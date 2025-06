Vultr optimiert KI-Workloads mit AMD Instinct MI355X: Fortschrittliche Architektur für maximale Effizienz

AMD Instinct MI355X GPUs bieten hohe Rechenleistung und Energieeffizienz für anspruchsvolle KI- und HPC-Anwendungen

West Palm Beach, FL – 13. Juni 2025 – Vultr, das weltweit größte inhabergeführte Cloud-Infrastrukturunternehmen, gehört zu den ersten Anbietern, die die neue GPU-Generation AMD Instinct™ MI355X in ihrem Portfolio führen. Als führender Sponsor der AMD-Initiative Advancing AI gibt Vultr heute die Möglichkeit zur Vorbestellung für einen frühen Zugang zu den neuen GPUs bekannt. Die Verfügbarkeit ist für das dritte Quartal 2025 geplant – mit dem Ziel, Unternehmen weltweit bei der Beschleunigung ihrer KI-Workloads zu unterstützen.

Die AMD Instinct MI355X basiert auf der vierten Generation der AMD CDNA-Architektur und wurde speziell für anspruchsvolle Rechenlasten wie KI-Training, Inferenzprozesse sowie komplexe wissenschaftliche Simulationen entwickelt. Die GPU wartet mit einer hohen Speicherkapazität von 288 GB HBM3E, einer Speicherbandbreite von 8 TB/s und erweiterter Unterstützung von Datentypen wie FP6 und FP4 auf. Damit eignet sich die Lösung optimal für ein breites Spektrum an KI- und HPC-Szenarien.

Für hochverdichtete Rechenzentrumsumgebungen stehen zudem Direct Liquid Cooling (DLC)-Optionen bereit. Diese ermöglichen eine effiziente thermische Verwaltung, steigern die Leistung pro Rack und unterstützen moderne Kühlinfrastrukturen im großen Maßstab. Ergänzend dazu bietet die neueste Version der ROCm™ Softwareplattformzahlreiche Optimierungen für Inferenz und Training – inklusive breiter Framework-Kompatibilität, hoher Durchsatzraten und extrem niedriger Latenzen.

„AMD ist ein vertrauenswürdiger Anbieter für KI-Lösungen – von großskaligen KI-Cloud-Deployments bis hin zur Beschleunigung wissenschaftlicher Durchbrüche“, erklärt Negin Oliver, Corporate Vice President Business Development, Data Center GPU Business bei AMD. „Die GPUs der AMD Instinct MI350-Serie in Kombination mit AMD ROCm liefern die nötige Performance, Flexibilität und Sicherheit, um maßgeschneiderte KI-Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen bereitzustellen.“

Die neue MI355X ergänzt das umfangreiche AMD-Portfolio von Vultr, das bereits AMD EPYC 9004- und 7003-CPUs sowie Instinct MI325X und MI300X GPUs umfasst. In Kombination mit den neuen AMD EPYC™ 4005 CPUs profitieren Kunden von einem vollständig abgestimmten Stack – von der CPU bis zum Beschleuniger – für nahtlose Integration und maximale Rechenleistung.

„Die AMD MI355X GPUs sind gezielt auf die komplexen Anforderungen moderner KI-Workloads ausgelegt und bieten Unternehmen zugleich Flexibilität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“, so J.J. Kardwell, CEO von Vultr. „Angesichts des zunehmenden Tempos in der KI-Entwicklung sind Skalierbarkeit, Sicherheit und Effizienz entscheidender denn je. Wir sind stolz darauf, weltweit zu den ersten Cloud-Providern zu zählen, die ihren Kunden Zugang zu dieser neuen GPU-Generation ermöglichen.“

AMD ist Mitglied der Vultr Cloud Alliance, einem Ökosystem führender Technologiepartner, das integrierte Lösungen für die nächste Generation von Cloud Computing bereitstellt. Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen AMD und Vultr finden Sie hier und über den Vultr-Vertrieb.

Vultr hat sich zum Ziel gesetzt, hochleistungsfähige Cloud-Infrastrukturen weltweit einfach nutzbar, kostengünstig und lokal verfügbar zu machen – für Unternehmen ebenso wie für Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz. Hunderttausende aktive Kunden in über 185 Ländern vertrauen auf Vultrs flexible und skalierbare Lösungen in den Bereichen Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal und Cloud Storage. Gegründet von David Aninowsky und über ein Jahrzehnt eigenfinanziert, hat sich Vultr zur weltweit größten privat geführten Cloud-Infrastrukturplattform entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.vultr.com

Firmenkontakt

Vultr

– –

– –

– Frankfurt

–



https://www.vultr.com/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

0611-74131-16



http://finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.