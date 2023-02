VW T5 Radio nachrüsten mit und ohne Lenkradfernbedienung

Radio Tausch im VW T5 Transporter, Caravelle, Multivan, California und Transvan Plug and Play zu Fremdradio

Für den VW T5 von 2003 – 2015 gibt es passgenaue Lösungen für den Tausch des Doppel DIN-Radios ab Werk zu einen Fremdhersteller. Im Cockpit sind zwei Varianten ab Werk verbaut die VW RCD Serie RCD200/300/310/500/510 in den Modellen Transporter, Caravelle, Multivan, California und Transvan, erkennbar an den abgerundeten Ecken in Doppel DIN-Format. Die Variante zwei im VW T5 hat eine rechteckige Form ohne abgerundete Kanten.

Mit dem Paket VW T5 Radio Einbauset Lenkradfernbedienung Antennen Diversity wird eine perfekte Lösung für die Integration eines Doppel DIN Radios im Webshop von autoradio-einbau.eu angeboten. Mit diesen Einbauset wird auch die Steuerung über das Multifunktionslenkrad im VW T5 wiederhergestellt. Das Einbauset ist für VW T5 geeignet die mit einem RCD200/300/310/500/510 VW Radio ab Werk ausgestattet sind.

Der Adapter für Lenkradfernbedienung aus dem Einbauset ist kompatibel mit folgenden Autoradio Marken: Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und andere chinesische Hersteller mit Key1, Key2 Anschluss.

Neben der Steuerung über das Multifunktionslenkrad werden auch CAN BUS Signale für eine Navigation von dem VW Adapter für Lenkradfernbedienung wiederhergestellt. CAN BUS Fahrzeuge wie der VW T5 stellen ohne Adapter für Lenkradfernbedienung kein Zündplus zu Verfügung. Mit dem Adapter wird das neue Radio oder Navigationsgerät bequem mit abziehen des Zündschlüssels ausgeschaltet.

Für Varianten im VW T5 ohne die RCD Serie gibt es im Webshop weitere Einbausets in der Kategorie VW Autoradio Einbauset. Hier können sowohl 1 DIN mit Fach oder Doppel DIN-Radios integriert werden. Beachten Sie immer die Form des werkseitig vorinstallierten Gerätes für die Wahl des passenden Einbausets.

Für den Anschluss an die KFZ-Elektronik benötigen Sie auch passende Adapterkabel bei Varianten ohne Multifunktionslenkrad und Antennenadapter für das Sendersignal. Auch hier bieten wir hochwertige Adapter die ein Antennen Diversity Signal empfangen und so die beste Empfangsqualität für die Sender gewährleisten. Alle erforderlichen Adapter sind in den Einbausets enthalten.

Der Autoradio Tausch ist durch die Plug and Play kompatiblen Adapter sehr einfach und kann auch vom Fahrzeughalter durchgeführt werden. Es werden keine Kabel durchgeschnitten die originalen Radios/Navis können jederzeit rückgerüstet werden, alle Kabelanschlüsse passen wieder für den original Zustand.

Bei den Doppel DIN Einbausets ist ein perfekt passender Blechkasten enthalten. Im Lieferumfang von Fremdherstellern sind Blechkästen im Lieferumfang die aber je nach Hersteller etwas in den Maßen abweichen. Das hinterlässt einen Spalt zwischen Radioblende und dem neuen Gerät. Unsere Einbausets schließen ohne Abstände ab für eine perfekte Integration ins Cockpit.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

Firmenkontakt

autoradio-einbau.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@autoradio-einbau.eu

https://autoradio-einbau.eu/

Pressekontakt

autoradio-einbau.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@autoradio-einbau.eu

https://autoradio-einbau.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.