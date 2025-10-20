Wainando Travel 2025 erneut zum besten Anbieter für Wellness- und Gesundheitsreisen gekürt

Spezialreiseveranstalter für Ayurveda, Yoga und Meditation erhält zum vierten Mal in Folge renommierten Deutschen Gesundheits-Award 2025 mit Bestnoten bei Weiterempfehlung, Kundenservice, Angebot und Preis-Leistung

Wer mit Wainando Travel reist stärkt Körper, Geist und Seele. Ganz zum Wohle der eigenen Gesundheit. 2025 feiert der Spezialreiseveranstalter seinen 10. Geburtstag. Von Anfang an steht das fünfköpfige Team aus erfahrenen Reiseexpertinnen für individuell konzipierte Ayurveda-Urlaube, Yoga-Retreats und Meditationsreisen mit Tiefe. Dafür wurde Wainando im September 2025 wiederholt mit dem Deutschen Gesundheits-Award ausgezeichnet.

Bereits zum vierten Mal in Folge nahm Michaela Müller, Co-Founderin von Wainando Travel, am 10. September 2025 in Berlin die Auszeichnung „Deutscher Gesundheits-Award in der Kategorie Wellness- und Gesundheitsreisen Reiseveranstalter“ entgegen. Wie schon in den Vorjahren lag dem Preis eine bevölkerungsrepräsentative Verbraucher-befragung vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) in Kooperation mit dem Nachrichtensender ntv zugrunde. Rund 43.100 Kundenstimmen gingen im Zeitraum März bis Mai 2025 über ein Online-Panel ein. Insgesamt bewerteten die Befragten 858 Unternehmen in 68 Kategorien der Gesundheitsbranche. Acht Anbieter gelangten schlussendlich in die Einzelauswertung der Kategorie „Wellness- und Gesundheitsreisen Reiseveranstalter“. Zum Gesamtsieger bei Weiterempfehlung, Kundenservice, Angebot und Preis-Leistung kürten die Verbraucher erneut Wainando Travel.

Maßgeschneiderte Ayurveda-, Yoga- und Meditationsreisen

Ob Ayurveda-Kur in Indien, Meditationsreise nach Bhutan oder Yoga-Retreat in Europa: Eine maßgeschneiderte Reiseberatung, die vor allem die persönlichen Bedürfnisse des Gastes einbezieht, steht für Wainando an erster Stelle. Das Team nimmt sich ausgiebig Zeit und bringt die eigene Begeisterung für Ayurveda, Yoga und Meditation regelmäßig in die Gespräche ein. Das spüren die Kunden und empfehlen Wainando gerne weiter. So führt das Unternehmen beim Deutschen Gesundheits-Award mit 82,0 von 100 Punkten Rang 1 bei der Weiterempfehlung an. Für den intensiven Kundenservice vergaben die Befragten 77,2 von 100 Punkten und damit ebenfalls Platz 1. Eine Auswahl an maßgeschneiderten Ayurvedareisen findet sich unter https://www.wainando.de/produkt-kategorie/ayurvedakur/?

Ausgezeichnetes Angebot und Qualität der Reisen

Auch beim Angebot erreichte Wainando eine Top-Platzierung. Individualität, eingehende Beratung und die hochwertige Qualität der Reiseinhalte überzeugten die Befragten vollends. Ayurvedareisen, Yoga-Urlaube und Meditationsaufenthalte von Wainando Travel kombinieren Erholung mit fundierten Methoden der Gesundheitsförderung. Begleitet werden die Reisenden von qualifizierten Ayurveda-Ärzten, ausgebildeten Lehrern und Coaches. Dabei unterstützen beispielsweise Ayurveda-Reisen durch individuell abgestimmte Anwendungen die Regulation körperlicher Funktionen. In Kombination mit Yoga und Meditation wird Stress reduziert und emotionale Stabilität gefördert. Gezielte Ayurvedakuren ermöglichen damit langfristig ein gesundes Gleichgewicht von Körper und Geist.

Bestnoten für Preis-Leistung und individuelle Betreuung

Mit Bestnoten bewerteten die Befragten den Reiseveranstalter auch im Bereich Preis-Leistung. „Durch die klare Fokussierung auf Ayurveda-, Yoga- und Meditationsreisen verfügen wir über tiefes Fachwissen, geprüfte Partner und persönliche Erfahrungen mit den Angeboten. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Das gelingt uns, weil wir jede Reise individuell zusammenstellen und die Gäste von der Erstberatung bis zum Wiedereinstieg in den Alltag ganzheitlich begleiten. Unsere Reisenden können zudem darauf vertrauen: Wir prüfen selbst die Qualität der Unterkünfte und Anwendungen. Ayurveda-Ärzte, Lehrer und Coaches kennen wir persönlich“, sagt Co-Founderin Michaela Müller.

Bedeutung des Deutschen Gesundheits-Awards

Der Deutsche Gesundheits-Award wird seit vier Jahren gemeinsam vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem deutschen Nachrichtensender ntv initiiert. Die Auszeichnung trägt mit ihren Ergebnissen zu mehr Transparenz im Gesundheitsbereich sowie zur Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher bei. Insgesamt wurden in diesem Jahr 858 Unternehmen in 68 Kategorien bewertet. 533 Anbieter gelangten in die Einzelauswertung. Es gingen 43.106 Kundenstimmen ein. Der Award wurde am 10. September 2025 im Rahmen des Branchenevents „Big Bang KI Festival“ feierlich verliehen. Weitere Informationen finden sich unter https://disq.de/2025/20250910-ga-wellness-gesundheitsreisen-veranstalter.html

„Vier Auszeichnungen in Folge – das fühlt sich einfach unglaublich an. Dieser Preis bedeutet uns so viel, weil er zeigt, wie sehr unsere Kundinnen und Kunden unsere Arbeit schätzen. Unser Herz schlägt für authentische Reisen, die Körper, Geist und Seele berühren. Dass wir dafür erneut als bester Anbieter für Wellness- und Gesundheitsreisen ausgezeichnet wurden, erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit und Freude“, sagt Award-Gewinnerin Michaela Müller.

Über Wainando Travel

Als Spezialreiseveranstalter für Meditation und Sinnreisen bietet Wainando Travel seit 2015 neben gezielten Auszeiten der Ruhe und Stille vor allem auch Ayurveda-, Yoga- und Naturreisen. Auch Detox-Urlaube u.a. in Verbindung mit Ayurveda zählen zum handverlesenen Portfolio. Wer mit Wainando reist, reist achtsam, bewusst und mit Herz. Zur Auswahl steht eine Vielzahl an Individualerlebnissen und Aufenthalten in der Gruppe. Kurz- und Wochenendtrips sowie mehrwöchige Rundreisen in ferne Länder finden sich im Programm. Neu im Portfolio seit 2025 ist die Destination Japan mit ausgewählten Kleingruppenreisen. Zudem zählen u.a. Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Indien, Sri Lanka, Bhutan, Thailand, Japan, Neuseeland, Island, Marokko und Grönland zu den Zielgebieten von Wainando Travel. Besonders am Herzen liegt den Inhaberinnen und Schwestern Michaela und Bernita Müller die individuelle Beratung und der persönliche Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden von der ersten Idee bis zur Betreuung nach der Reise. Yogalehrern bietet Wainando professionelle Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung sowie beim Teilnehmermanagement ihrer eigenen Retreats. Weitere Informationen finden sich unter www.wainando.de

