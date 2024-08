vysoft für Top Service und Zukunftsvision ausgezeichnet

Der zur dataglobal Group gehörende Anbieter von Lösungen zum Ressourcenmanagement wird für zukunftsorientiertes Handeln und maximale Kundenorientierung ausgezeichnet. Preisübergabe beim Big Bang KI Festival in Berlin.

Heilbronn, 6. August 2024 – vysoft, das Microsoft basierte Lösungsportfolio zum Ressourcenmanagement aus der dataglobal Group, wurde für seine Zukunftsfähigkeit und außerordentliche Kundenorientierung ausgezeichnet.

Die vysoft-Lösungen begeistern Kunden in Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen seit vielen Jahren mit der intuitiven Buchung von Ressourcen wie Schreibtischen, Meetingräumen oder Firmenfahrzeugen. Sie sorgen damit für Erleichterungen in der flexiblen Gestaltung des Arbeitsalltags zwischen Homeoffice, Remote Work und der Arbeit im Büro. Sie fördern Kreativität und Feedbackkultur indem sie beispielsweise die richtigen Mitarbeitenden auch im Desk Sharing zusammenbringen. Zudem liefern sie dabei konkrete Nutzungsdaten und erlauben so eine effizientere und nachhaltigere Nutzung von Büroflächen und anderen Ressourcen.

Jetzt wurde das vysoft-Team mit gleich zwei Auszeichnungen des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) geehrt: als Ergebnis eines mehrstufigen Prüfprozesses erhält vysoft die Auszeichnung Top Service, die an Unternehmen vergeben wird, bei denen Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit höchste Priorität haben. Weiterhin wurde Holger von Chossy als Geschäftsführer und Co-Founder der vykon GmbH & Co. KG als Unternehmer der Zukunft ausgezeichnet. Damit werden Unternehmenslenker hervorgehoben, die im besonderen Maße proaktiv handeln, engagiert neue Chancen ergreifen und so ihre Lösungen zukunftsfähig gestalten. Beide Siegel würdigen das vysoft-Team insbesondere für sein transparentes Handeln, seine klaren Werte und seine offene Kommunikation mit Kunden und Partnern.

„Diese beiden Auszeichnungen sind das Ergebnis der kontinuierlichen Anstrengung des gesamten vysoft-Teams. Wir nutzen moderne Technologien, um unseren Kunden hervorragende Lösungen zu bieten, die ihnen im Arbeitsalltag echte Vereinfachungen schaffen und neue Potentiale eröffnen. Wir freuen uns, dass sich unsere Bemühungen nicht nur in einer hohen Kundenzufriedenheit niederschlagen, sondern nun auch von der Jury des diind wertgeschätzt werden“, erklärt Holger von Chossy. „Gute Produkte entstehen nur durch ein gutes Team, in dem sich alle Beteiligten gleichberechtigt und auf Augenhöhe einbringen können. Diese Firmenphilosophie spiegelt sich in diesen Auszeichnungen wider.“

Die vykon mit Sitz in Grünwald bei München ist seit dem Frühjahr Teil der dataglobal Group, die modernes, mobiles und sicheres Arbeiten mit einem integrativen Ansatz für den Digital Workplace aus Dokumenten-, Daten- und Prozessmanagement sowie sicherer E-Mail-Kommunikation ermöglicht. „Die vysoft-Lösungen adressieren in perfekter Weise die neue Arbeitsrealität in den Unternehmen und sorgen für eine effiziente und nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Sie fördern die kreative Zusammenarbeit von Teams beim Desk Sharing und schaffen Raum für eine neue Feedbackkultur und Austausch“, ergänzt Nicolas Schwarzpaul, CEO der dataglobal Group. „Wir sind stolz darauf, das vysoft-Team und seine innovativen Lösungen an Bord zu haben und gratulieren zu den absolut verdienten Auszeichnungen für beste Kundenorientierung und Zukunftsfähigkeit.“

Offiziell verliehen werden die beiden Preise beim Big Bang KI Festival am 11. und 12. September 2024 in Berlin. Dessen Veranstalter haben es sich zum Ziel gesetzt, den Mittelstand in Deutschland mit dem B2B-Event fit für die Zukunft zu machen. In hochkarätig besetzten Keynotes, Paneltalks und mit Workshops erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie Künstliche Intelligenz zielführend für ihr Unternehmen einsetzen können.

Die dataglobal Group aus Heilbronn steht für leistungsstarke Softwarelösungen rund um den Digital Workplace basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

