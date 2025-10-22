Vultr stellt die Vultr VX1 Cloud Compute-Tarife vor und setzt damit neue Maßstäbe für das Preis-Leistungs-Verhältnis in Unternehmen

Die neuen VX1-Pläne, die mit AMD-EPYC-Rechenzentrums-CPUs betrieben werden, bieten Unternehmen sowohl Kosteneinsparungen als auch erstklassige Leistung für Cloud-Workloads.

West Palm Beach, Florida – 22. Oktober 2025 – Vultr, das weltweit größte private Cloud-Infrastrukturunternehmen, gab heute die Einführung seiner neuen Vultr VX1 Cloud Compute-Pläne bekannt. Angetrieben von der neuesten Generation der AMD EPYC-Prozessoren bietet VX1 signifikante Kosteneinsparungen im Bereich Cloud Computing und setzt einen neuen Standard für das Preis-Leistungs-Verhältnis. VX1 wurde für eine Vielzahl von Unternehmens-Workloads entwickelt und ist eine einzigartige Lösung, die gemeinsam von Vultr und AMD entwickelt wurde. VX1 bietet Unternehmen eine Alternative im Bereich Cloud Computing, um ihre Cloud-Ausgaben zu optimieren und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu maximieren.

„Vultr revolutioniert das Cloud-Computing für Unternehmen“, so J. J. Kardwell, CEO von Vultr.

„Die Budgets für Cloud-Infrastrukturen stehen unter Druck, da das Arbeitsvolumen wächst und neue KI-Initiativen um Ressourcen konkurrieren. VX1 wurde speziell entwickelt, um die Wirtschaftlichkeit des Cloud-Computings zu verbessern und einen neuen Standard für das Preis-Leistungs-Verhältnis zu setzen. Unternehmen können nun das Beste aus ihren Cloud-Ausgaben herausholen, geschäftskritische Anwendungen bereitstellen und Budget für Innovationen freisetzen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit AMD dieses Angebot entwickelt zu haben.“

Steve Berg, Corporate Vice President und General Manager der Server CPU Cloud Business Group bei AMD, sagte: „AMD EPYC-CPUs setzen den Standard für die Leistung und Effizienz von Allzweck-Cloud-Computing. „Durch unsere intensive Technologiepartnerschaft mit Vultr freuen wir uns, eine führende Leistung pro Dollar und eine beeindruckende Stückkostenrechnung für hochanspruchsvolle Cloud-Workloads in Unternehmen bieten zu können.“

Vultr VX1 bietet:

– Unübertroffene Kosteneinsparungen – 33 % geringere Kosten pro vCPU im Vergleich zu den günstigsten ARM-basierten Cloud-Computing-Angeboten traditioneller Hyperscaler.

– Ein branchenführendes Preis-Leistungs-Verhältnis – mit 77 % besserer Leistung pro Dollar als die auf Effizienz optimierten Computing-Angebote der Hyperscaler.

– Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau – VX1 nutzt dedizierte CPU-Ressourcen und stellt sicher, dass Anwendungen die gesamten Rechenressourcen nutzen können.

– Schnelleres Netzwerk – VX1-Instanzen sind die ideale Wahl für anspruchsvollste Netzwerkanwendungen, die einen hohen Durchsatz und eine geringe Latenz erfordern. Sie unterstützen einen bereitgestellten Durchsatz von bis zu 50 Gbit/s.

– Unterstützt durch Vultr Block Storage – Zusätzlich zu lokalem NVMe unterstützt VX1 durch Vultr Block Storage unterstützte Boot-Volumes und bietet Datenresilienz, Redundanz, Verschlüsselung im Ruhezustand und flexible Erweiterung der Speichervolumes.

– Für Unternehmen optimierte Konfigurationen – Spezifische Pläne, die für verschiedene Unternehmens-Workloads entwickelt und optimiert wurden, darunter allgemeine Webanwendungen, SaaS-Plattformen, Datenbanken, Analysen, Arbeitsbereiche und andere.

– Skalierbarkeit und Flexibilität für Unternehmen – Eine Reihe von vCPU-Optionen von 4 bis 192 vCPUs mit Speicheroptionen wie lokalem NVMe und Vultr Block Storage sorgt für Leistung und operative Agilität.

VX1 ist über die globale Cloud-Plattform von Vultr verfügbar. Um mehr über VX1 zu erfahren, besuchen Sie Vultr hier. Sie können sich auch an den Vertrieb wenden, um loszulegen.

Vultr verfolgt die Mission, leistungsstarke Cloud-Infrastruktur weltweit einfach, erschwinglich und lokal zugänglich zu machen – für Unternehmen und KI-Innovatoren gleichermaßen. Hunderttausende aktive Kunden in 185 Ländern vertrauen auf die flexiblen, skalierbaren Cloud-Compute-, Cloud-GPU-, Bare-Metal- und Cloud-Storage-Lösungen von Vultr. Das Unternehmen wurde von David Aninowsky gegründet und über ein Jahrzehnt eigenfinanziert – heute ist Vultr das weltweit größte privat geführte Cloud-Infrastrukturunternehmen.

