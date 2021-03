Was tun, wenn der Wäschetrockner defekt ist?

Bei Familien mit Kindern fällt in der Regel viel Dreckwäsche an, die nicht nur schnell gewaschen, sondern auch noch zügig getrocknet werden muss.

Kein Wunder, dass in solchen Haushalten ein Wäschetrockner ein unverzichtbarer Haushaltsgegenstand ist.

Es entfällt somit stunden- beziehungsweise tagelanges Wäsche trocknen auf dem Ständer.

Sollte der Wäschetrockner aber auf einmal einen Defekt aufweisen, ist man bemüht schnell an einen neuen zu kommen.

Allerdings ist die Neuanschaffung eines Wäschetrockner oft sehr kostspielig, weshalb man die Alternative, einen Reparaturdienst zu beauftragen, in Betracht ziehen sollte.

Das Reparieren eines Wäschetrockner ist in der Regel für Spezialisten kein Problem und zudem viel günstiger als man annimmt.

Ein Reparaturdienst in der Nähe, wie beispielsweise der Reparaturdienst Kraft in Berlin, ist nicht nur 24/7 verfügbar, sondern führt alle Reparaturen schnell und zur vollsten Zufrieden aus, sodass der Wäschetrockner wieder für lange Zeit einwandfrei funktioniert.

Welche Trockner Fabrikate können durch den Reparaturdienst Kraft repariert werden?

Alle Techniker vom Reparaturdienst Kraft verfügen über eine jahrelange Erfahrung im Bereich Reparaturen von Wäschetrockner, sodass nicht nur neue Trockner, sondern auch ältere Trockner ohne großes Problem repariert werden können.

Erwähnt werden sollte, dass alle Techniker regelmäßig an Schulungen teilnehmen und somit fast alle Hersteller, Marken und Modelle reparieren können.

Es spielt zudem keine Rolle, ob es sich um einen Ablufttrockner, Kondenstrockner oder aber Wärmepumpentrockner handelt.

Techniker von Kraft reparieren folgende Marken:

AEG, Amica, Ariston, Bauknecht, Beko, Blomberg, Bomann, Bosch, Candy, Clatronic, Constructa, Daewoo, Electrolux, Fagor, Gaggenau, Gorenje, Grundig, Hanseatic, Harry, Hisense, Hoover, Indesit, Krups, Küppersbusch, LG, Medion, Miele, Nec, Neff, Panasonic, Philips, Privilege, Samsung, Severin, SHARP, Siemens, Whirlpool, Zanker, Zanussi.

Trockner Reparaturservice in der Nähe

Bei einem Defekt am Trockner muss dieser in der Regel schnell behoben werden, damit der Trockner wieder wie gewohnt funktionieren kann.

In diesem Fall ist ein Trockner Reparaturdienst in der Nähe sehr viel wert.

Der Trockner Reparaturservice Kraft ist rund um die Uhr für seine Kunden aus Berlin sowie Brandenburg da.

Gut zu wissen ist, dass das Reparieren des Gerätes stets schnell, sorgfältig und günstig abläuft.

Folgende Bezirke in Berlin werden von uns bedient:

Charlottenburg-Wilmersdorf

Friedrichshain-Kreuzberg

Lichtenberg

Marzahn-Hellersdorf

Mitte

Neukölln

Pankow

Reinickendorf

Spandau

Steglitz-Zehlendorf

Tempelhof-Schöneberg

Treptow-Köpenick

Wann lohnt sich eine Reparatur vom Wäschetrockner?

Generell und erfahrungsgemäß sind rund 80 Prozent aller Defekte am Trockner nur kleine Defekte, die zügig behoben werden können.

Beispielsweise ist nur die Taste für das Einschalten kaputt oder aber es tritt nur Wasser aus einem undichten Schlauch.

Bei einem solchen Problem lohnt sich eigentlich immer eine Reparatur vom Trockner.

Diese Reparatur kann auch direkt vor Ort durchgeführt werden und verursacht kaum Kosten.

Bei den restlichen 20 Prozent kann das Problem am Trockner nicht vor Ort beseitigt werden.

Beispielsweise bei einer defekten Wärmepumpe.

In diesem Fall wird der Trockner mit in die Werkstatt in Berlin genommen, untersucht und anschließend auf Wunsch repariert.

Nach der gründlichen Untersuchung durch die Trockner Spezialisten sprechen diese die Mängel mit dem Kunden durch und wägen zudem das Für und Wider einer Reparatur ab.

