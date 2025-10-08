Wärme mit Zukunft: Nachhaltig, Effizient, Zeitgemäß

Im Fokus der Zeit: Warum immer mehr Haushalte und Bauherren auf Infrarotheizungen setzen

In Zeiten wachsender Energiepreise, gesetzlicher Anforderungen an CO-Neutralität und einem wachsenden Bewusstsein für nachhaltiges Wohnen gewinnen innovative Heizsysteme zunehmend an Bedeutung. Eine Lösung, die in diesem Kontext verstärkt ins Blickfeld rückt, ist die Infrarotheizung – eine moderne Form des elektrischen Heizens, die nicht nur effizient, sondern auch komfortabel und umweltfreundlich sein kann.

Was ist eine Infrarotheizung – und was macht sie besonders?

Im Gegensatz zu klassischen Konvektionsheizungen, die primär die Luft im Raum erwärmen, nutzt die Infrarotheizung Strahlungswärme. Sie erwärmt gezielt Wände, Böden, Möbel – und vor allem den Menschen selbst. Dieses Prinzip sorgt nicht nur für ein besonders angenehmes, „sonnenähnliches“ Wärmegefühl, sondern ist auch technisch effizient – insbesondere in gut gedämmten Gebäuden.

Kompakte Vorteile auf einen Blick:

Angenehmes Raumklima: Die gleichmäßige Strahlungswärme reduziert Luftzirkulation und verhindert trockene Heizungsluft – ideal für Allergiker.

Schnelle Wärme, wo sie gebraucht wird: Kein langes Vorheizen. Infrarotheizungen liefern spürbare Wärme binnen weniger Minuten.

Modernes Design, flexible Montage: Ob als Spiegel, Bild oder schlichte Paneele – Infrarotheizungen fügen sich stilvoll in jedes Raumkonzept ein.

Wartungsarm und langlebig: Ohne bewegliche Teile und ohne aufwendige Technik ist die Infrarotheizung nahezu wartungsfrei.

Nachhaltig bei grünem Strom: In Kombination mit Photovoltaik oder Ökostrom bietet sie eine vollständig CO-neutrale Heizlösung.

Im Einklang mit der Wärmewende

Die Klimaschutzziele und die Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) fordern einen Wandel im Wärmesektor: Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu elektrischen und erneuerbaren Lösungen. In diesem Kontext ist die Infrarotheizung nicht nur eine Alternative, sondern eine zukunftsweisende Ergänzung oder Ersatzlösung – insbesondere im Neubau, bei Sanierungen oder in Kombination mit Photovoltaik-Anlagen.

Eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik zeigt zudem: In einem Praxistest mit zwei baugleichen Einfamilienhäusern verbrauchte das mit Infrarotheizung ausgestattete Haus rund 32% weniger Endenergie als das Vergleichsobjekt mit Gasbrennwerttherme – bei vergleichbarem Wohnkomfort.

Wann lohnt sich die Infrarotheizung?

Neubauten oder gut gedämmte Sanierungsobjekte

Ferienhäuser, Ateliers oder selten genutzte Räume

In Kombination mit Photovoltaik für Eigenstromnutzung

Als Zusatzheizung im Übergangsbereich oder punktueller Wärmelieferant

Fazit: Wärme mit Perspektive

Infrarotheizungen stehen exemplarisch für einen Wandel im Heizverhalten: weg vom Überdimensionierten, hin zu bedarfsgerechten, nachhaltigen und designorientierten Lösungen. Sie bieten nicht nur eine moderne Form des Heizens, sondern auch ein Stück mehr Unabhängigkeit – sei es durch Eigenstromversorgung, niedrigere Wartungskosten oder die gestalterische Freiheit im Wohnraum.

Mit unserem greentronic-Kalkulator können Sie ganz einfach den Heizbedarf für jeden Raum ermitteln und bekommen so einen Überblick, wo welche Infrarotheizung benötigt wird:



https://www.greentronic.de/Welche-VASNER-Infrarotheizung-fuer-welche-Raumgroesse-Waermebedarf-berechnen:_:1195.html

