VW Caddy IV Soundsystem 600 Watt Oberklasse Upgrade

VW Caddy IV Audiosystem 600 Watt Soundpaket mit präziser Abhörpegel und hervorragende Klangeigenschaften.

Der VW Caddy ein beliebtes Model bei Neuzulassungen in Europa. Wie steht es um das VW Caddy IV Soundsystem? Standard ist ein 200mm Frontsystem in beiden Türen des VW Caddy mit externen Hochtönern im Armaturenbrett. Die Belastbarkeit des werksseitigen VW Caddy IV Soundsystem ist dabei schnell Grenzen gesetzt.

Das Einbauset VW Caddy IV Lautsprecher 200mm + Endstufe 600 Watt schafft ein Upgrade des Soundsystems mit bis zu 600 Watt und eine viel hochwertigere Performance. Das Einbauset besteht aus zwei hochwertigen 200mm Tieftöner für beide Türen mit je 300 Watt Belastbarkeit und großen Magneten die eine sehr gute Basswiedergabe gewährleisten. Sie sind vom Top Hersteller für Lautsprecher Audison aus Italien. Die Hochtöner haben eigenen Pegelregler für ein optimiertes Klangbild in allen Einbausituationen im Fahrzeug. Alle Lautsprecher werden in die werkseitigen Einbauplätze integriert.

Das Soundsystem wird dann von der 600 Watt Endstufe Hertz DPower4 betrieben und mit ausreichend Leistung versorgt. Die Endstufe ist Digital und verbraucht sehr wenig Strom bei voller Leistung, die Abmessungen sind zudem in der Größe eines A4 Blattes mit ca. 5cm Stärke. Damit ist die Endstufe leicht im Fahrzeug integrierbar. Die Endstufe verfügt über verschiedenen Anschlussvarianten an werkseitigen Geräten wie auch an Fremdgeräten die nachträglich in den VW Caddy montiert werden.

Für den Einbau geeignete VW Caddy Lautsprecher müssen über eine hohe Einbaufreundlichkeit verfügen in dem sie mit fahrzeugspezifischen Halterungen ausgestattet sind. In diesem Einbauset sind die Halterungen zusätzlich aus MDF gefertigt was den Lautsprechern noch bessere akustische Bedingungen verschafft. In dem Einbauset VW Caddy IV Lautsprecher 200mm + Endstufe 600 Watt sind auch Stromkabel, Ausbauwerkzeug für die Türverkleidung und Türdämmung enthalten. Durch Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten werden nochmals in der Basswiedergabe bis zu 7 DB mehr bei gleicher Leistung am Radio erreicht.

Das komplette Soundsystem kann vom Fahrzeughalter leicht installiert werden, umfangreiche Einbau Tipps sind im Webshop von auto-lautsprecher.eu VW Caddy 2K Lautsprecher tauschen in den vorderen Türen abrufbar. Alle Kunden erhalten zusätzlich Einbau Tipps im PDF-Format mit der Bestellung und genaue Anleitungen die Endstufe anzuschließen. Die Endstufe kann über spezielle High-Level Eingänge auch an bestehende Radios oder Navigationen ab Werk angeschlossen werden. Diese Geräte haben an der Rückseite keine Cinchausgänge die herkömmliche Endstufen für ein Signal benötigen. Dieses Einbauset ist damit an Geräten ab Werk voll integrierbar.

Ein hoher präziser Abhörpegel und hervorragende Klangeigenschaften erwarten die Fahrzeughalter mit diesen Oberklasse Soundsystem. Die Musik wird mit hoher Dynamik wiedergegeben klare Stimmen und kräftigen kontrollierten präzisen Bässen. Die Maßnahme die Lautsprecher auszutauschen hat den größten Einfluss auf das Soundsystem im VW Caddy.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

