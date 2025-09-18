VR-Bank Mitte unterstützt Höhensicherung Nordhessen mit 2.000 Euro für Anschaffung eines Kong Grizzly

Eine Investition für Ehrenamt, Ausbildung und die Region

Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) – Die Höhensicherung Nordhessen e.V. freut sich über eine großzügige Spende der VR-Bank Mitte in Höhe von 2.000 Euro. Die Mittel werden für die Anschaffung eines „Kong Grizzly“ verwendet – ein hochspezialisiertes Trainings- und Übungsgerät für die Höhenrettung. Mit einem Gesamtpreis von 3.100 Euro stellt dieses System eine bedeutende Investition in die Sicherheits- und Ausbildungskapazitäten des Vereins dar.

Innovation in der Rettungsausbildung – was der „Kong Grizzly“ kann

Der Kong Grizzly ist ein multifunktionales, mobiles Trainingsgerät, das speziell für Rettungsdienste, Feuerwehren, Seilzugangstechniker:innen und Höhenrettungsgruppen entwickelt wurde. Es simuliert realistische Einsatzsituationen und ermöglicht die sichere Schulung von Abseil- und Rettungstechniken unter kontrollierten Bedingungen. Für die Höhensicherung Nordhessen kam das Gerät direkt aus Italien vom Hersteller Kong. Die passende Rettungstrage sowie weiteres Zubehör hatte sich der Verein bereits zuvor aus eigenen Mitteln angeschafft.

Das robuste Gerät erlaubt unter anderem:

– das Training von Seilmanövern, Umlenkungen und Flaschenzugsystemen

– das Einrichten redundanter Anschlagpunkte

– die sichere Rettung aus Tiefe und Höhe, auch unter realer Belastung

– realitätsnahe Übungsszenarien, z.B. mit Trage oder Patientensicherung

Dank seiner modularen Bauweise kann das System mobil eingesetzt werden – bei Veranstaltungen, auf Übungsgeländen, in der Ausbildung von Nachwuchskräften oder sogar im realen Einsatz.

„Mit dem Grizzly können wir unsere Ausbildung auf ein neues Niveau heben. Es ist ein Werkzeug, das nicht nur unsere Helfer:innen sicherer macht, sondern auch Leben retten kann. Die Spende der VR-Bank Mitte bedeutet uns daher sehr viel“, sagt Fabian Presler, Präsident der Höhensicherung Nordhessen.

Gemeinsam mit seinen beiden Vizepräsidenten Adrian Gieseler und Jakob Reisberg nahm er die symbolische Spende – in Form eines Herzens mit Spendensumme – von Robin Hillebrecht, Regionaldirektor der VR-Bank Mitte, entgegen.

Wer ist die Höhensicherung Nordhessen e.V.?

Die Höhensicherung Nordhessen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Witzenhausen, der sich auf die spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT), auf Jugendarbeit sowie auf Sicherheits- und Klettertechnik spezialisiert hat. Mit großem ehrenamtlichem Engagement bildet die Organisation Helfer:innen aus – darunter Jugendliche, FSSJ-Leistende, Quereinsteiger:innen und interessierte Menschen aus allen Altersklassen.

Das vereinseigene Trainings- und Übungsgelände am ehemaligen Hochkohlebunker in Hirschhagen bei Hessisch Lichtenau bietet eine realitätsnahe Umgebung für vielfältige Rettungsszenarien.

„Wir verstehen uns als offene Gemeinschaft: Willkommen sind Kletterbegeisterte, Rettungskräfte, Sportler:innen, Menschen mit Interesse an Seilzugangstechniken – aber auch Personen mit Höhenangst, die sich ihrer Herausforderung stellen möchten. Alle finden bei uns einen Platz.“

Zudem versteht sich der Verein als Safeplace für LGBTQI+ und verpflichtet sich in seiner Satzung ausdrücklich zum Schutz vor Diskriminierung und zur Gleichberechtigung.

Ein großes Dankeschön – und ein Aufruf zur Unterstützung

„Die VR-Bank Mitte leistet mit ihrer Spende einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit und Qualifikation in der Region. Die Unterstützung ist nicht nur ein Zeichen für Vertrauen, sondern auch ein starkes Signal für die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements“, so Fabian Presler.

Der Verein trägt die restlichen Kosten für das Gerät aus Eigenmitteln. Gleichzeitig fehlt es noch an einem festen Vereinsheim, was die strukturelle Arbeit erschwert. Mit weiterer Unterstützung und starken Partnern soll jedoch auch dieses Ziel erreicht werden.

„Wir freuen uns über jede Spende, Mitgliedschaft oder Partnerschaft – ob aktiv oder passiv. Gemeinsam sichern wir nicht nur Höhen – sondern auch die Zukunft unseres Engagements“, betont Presler.

Kontakt

Höhensicherung Nordhessen e.V.

Fabian Presler

Vor der Schanze 1

37213 Witzenhausen

055425077303



https://hoehensicherung-nordhessen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.