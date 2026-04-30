Waffeln im Sphere Tim Raue auf dem Berliner Fernsehturm

Goldbraun,

warm und einfach unwiderstehlich: Mit der neuen Speisekarte ziehen Waffeln ins Sphere Tim Raue im Berliner Fernsehturm ein – und damit ein Stück Kindheit, das Ost und West gleichermaßen verbindet. Ob süß oder herzhaft: Die neuen Kreationen von Tim Raue sind ab sofort täglich bis 11 Uhr erhältlich und machen das Frühstück in 207 Metern Höhe zu einem Gefühl, das man kennt – und doch ganz neu erlebt.

Es gibt diese wenigen Dinge, auf die sich wirklich alle einigen können. Waffeln gehören ganz sicher dazu. Ob in der kleinen Küche in Prenzlauer Berg oder am Küchentisch in Charlottenburg, ob bei Oma, auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Sonntagsfrühstück – der Duft von frisch gebackenen Waffeln ist der kleinste

gemeinsame Nenner, wenn es um Wohlfühlen geht. Ein Duft, der durch die Jahrzehnte getragen hat, durch Ost und West, durch Kindheit und Erwachsensein.

Genau dieses Gefühl hebt das Sphere Tim Raue jetzt in luftige Höhe – und verleiht ihm seine ganz eigene Handschrift. Denn hier oben wird aus dem Klassiker mehr: mutige Aromen, überraschende Kombinationen und dieser unverwechselbare Berlin-Twist, der aus Erinnerungen echte Geschmackserlebnisse macht.

Vier Waffeln, vier Stimmungen – und jede ein kleines Stück Glück:

Während der Waffelbelag zu Hause eher aus Puderzucker und Apfelmus oder auch mal aus heißen Himbeeren und Vanilleeis besteht, bietet das Sphere Tim Raue auf der Frühstückskarte ganz besondere Variationen an:

Waffel Meeze

Ein Hauch Orient über den Dächern Berlins: Cremiges Baba Ganoush, würzige Meeze und ein frischer Kräutersalat treffen auf die warme Waffel. Herzhaft, leicht und voller Aroma – wie ein Frühstück, das plötzlich in die Ferne schweift und doch ganz nah bleibt.

Waffel Benedict

Ein Klassiker, der sich neu erfindet: Knusprige Waffel statt Toast, dazu zarter Kochschinken, Spinat, fluffiges Rührei und ein luftiger Hollandaise-Schaum. Ein Gericht wie ein gemütlicher Brunch mit Freunden – nur mit dem vielleicht schönsten Ausblick über Berlin.

Waffel Rote Grütze

Ein Löffel Heimat: Fruchtige rote Grütze, die sanft über die Waffel läuft, dazu ein zarter Kondensmilchschaum – süß, leicht säuerlich und einfach vertraut. Eine süße Variante, die nach Sommer, Kindheit und Liebe schmeckt.

Waffel Banane

Warm, weich, schokoladig – ein echter Seelentröster: Bananenkompott, Vanille-Schaum und glänzende Schokoladensauce machen diese Waffel zu einem kleinen Kurzurlaub ins Glück. Ein Geschmack, der bleibt.

Ob als süßer Start in den Tag oder als herzhafte Überraschung: Die neuen Waffeln im Sphere Tim Raue sind mehr als nur ein Gericht. Sie sind ein Gefühl. Ein Moment zum Innehalten. Und vielleicht genau das, was Berlin ausmacht: unterschiedlich, lebendig – und am Ende doch verbunden durch die einfachen Dinge, die alle lieben.

Erschwinglich gemacht für alle

Mit dem online buchbaren „Highest Breakfast small“-Paket kommt man am günstigsten in den Genuss der neuen Waffelkreationen. Auffahrt, Kaffee oder Tee und eine Waffel gibt es im Sparpaket für 33,50 Euro.

Der Berliner Fernsehturm ist täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Ticketkauf für die Aussichtsplattform, die virtuellen Zeitreisen und Reservierungen im Restaurant Sphere Tim Raue sind online unter www.tv-turm.de möglich.

Hintergrund Fernsehturm:

Der Berliner Fernsehturm ist mit seinen 368 Metern das höchste Gebäude Deutschlands und das zweithöchste öffentlich zugängliche Europas. Mit über 1,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich zählt der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz zu den beliebtesten Attraktionen Berlins. Eine einzigartige Besonderheit ist das rotierende Restaurant „Sphere Tim Raue“, welches sich in 207 Metern Höhe zweimal pro Stunde um volle 360 Grad dreht. Es ist das höchste Drehrestaurant in der Europäischen Union. Die darunter gelegene „Sphere Bar“ kann ebenfalls über zwei Hochgeschwindigkeitsaufzüge (6 Meter pro Sekunde) erreicht werden. Der Fernsehturm ist an 363 Tagen im Jahr jeweils von 09:00 bis 23:00 Uhr geöffnet.

