VR-Radio Mobiles Akku-Digitalradio mit DAB+/FM

Mobiles DAB+-/FM-Radio für zu Hause und unterwegs

– Großes TFT-Farbdisplay zeigt Senderinformationen, Titel und Uhrzeit

– Lautsprecher mit 6 Watt Spitzenleistung für satten Klang

– Ideal für unterwegs dank integriertem Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit

– 5 Sendespeicher-Tasten für bis zu 40 DAB+/FM-Sender

– Bluetooth 5.3 für kabelloses Musikstreaming vom Smartphone

– Mit einstellbarem Ausschalt-Timer und Wecker mit 2 Alarm-Zeiten

Das mobile Akku-Digitalradio von VR-Radio verfügt über ein großes TFT-Farbdisplay, das alle wichtigen Informationen gestochen scharf darstellt. Sendernamen, Musiktitel und aktuelle Uhrzeit sind auf einen Blick erkennbar und bieten visuelle Orientierung beim Hören.

Der integrierte Li-Ion-Akku ermöglicht bis zu acht Stunden Musikgenuss ohne Steckdose. Das Radio begleitet zuverlässig durch den Tag – ob im Wohnzimmer, auf dem Balkon oder unterwegs.

Bluetooth 5.3 erlaubt schnelle und stabile Verbindung mit dem Smartphone. Musik, Podcasts oder Hörbücher aus der eigenen Mediathek lassen sich kabellos über das Radio abspielen.

Fünf Sendespeicher-Tasten ermöglichen direkten Zugriff auf bevorzugte DAB+- und FM-Sender ohne langes Suchen. Bis zu 40 Programme können dauerhaft gespeichert werden, sodass die gewünschte Musik jederzeit verfügbar ist.

– TFT-Farbdisplay mit 4,6 cm / 1,8 Zoll Diagonale

– Große Sendervielfalt dank Empfang per UKW (FM) und DAB+

– Frequenzbereich DAB: 174,928 – 230,200 MHz, FM: 87,5 – 108 MHz

– Einfache Sendersuche: manuell oder automatisch

– 40 Senderspeicher für DAB+- und FM-Sender

– Bluetooth 5.3 für kabelloses Audio-Streaming von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– Ausgangsleistung: 2 Watt (RMS), Musik-Spitzenleistung: 6 Watt

– 2 Weckzeiten: weckt wahlweise per Summer, DAB- oder FM-Radio

– Ausschalt-Timer: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 Minuten wählbar

– Ausrichtbare Teleskop-Antenne

– Kopfhörer-Anschluss: 3,5-mm-Klinkenbuchse

– 7 Equalizer-Voreinstellungen: Normal, Klassik, Jazz, Pop, Rock, Rede, Mein EQ

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 8 Stunden Laufzeit bei 50% Lautstärke, lädt über USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 26,3 x 16,5 x 5,3 cm, Gewicht: 330 g

– Akku-Digitalradio inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Das VR-Radio Mobiles Akku-Digitalradio mit DAB+/FM, Farbdisplay, Bluetooth 5.3, 6 Watt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3880-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

VR-Radio 2er-Set Mobiles Akku-Digitalradio mit DAB+/FM, Farbdisplay, Bluetooth

Preis: 56,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3887-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/mcETTnKpjYMCCpe

