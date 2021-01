Wahnsinn! Wussten Sie es?

Die drei beliebtesten Stadtteile von Hamburg!

In Hamburg gibt es ja sehr viele schöne Ecken. Aber welche Stadtteile sind denn nun die beliebtesten? Laut Statistikamt Nord heißen die Top 3: Hoheluft, Eimsbüttel und Winterhude. Wir geben gern zu: das ist schon wirklich nett hier. Tolle Läden und Restaurants, hübsche Altbauwohnungen und der Isebekkanal, der reizvoll die Nähe zum Wasser bietet.

Das Problem ist nur: wir haben mehrere Kunden, die in diesen Stadtteilen gern eine Wohnung erwerben möchten, aber kein passendes Objekt finden. Sollten Sie in einem dieser Stadtteile Eigentümer einer Wohnimmobilie oder Teil einer Erbengemeinschaft sein und Ihr Objekt stressfrei veräußern wollen, dann melden Sie sich umgehend bei uns. Wir als Familienunternehmen bieten Ihnen Seriosität, langjährige Erfahrung und eine fundierte Immobilienexpertise. Wir beraten vorab kostenfrei und schätzen Ihre Immobilie marktgerecht ein. Wir stehen Ihnen von Anfang bis Ende persönlich zur Seite – damit aus einer ersten Verkaufsabsicht am Ende ein wirklich guter Immobilienverkauf für Sie wird. Gutes Bauchgefühl inklusive!

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein vertrauensvoller Partner für seine Kunden im Bereich Immobilienvermarktung. Das Familienunternehmen gehört weder einem Franchisesystem an, noch ist es konzerngebunden. Die Kunden erleben vertrauensvolles Miteinander in einem Unternehmen, welches bereits in zweiter Generation von den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann geführt wird. Familiäre Werte – wie Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Mit Hauptsitz in Kaltenkirchen und vier Filialen in Hamburg ist das Unternehmen mit über 25 Mitarbeitern in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein erfolgreich tätig.

Bildquelle: @pixabay