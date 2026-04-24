W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH erhält Arbeitgebersiegel „Top Arbeitgeber“

Arbeitgebersiegel mit der Bewertung „sehr gut“ vergeben

Die W. Hundhausen Bauunternehmung GmbHist erneut mit dem Arbeitgebersiegel „Top Arbeitgeber“ und der Bewertung „sehr gut“ ausgezeichnet worden. Grundlage der Zertifizierung war eine unabhängige, repräsentative Mitarbeiterbefragung in Verbindung mit einem strukturierten HR-Interview. Die Auszeichnung würdigt die Arbeitgeberqualität des Unternehmens sowie dessen strategische Ausrichtung im Personalmanagement.

In einem von Fachkräftemangel und steigenden Anforderungen geprägten Marktumfeld gewinnt die Positionierung als verlässlicher Arbeitgeber zunehmend an Bedeutung. Die Auszeichnung als Top Arbeitgeber bestätigt, dass die W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH diesen Anspruch systematisch verfolgt und entsprechende Rahmenbedingungen für ihre Beschäftigten geschaffen hat. Neben wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit rücken damit auch Aspekte wie Unternehmenskultur, Führung und Mitarbeiterbindung in den Fokus.

Entwickelt wurde das Arbeitgebersiegel „Top Arbeitgeber“ vom Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung (DIQP). Vergeben wird das Arbeitgebersiegel anhand definierter Qualitätsstandards und verfolgt dabei einen methodisch nachvollziehbaren Ansatz. Ziel ist es, die Arbeitgeberqualität nachhaltig messbar zu machen.

Zentrales Element der Auszeichnung ist eine anonyme, repräsentative Mitarbeiterbefragung. Dabei werden unter anderem Arbeitsbedingungen, interne Kommunikation, Führungsverhalten, Entwicklungsperspektiven sowie die allgemeine Zufriedenheit der Beschäftigten erfasst. Ergänzt wird die Befragung durch ein HR-Interview, in dem Personalprozesse, strategische Zielsetzungen und konkrete Maßnahmen des Unternehmens analysiert werden.

Die Ergebnisse dienen dem Unternehmen dazu, bei Bedarf konkrete Handlungen abzuleiten. Die Auszeichnung mit dem Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber ist zudem ein starkes Signal an Bewerbende.

Die Kombination aus quantitativer Mitarbeiterbewertung und qualitativer Unternehmensanalyse stellt sicher, dass sowohl die Wahrnehmung der Beschäftigten als auch die strukturellen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Nur Unternehmen, die in beiden Bereichen ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielen und die definierten Mindestkriterien erfüllen, erhalten das Siegel.

Für die W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH stellt die Auszeichnung eine externe Bestätigung dar, dass die bestehende Personalstrategie den aktuellen Anforderungen an zeitgemäße Arbeitgeber entspricht. Die Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stephan Hundhausen ordnet die Auszeichnung als Ergebnis langfristiger Entwicklungen ein: „Die Verleihung des Arbeitgebersiegels Top Arbeitgeber basiert auf einer unabhängigen Befragung unserer Mitarbeitenden. Gerade deshalb hat sie für uns einen hohen Stellenwert. Sie zeigt, dass unsere organisatorischen Strukturen und unser Führungsverständnis im Arbeitsalltag tragfähig sind. Als Bauunternehmen tragen wir Verantwortung – nicht nur für Projekte und Auftraggeber, sondern auch für unsere Beschäftigten. Verlässliche Arbeitsbedingungen, klare Kommunikation und Entwicklungsmöglichkeiten sind zentrale Faktoren, um qualifizierte Fachkräfte langfristig zu binden. Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung liefern wertvolle Hinweise und helfen uns zudem dabei neue Beschäftigte zu gewinnen.“

Mit der Auszeichnung stärkt die W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH ihre Position als Arbeitgeber innerhalb der Bau- und Infrastrukturbranche. Das Arbeitgebersiegel dient potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern als Orientierung und erhöht die Transparenz im Hinblick auf Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur.

Gerade in technisch geprägten und personalintensiven Branchen wird die Arbeitgeberattraktivität zunehmend zu einem Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die ihre Personalstrategie systematisch ausrichten und regelmäßig überprüfen lassen, schaffen die Grundlage für langfristige Stabilität und Leistungsfähigkeit.

Das DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. entwickelt verschiedene Qualitätsstandards. Unternehmen und sonstige Organisationen können sich anhand dieser Standards zertifizieren lassen. Im Rahmen einer erfolgreichen Zertifizierung erhalten diese neben einer umfassenden Auswertung ein passendes Gütesiegel, Qualitätssiegel und Zertifikat. Grundlage der verschiedenen Auszeichnungen sind verschiedene Verfahren. Dabei handelt es sich beispielsweise um repräsentative Kundenbefragungen und Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen.

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