Die kostenlos erhältliche Magnicity-App hilft dank Augmented Reality dabei, sich beim Blick auf Berlin besser zu orientieren und über Infopoints und 3D-Filter mehr über die wichtigsten Gebäude, Orte und Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erfahren.

Hintergrund Magnicity:

Magnicity ist der Weltmarktführer für urbane Freizeitaktivitäten in luftiger Höhe und eines der wenigen Unternehmen weltweit, das sich auf die Verwaltung von Aussichtsobservatorien spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt die Aussichtsplattform Paris Montparnasse (Tour Montparnasse) in Paris, Frankreich, den Berliner Fernsehturm in Berlin, Deutschland, das 360 Chicago Observation Deck im ehemaligen John Hancock Center in Chicago, Illinois, den Euromast und den Zalmhaven Tower mit dem neuen Restaurant Celest in Rotterdam. 2025 hat zusätzlich der Varso Tower in Warschau eröffnet. Seit 2023 entwickelt Magnicity die Attraktion „Spiral Tower“, die Teil der CSR-Strategie von Magnicity für einen verantwortungsbewussten Städtetourismus ist, der die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften respektiert. Magnicity entspricht mehr als einem spektakulären Blick auf die Stadt. Magnicity ist eine Erlebnisreise, bei der einheimische und internationale Besucher die Stadt in all ihren Dimensionen (ihre Geschichte, Kultur, Lebensweise usw.) kennenlernen. Die Attraktionen von Magnicity kombinieren Bildungsangebote mit neuen Technologien und spannenden Fahrgeschäften sowie einzigartige Ausstellungen und Veranstaltungen, um wirklich unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Im Jahr 2024 hat Magnicity, das 350 Mitarbeiter beschäftigt, 3 Millionen Besucher empfangen.

Hintergrund Tim Raue:

Der 1974 in Berlin geborene Unternehmer und Spitzenkoch Tim Raue begann mit 17 Jahren seine Ausbildung zum Koch und sammelte nach erfolgreichem Abschluss anschließend Erfahrungen in verschiedenen Berliner Restaurants. Mit nur 23 Jahren übernahm er zum ersten Mal die Position des Küchenchefs. 2003 dann die erste internationale Aufgabe: Als Executive Chef und Global Culinary Advisor im Swissotel Berlin zeichnete er für die Küche des Restaurants 44 verantwortlich und unterstützte die kulinarischen Teams der Hotelgruppe weltweit mit seiner Expertise. 2008 übernahm Raue dann die Position des Kulinarischen Direktors und Corporate Executive Chefs bei der Adlon Holding GmbH. Nur fünf Monate nach der Eröffnung des Restaurants Ma Tim Raue erkochte er dort einen Michelin-Stern. Im September 2010 eröffnete er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild sein erstes eigenes Restaurant: das Restaurant Tim Raue. 2011 wurde dieses mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. 2012 erschien das Restaurant erstmals auf der „The World´s 50 Best Restaurants“- Liste. Inzwischen belegt es dort Platz 30 und ist damit das beste und gleichzeitig eines von nur zwei deutschen Restaurants in den Top 50. Als Patron ist er zudem für die Brasserie Colette Tim Raue in München, Konstanz und Berlin sowie für die Hanami-By Tim Raue-Restaurants und das FUGU mit Tim Raue-Restaurant auf Schiffen der TUI Mein Schiff-Flotte verantwortlich. Raue ist außerdem Markenbotschafter der METRO. Neben der Publikation von insgesamt vier Büchern – darunter die Autobiografie „Ich weiß, was Hunger ist“ und das Kochbuch „My Way“ – ist Tim Raue auch auf dem Bildschirm erfolgreich. So ist er der bisher einzige deutsche Küchenchef, dem eine eigene Folge der NETFLIX-Erfolgsserie „Chef“s Table“ gewidmet wurde. Darüber hinaus bespielt er das beliebte TV-Format „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer regelmäßig als Gast und Herausforderer und ist in der Jury des SAT1-Erfolgsformats „The Taste“. Auf der Suche nach neuen Aromen, authentischen Geschmacksnoten und emotionalen kulinarischen Momenten ist Raue seit 2021 unter dem Titel „Herr Raue reist!“ mit MagentaTV weltweit unterwegs.

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