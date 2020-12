W-DOUBLE U: Fertigstellung von 150 Serviced Apartments

Die City 1 Group GmbH mit Unternehmenssitz in Neu-Isenburg realisiert das Bauvorhaben W-DOUBLE U als eine luxuriöse Komfortwohnanlage unter der Anschrift Solmsstraße 56/58 im Stadtteil Bockenheim. Die Bezugsfertigkeit der ersten von insgesamt 126 Eigentumswohnungen ist für das 1. Quartal 2021 terminiert. W-DOUBLE U ist das aktuellste von mehreren Projekten der City 1 Group unter der Leitung von Geschäftsführer Vassilios Farmakis.

Pünktlich zu Weihnachten vermeldet City 1 Group CEO Vassilios Farmakis einen weiteren Erfolg. In der Solmsstraße 56 und somit voll integriert in die Immobilien von W-DOUBLE U wird ein neues Boardinghouse mit insgesamt 150 Wohneinheiten fertiggestellt und in Betrieb genommen. Betreiber ist die Brera GmbH aus München. Somit kann pünktlich zum Jahresbeginn mit Vermietung und Bewirtschaftung der Wohneinheiten zwischen 20 und 60 m² begonnen werden. Als Boardinghouse wird ganz allgemein ein Übernachtungsangebot mit Zimmer und Apartment in städtischer Umgebung zum temporären Wohnen bezeichnet, und zwar inklusive dem Angebot von hotelähnlichen Dienstleistungen.

Innerhalb der Immobilien von City 1 Group ist dieser Neubau in der City West ein weiterer Schritt auf dem Weg zu kombinierten Wohn- und Gewerbeimmobilien mit individuellem Charakter und einem Touch für das Besondere. Architektonisch gliedert sich die Immobilie geradezu perfekt in das Stadtbild ein.

Die City 1 Group GmbH ist seit mehreren Jahrzehnten ein erfolgreicher und unabhängiger Investor, Bauträger sowie Projektentwickler hier im Rhein-Main-Gebiet.

Die City 1 Group ist ein unabhängiger Investor, Projektentwickler, Bauträger von Eigentumswohnungen und Reihenhäuser und seit über 25 Jahren in diesen Geschäftssegmenten im Rhein-Main-Gebiet erfolgreich.

