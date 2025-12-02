Vultr und AMD stärken Zusammenarbeit für hochskalierte KI-Innovationen

Höhere Kapazität für Vultr AMD Instinct MI355X Supercluster unterstützt fortgeschrittene KI-Workloads.

West Palm Beach, Florida, 2. Dezember 2025 – Vultr, das weltweit größte privat geführte Unternehmen für Cloud-Infrastruktur, hat einen Meilenstein in seiner langjährigen strategischen Zusammenarbeit mit AMD (NASDAQ: AMD) zur Förderung und Skalierung von weltweiten KI-Workloads erreicht. Vultr wird einen KI-Supercluster bereitstellen, der mit AMD Instinct MI355X-GPUs betrieben und in seinem neuen Cloud-Rechenzentrum in Springfield, Ohio, gehostet wird. Diese 50-MW-Erweiterung bietet enorme Leistung für KI-Training und Inferenz.

Vultr ist einer der ersten Cloud-Anbieter mit AMD Instinct MI325X– und AMD Instinct MI355X-GPUs. Er erweitert nun seine KI-Infrastruktur um weitere 24.000 AMD Instinct MI355X-GPUs in seinem neuen Campus in Springfield, Ohio. Dies stärkt die Zusammenarbeit zwischen AMD und Vultr, um Kunden weltweit eine leistungsstarke und energieeffiziente KI-Infrastruktur bereitzustellen. In Zukunft wird Vultr die AMD Instinct MI450 GPU-Serie der nächsten Generation und die „Helios“-Rack-Scale-Infrastruktur integrieren. Damit treibt Vultr seine AMD-KI-Plattform-Roadmap weiter voran.

„Angesichts der weiterhin steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur will Vultr hyperskalierte Kapazitäten schnell weltweit bereitstellen“, sagt J.J. Kardwell, CEO von Vultr. „Durch Investitionen in die Entwicklung Rack-basierter hochskalierter GPU-Kapazität ermöglichen wir es Unternehmen, die Grenzen des Möglichen mit KI zu erweitern und Anwendungen der nächsten Generation schneller auf den Markt zu bringen.“

„Unsere Zusammenarbeit mit Vultr zeigt beispielhaft, wie strategische Kooperationen eine KI-Infrastruktur mit globaler Reichweite und Effizienz schaffen können“, so Andrew Dieckmann, Corporate Vice President und General Manager der Data Center GPU Business Unit bei AMD. „Gemeinsam bieten wir hochskalierte KI-Rechenleistung, die selbst den Anforderungen der anspruchsvollsten KI-Workloads gerecht wird.“

Die strategische Partnerschaft von Vultr mit AMD reicht über GPUs hinaus und umfasst die gesamte Infrastruktur. Dazu gehören auch Prozessoren der AMD EPYC 4005-Serie und seit kurzem Vultr VX1 Cloud Compute.

Mehr über die Zusammenarbeit zwischen AMD und Vultr erfahren Sie auf dieser Website. Unternehmen können sich an den Vertrieb wenden, um zu starten.

Vultr verfolgt die Mission, leistungsstarke Cloud-Infrastruktur weltweit einfach, erschwinglich und lokal zugänglich zu machen – für Unternehmen und KI-Innovatoren gleichermaßen. Hunderttausende aktive Kunden in 185 Ländern vertrauen auf die flexiblen, skalierbaren Cloud-Compute-, Cloud-GPU-, Bare-Metal- und Cloud-Storage-Lösungen von Vultr. Im Dezember 2024 gab Vultr eine Eigenkapitalfinanzierung mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar bekannt. Das Unternehmen wurde von David Aninowsky gegründet und über ein Jahrzehnt eigenfinanziert – heute ist Vultr das weltweit größte privat geführte Cloud-Infrastrukturunternehmen.

Mehr erfahren unter: www.vultr.com