Sollte der Kunde die Arbeiten am Trockner durchführen lassen wollen, wird diese selbstverständlich sofort aufgenommen.

Wichtig zu wissen ist, dass hierbei nur hochwertige Ersatzteile benutzt werden.

Sind die Arbeiten am Trockner abgeschlossen, erfolgt ein Testlauf und der Trockner wird zurück zum Kunden gebracht.

Im Übrigen, jeder Kunde hat 4 Jahre Garantie!

Leistungen vom Reparaturservice Kraft

Abschließend sollte noch gesagt werden, dass auch Reparaturen an Geschirrspülern, Kühlschränken, Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten durchgeführt werden.

Kundenmeinungen

“Ich habe beim Kundendienst angerufen und mein Problem beschrieben. Sofort habe ich einen Termin bekommen und der Techniker war, zum vereinbarten Termin, vor Ort. Er hat sich den Defekt angesehen und meine Waschmaschine war innerhalb kurzer Zeit wieder einsatzbereit.”

“5*****, da der Kundendienst sehr vertrauenswürdig ist und alle Arbeiten ohne Wenn und Aber schnell erledigt hat. Ich kann die Reparatur von Haushaltsgegenständen durch Kraft nur empfehlen, da ich nicht das Gefühl hatte, über das Ohr gehauen zu werden.”

Die 5 häufigsten Ursachen für einen defekten Trockner

Verstopfung von Flusensieb, Kondensator oder Wasserablauf (ungetrocknete Wäsche)

Verstopfung von Flusensump (Störung wird angezeigt)

Defekt am Thermostat (Trockner heizt nicht)

Gerissene Antriebsriemen (Trommel schleudert nicht mehr)

Defekt an der Kondensatpumpe (Störung wird angezeigt)

Die oben genannten 5 häufigsten Ursachen für einen defekten Trockner werden oft durch einen Laien nicht erkannt und anstatt den Trockner reparieren zu lassen, werden diese kurzerhand entsorgt.

Dabei ist das Reparieren des Wäschetrockners durch einen Fachmann nicht nur sehr schnell durchgeführt, sondern darüber hinaus sind die Kosten für die Instandsetzung niedriger als man annimmt.

Was kostet eine Reparatur am Wäschetrockner?

Reparaturen am Wäschetrockner fallen in der Regel unterschiedlich hoch aus.

Die Kosten hängen unter anderem vom konkreten Schaden am Wäschetrockner sowie vom Modell des Wäschetrockners ab.

Fest steht, ist der Arbeitsaufwand gering, sind auch die Reparaturkosten gering.

Sollte aber beispielsweise die Wärmepumpe vom Wäschetrockner kaputt sein, ist der Arbeitsaufwand höher und somit sind auch die Reparaturkosten höher.

Generell sollte immer ein Auge auf das Kleingedruckte geworfen werden, wie zum Beispiel die Kosten für die Anfahrt oder aber für den Kostenvoranschlag.

Bei Reparaturdienst Kraft gibt es eine Pauschale für Anfahrt und Kostenvoranschlag in Höhe von 5 Euro innerhalb von Berlin und in Höhe von 9 Euro in Brandenburg.

Wartung vom Wäschetrockner

Eines der wichtigsten Dinge im Bezug auf Haushaltsgegenstände im Allgemeinen ist die regelmäßige Wartung.

Dies trifft natürlich auch auf den Wäschetrockner zu, der für viel Geld und nach bestimmten Kriterien angeschafft wurde.

Damit dieser eine lange Lebensdauer hat, sollte dieser regelmäßig sowie von einem Fachmann gewartet werden.

So kann man sich stets sicher sein, dass der Wäschetrockner ohne Störungen funktioniert und sollte dennoch einmal eine Störung auftauchen, wird diese unter Garantie schnell behoben sein, da das Gerät immer durch einen Fachmann gewartet wurde.

Gebrauchtgeräte

Im Übrigen, wenn Sie auf der Suche nach einen gebrauchten Trockner sind, empfehlen wir, dass Sie sich bei uns einmal umsehen.

Wir bieten generalüberholte Trockner an und nehmen Ihren alten Trockner sehr gerne in Zahlung, sodass Sie sich nicht um die Entsorgung kümmern müssen.

Quelle: https://waschmaschinen-reparaturberlin.com/waeschetrockner-defekt/

Wir sind eine Haushaltsgeräte Kundendienst Firma, die im Raum Berlin & Umland. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Trockner, Herde, Kühlschränke & Kaffeemaschinen repariert.

