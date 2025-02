Wagners Musikagentur – Vielfalt und Qualität im Fokus

Seit ihrer Gründung im Januar 2013 hat Wagners Musikagentur eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen und ist heute eine führende Plattform für musikalische Vielfalt und Qualität.

Ursprünglich mit dem Ziel gestartet, die stilistische Bandbreite und Qualität von Frauen-Jazzbands hervorzuheben, hat sich die Agentur schnell weiterentwickelt. Schon bald erweiterte sie ihr Portfolio um männliche Künstler und diverse Jazz- sowie Worldmusic-Genres.

Jazz als lebendiges und vielfältiges Genre

Die Agentur vermittelt heute eine Vielzahl herausragender Musiker und Musikerinnen wie die faszinierende Jazz-Sängerin Yumi Ito, das genreübergreifende Trio JMO, die innovativen Sisters in Jazz International sowie die renommierten Klaviertrios Lammel I Lauer I Spallati und das Marc Perrenoud Trio. Diese Entwicklung zeugt von der kontinuierlichen Anpassungsfähigkeit der Agentur an die dynamischen Bedürfnisse des Musikmarktes.

Wagners Musikagentur fungiert als verlässliches Bindeglied zwischen Künstlern und Veranstaltern. Dabei steht nicht nur der geschäftliche Erfolg im Vordergrund, sondern auch der Spaß und die Fairness im Umgang miteinander. Diese Philosophie ermöglicht es der Agentur, ein breites Spektrum an Künstlern in den Genres Jazz, Ethno Jazz, Worldmusic-Jazz, Vocal-Jazz, Crossover-Jazz und Progressive-Jazz anzubieten, und so die vielfältigen Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen.

Jazz lebt: Junge Talente begeistern mit frischem Sound und jugendlicher Energie

Mit stolzem Blick auf eine erfolgreiche 12-jährige Geschichte plant Wagners Musikagentur eine kontinuierliche Expansion und Innovation in der Musikvermittlungsbranche. Die Agentur setzt auf neue Talente wie die singende Kontrabassistin Louise Knobil aus der Schweiz, die preisgekrönte ungarische Sängerin Julia Karosi im Duo mit dem estnischen Star-Pianisten Kristjan Randalu sowie den uruguayischen Schlagzeuger und Komponisten Diego Pioera mit seinem Quartett „Berlin Odd Wisdom“. Auch das neue Projekt „ZuleMax“, ein europaweit einzigartiges 12-köpfiges Frauenorchester und die ZuleMax Big Band, das erste 22-köpfige Frauen-Orchester dieser Art in Europa. Ein einzigartiges Musikprojekt, dass die Reichtümer der kubanischen und amerikanischen Musik der 1950er Jahre mit dem lebendigen Rhythmus und der Frische des zeitgenössischen Latin Jazz verbindet.

Wagners Musikagentur bleibt fest verankert in ihrer Leidenschaft für Musik und der erfolgreichen Konzertreihe ‚Frauenpower im Jazz‘. Mit einer klaren Philosophie und einem beeindruckenden Künstlerportfolio hat sie sich als unverzichtbare Größe in der Musikbranche etabliert, bereit, auch in Zukunft innovative Künstler und unvergessliche Musikerlebnisse zu vermitteln.

Aus der im Herbst 2012 bei Kunst & Kultur Raab veranstalteten Konzertserie „Frauenpower im Jazz“ entstand im Januar 2013 die Idee, eine Booking Agentur für 100% Frauenpower aus den Bereichen Jazz, Worldmusic und mehr zu gründen. Die stilistische Bandbreite sowie die überdurchschnittliche musikalische Qualität von Frauen-Jazzbands und nicht zuletzt deren Sympathie und Charme, gaben schließlich den Auslöser, Wagners Musikagentur www.wagners-musikagentur.de ins Leben zu rufen – die einzige Bookingagentur für 100% Frauenjazz.

