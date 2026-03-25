VR-Radio WLAN-Internetradio-Receiver IRS-825

Radiosender weltweit empfangen und Musik aus nahezu jeder Audioquelle abspielen

– Internetradio-Empfänger, DAB+/UKW-Radio, CD-Player, Mediaplayer, Bluetooth

– Integrierter Stereo-Verstärker mit 200 Watt Spitzenleistung (RMS 100 Watt)

– Dualband-WLAN IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2

– Je 30 Senderspeicher für UKB & DAB+, optischer Digital-Eingang und AUX-Eingang

– Kostenlose App für Musik-Streaming und zum Erstellen von Wiedergabelisten

– Übersichtliches TFT-Farbdisplay mit 3,2″ / 8,1 cm Diagonale

Klarer Klang, grenzenlose Auswahl: Der WLAN-Internetradio-Receiver von VR-Radio vereint DAB+, UKW, CD-Player und Bluetooth in einem Gerät. Radiosender, Streaming-Inhalte und CDs lassen sich mühelos kombinieren – ganz ohne Gerätewechsel.

Starke Leistung für jeden Raum: Mit 200 Watt Ausgangs-Spitzenleistung füllt das Gerät auch größere Räume mit sattem, detailreichem Klang. Steuerung und Auswahl erfolgen bequem über das farbige TFT-Display oder per Fernbedienung – ob im Wohnzimmer, der Küche oder im Büro.

Kabellose Freiheit per Bluetooth: Per Bluetooth lassen sich Smartphone oder Tablet in Sekunden verbinden – ohne komplizierte Einrichtung. Playlists, Hörbücher oder Online-Inhalte werden direkt auf das Gerät gestreamt.

Elegantes Design mit durchdachter Bedienung: Das silberne Gehäuse fügt sich harmonisch in jede Wohnumgebung ein. Das farbige Display zeigt Sender, Albumtitel und Uhrzeit übersichtlich an – auch bei wechselnden Lichtverhältnissen gut ablesbar.

Vielseitige Anschlüsse und moderne Ausstattung: Ein USB-Anschluss ermöglicht die Musikwiedergabe von externen Speichermedien und das gleichzeitige Aufladen von Smartphones. Ergänzt durch WLAN und Bluetooth bietet das Gerät flexible Verbindungsmöglichkeiten für unterschiedliche Audioquellen.

– Audio-Receiver zum Anschluss an eine HiFi- oder Stereo-Anlage

– Radio-Empfang per Internet, DAB+ und UKW

– Je 30 Speicherplätze für DAB+- und UKW-Sender

– Bluetooth 5.2 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite

– Integrierter CD-Player: unterstützt CD, CR-R/RW

– Musik-Wiedergabe von USB-Speicher bis 32 GB (bitte dazu bestellen), unterstützte Formate: MP3, WMA

– Übersichtliches TFT-Farb-Display mit 8,1 cm / 3,2″ Diagonale

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

– Kostenlose App für iOS und Android: für Musik-Streaming, zum Erstellen von Favoriten, Wiedergabelisten und mehr

– 360° ausrichtbare WLAN-Antenne

– Ausziehbare und um 360° ausrichtbare DAB+/FM-Antenne

– 6 Equalizer Voreinstellungen: Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop

– USB-Anschluss mit Ladefunktion für Mobilgeräte: 5 Volt / 0,5 A

– Wecker mit 2 Weckzeiten und Schlummer-Funktion: Wecken per Summer, Internetradio, DAB, UKW, CD oder USB

– Schlaf-Timer: schaltet Radio automatisch aus

– Einfache Bedienung direkt am Gerät und per Fernbedienung

– Ausgangsleistung (RMS): 2x 50 Watt, Musik-Spitzenleistung: 200 Watt

– Eingänge: AUX-In (Cinch), optischer Eingang (Toslink), USB-A

– Ausgänge: 3,5-mm-Klinke (Kopfhörer), Digital-Out (Coax), Subwoofer (Coax), 2x Lautsprecher (Schraubanschlüsse)

– Stromverbrauch: Stand-by: 0,752 Watt, Netzwerk-Stand-by: 0,956 Watt

– Stromversorgung Receiver: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (enthalten)

– Farbe: silbern

– Maße Receiver: 43,5 x 27 x 6,5 cm, Gewicht: ca. 2,28 kg

– WLAN-HiFi-Receiver IRS-825 inklusive Fernbedienung mit Batterien, ausziehbarer DAB/FM-Antenne, WLAN-/Bluetooth-Antenne, Audio-Kabel RCA (Cinch) auf 3,5-mm-Klinke, Anschlusskabel, Montagewerkzeug für Teleskop-Antenne und deutscher Anleitung

Der VR-Radio WLAN-Internetradio-Receiver IRS-825, DAB+/UKW, CD, Bluetooth, 200 Watt, silber ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3969-625 zum Preis von 199,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Variante in schwarz:

VR-Radio WLAN-Internetradio-Receiver IRS-825, DAB+/UKW, CD, Bluetooth, 200 Watt, schwarz

Preis: 189,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3966-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Y2n65onqrmFfe2K

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