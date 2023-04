VW Golf VII Lautsprecher nachrüsten Top Klang und Pegel

Ein 345 Watt Lautsprecher Upgrade für den VW Golf VII für hohe Pegel und hervorragenden Klangeigenschaften

Ein Upgrade für die Soundanlage im VW Golf VII für die Tieftöner in den Türen und die Hochtöner. Das Lautsprecher Upgrade ist für VW Golf VII ohne das Dynaudio Soundsystem Excite mit Standard Lautsprecher. Mit dem Paket VW Golf VII Lautsprecher Powersystem 4 Hochtöner werden die Standard Systeme massiv aufgerüstet. Mit den 345 Watt Audison APK165 Power 2 Wege Systemen mit getrennten Frequenzweichen mit mehrstufigen Pegelwähler für Hoch- und Tieftöner gewährleisten sie sehr hohe Pegel mit detailreichen Klangeigenschaften.

Die Lautsprechersysteme aus der Audison Prima Serie sind für den Einsatz hinter Türverkleidungen und originalen Werkseinbauplätzen optimiert. Damit sollen die Automobil Enthusiasten überzeugt werden, die Musik mit detailreicher Wiedergabe und hohen Anforderungen an Pegel konsumieren und auf hervorragende Klangeigenschaften Wert legen. Zudem sind die Systeme auf eine optimale OEM Integration in Fahrzeugen optimiert.

Die 26mm Hochtöner AP1P aus dem 2 Wege System APK165Power können bis zu 150 Watt Maximalleistung erreichen, hinten den A-Säulen des VW Golf VII erreichen sie eine Top Performance mit Detailreichtum und dynamischen klaren Höhen. Die Frequenzweiche APCX P 2T für die Hochtöner verfügt über einen zweistufigen Pegelwähler der mit der +3DP Einstellung für eine Spitzenklasse Klangerlebnis für die Höhen hinter den OEM Gittern der A-Säule sorgen.

Im VW Golf VII sind die Lautsprecher Tieftöner mit fahrzeugspezifischen Halterungen an den Türen befestigt, im Lieferumfang des Paketes VW Golf VII Lautsprecher Powersystem 4 Hochtöner sind neue fahrzeugspezifische Halterungen enthalten. Nur Lautsprecher mit diesen Anforderungen können im VW Golf VII installiert werden. Für den problemlosen Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel sind passende Adapterkabel im Lieferumfang.

Wenn Sie VW Golf VII Lautsprecher nachrüsten sind Systeme die diesen Kriterien entsprechen die beste Wahl, alle in unseren Webshop angebotenen Systeme verfügen über fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel. Um die Lautsprecher im VW Golf VII zu tauschen müssen die Türverkleidungen und die Verkleidung der A-Säule demontiert werden. In unserem Webshop bieten wir dazu ein ausbauwerkzeug aus Kunststoffhebeln an das keine Kratzer oder Dellen an dem Interior hinterlässt. Auf die Kunststoffklipse an der Rückseite der Türverkleidungen können so leicht gelockert werden ohne dabei abzubrechen.

Mit dem Werkzeug für 9,99 Euro wird es auch für den Fahrzeughalter möglich die Lautsprecher selbst zu installieren, dass erspart einiges an Kosten die so leichter in die Qualität der Lautsprecher fließen kann die verbaut werden. Für die Verbesserung der Akustik im VW Golf VII empfehlen wir selbstklebende Alu-Bitumenmatten die nicht nur vibrierende Fahrzeugteile ruhigstellen, aber auch eine deutliche Verbesserung in der Basswiedergabe bewirken. Die gesamte Fahrzeugakustik wird durch das Aufbringen der Alu-Bitumenmatten auf die Innenseite der Türbleche und der Türverkleidung beeinflusst. So wird die beste Umgebung für VW Auto-Lautsprecher geschaffen, die mit bester Klangqualität den Fahrer und die Beifahrer erfreuen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

