinen Zuhörenden, die Angst vor der Veränderung zu überwinden und dem Fortschritt offen entgegenzutreten.

