VW Caddy Lautsprecher Tausch mit Oberklasse 2-Wege System

VW Caddy Lautsprecher tauschen spitzen Klang mit kostengünstigem System der Oberklasse

Ein kostengünstiges Upgrade für die Werksanlage im VW Caddy Typ 2K von 2003 – 2020 ist mit dem Tausch zu hochwertigen Lautsprechern mit dem Paket VW Caddy 2K 2-Wege-Lautsprecher in den Fronttüren realisierbar. Das mit der Bewertung Oberklasse in der Zeitschrift Car & Hifi ausgezeichnete 2 Wege Lautsprechersystem JL-Audio C1 650 bringen einen wesentlich besseren Sound in das Fahrzeug. Klare Höhen und kontrollierte Bässe mit hoher Pegelfestigkeit steigern den Spaßfaktor beim Musikgenuss im Fahrzeug.

Standardmäßig ist im VW Caddy Typ 2K ein 200mm Lautsprechersystem in beiden vorderen Türen mit externen Hochtönern im Armaturenbrett verbaut. Das System ab Werk kommt aber bei höherem Pegel schnell an die Grenzen der Belastbarkeit und fängt dann an zu dröhnen. Die Hochtöner unter dem Abdeckgittern entfalten ihre Brillanz auch sehr verhalten.

Im Webshop von auto-lautsprecher.eu ist das neue System auch von Kunden bewertet und kann für den günstigen Preis in diesem Segment überzeugen. Mit einer Maximalleistung von bis zu 225 Watt und einem Wirkungsgrad von 91DB biete das 2 Wege System reichlich Leistung und eine hohe Effizienz durch den hohen Wirkungsgrad an werkseitig installierten VW Radios wie auch an nachgerüsteten Radios von Fremdherstellern.

Das Oberklasse 2 Wege System JL-Audio C1 650 besteht aus hochwertigen Materialien mit Gummisicke und starken Magneten. Die 25mm Hochtöner sind kantengetriebenen Kalottenhochtöner aus Aluminium und verfügen über eine eigene Frequenzweiche zum Schutz vor Überlastung. Damit sind sie den werksseitigen Hochtönern in der Baugröße und Leistung überlegen.

VW Caddy Lautsprecher müssen über fahrzeugspezifische Halterungen verfügen damit man die Tieftöner in den Türen montieren kann. Die werkseitigen Halterungen sind nur aus Kunststoff in dem Set aus dem Webshop von auto-lautsprecher.eu sind die Halterungen aus MDF (Mitteldichte Faserplatte) damit sie den neuen Lautsprechern die besten akustischen Bedingungen bieten. Damit steigt der Pegel der Lautsprecher und es wird ein noch besseres Klangbild bei der Musikwiedergabe erzeugt.

Im Webshop bieten wir auch geeignete selbstklebende Alu-Bitumenmatten für eine Türdämmung an. Durch die Dämmung werden noch bessere akustische Bedingungen für das Soundsystem im VW Caddy geschaffen. Die Türdämmung stellt lästige Geräusche von mitvibrierenden Teilen ruhig und verbessert die Musikwiedergabe. Im Bassbereich geben gedämmte Fahrzeuge, einen bis zu 7 DB höheren Pegel ab und dass bei gleicher Leistung am Radiogerät im Vergleich zu Fahrzeugen ohne Dämmung.

Mit dem Einbau von hochwertigen Lautsprechern im VW Caddy wird die Soundanlage massiv aufgewertet. Der Einbau kann vom Fahrzeughalter selbst durchgeführt werden. Im Webshop gibt es dazu einen Beitrag VW Caddy 2K Lautsprecher tauschen in den vorderen Türen mit Details für eine Installation. Alle unsere Kunden bekommen zusätzlich eine PDF bei einer Bestellung mit noch mehr Details und Einbau Tipps für eine bestmögliche Installation der Systeme.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.