VSB ist auch 2022 wieder WEBCON Premium Partner

VSB wurde das dritte Jahr in Folge mit der Auszeichnung WEBCON Premium Partner geehrt. Damit hat VSB diesen herausragenden Status inne, seit es diese Auszeichnung gibt. Erneut ist VSB der einzige WEBCON Premium Partner in Deutschland. Das bestätigt den eingeschlagenen Kurs, gemeinsam mit WEBCON die digitale Transformation der mittelständischen Kunden von VSB zu unterstützen.

WEBCON BPS ist eine moderne und intuitive Software-Lösung, welche die Digitalisierung von Geschäftsprozessen optimal unterstützt. Abläufe werden einfach per Drag & Drop abgebildet und die zugehörigen Formulare werden gemeinsam mit dem Prozess per Mausklick definiert. Die nahtlose Verzahnung von Prozessen, Formularen und Sicherheit führt zu effizienten und anwenderfreundlichen Workflow-Anwendungen. Durch die breite Unterstützung vieler standardisierter Schnittstellen ist der Prozess nicht isoliert, sondern steuert systemübergreifend und bezieht Daten aus mannigfaltigen Anwendungen und Datenquellen mit ein. Der uneingeschränkte mobile Zugriff über Smartphone und Tablet ermöglicht die Teilnahme an Prozessen auch von unterwegs.

VSB ist ein inhabergeführter IT-Dienstleister, der flexibel und schnell auf die Veränderungen im IT-Markt reagiert. Als Spezialist für smarte und innovative IT-Lösungen sind wir seit 1988 mit Lösungen für CRM, Business Analytics, Cloud Collaboration, Qualitätsmanagement und Digitale Geschäftsprozesse bundesweit erfolgreich.

