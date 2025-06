Wald in Gefahr: Warum jetzt unsere Gesellschaft starke Wurzeln braucht

Die aktuelle Waldzustandserhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft schlägt Alarm: Der Gesundheitszustand der deutschen Wälder bleibt in Zukunft kritisch, nur jeder fünfte Baum wurde als gesund eingeordnet. Für die Unternehmerin, Keynote Speakerin und Persönlichkeitsexpertin Bettina Stark ist dies nicht nur ein ökologisches Warnsignal, sondern ein Sinnbild für die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Als empowernde Rednerin schärft sie daher das Bewusstsein für einen aktiven, dringend nötigen Change. Denn genauso wie der Klimawandel inzwischen Auswirkungen zeigt, befindet sich auch unsere Gesellschaft in einem stetigen Wandel.

Die erfahrene Keynote Speakerin zu den Themen Change und Zukunft Bettina Stark baut mit ihrer erstaunlichen Sicht auf die aktuellen Entwicklungen eine Brücke zwischen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Der kranke Wald wird bei ihr zur Metapher für eine Welt im Umbruch: „Wenn die Wurzeln schwach sind, bricht auch der stärkste Baum. Das gilt für jeden Einzeln, für Unternehmen, Organisationen und unsere Gesellschaft als Ganzes“, sagt Bettina Stark. Ihre Botschaft: Wer Zukunft gestalten will, muss sich nicht nur dem Change stellen, sondern auch auf innere Resilienz und tiefe Werte setzen – ähnlich einem Baum, der die Energie für sein Wachstum und seine Stabilität aus den Wurzeln zieht.

Die ehemalige Präsidentin der German Speakers Association (GSA) und mitreißende Keynote Speakerin verbindet dafür systemisches Denken mit wirksamer Motivation. Gerade in Zeiten großer Veränderung sind das Faktoren, die uns ein stabiles Wurzelwerk geben, um daraus zu wachsen. Besonders ihre Keynote „Change braucht starke Wurzeln“ greift dieses Thema eindrucksvoll auf. „Die Waldkrise zeigt uns, wie schnell scheinbar stabile Systeme kippen können. Doch jede Krise birgt auch Potenzial zur Erneuerung“, sagt Stark. Mit einem starken Fokus auf Resilienz, Haltung und Zukunftsverantwortung vermittelt sie konkrete Impulse, wie Unternehmen und Individuen heute Verantwortung übernehmen können. Dabei geht es ihr nicht um kurzfristige Lösungen, sondern um nachhaltige Veränderung, die auf tiefen Überzeugungen basiert. Change bedeutet für die Rednerin nicht, alles Bisherige dem Boden gleich zu machen, sondern sich auf das Wesentliche zu besinnen und von dort aus neue Perspektiven zu entwickeln. Bettina Starks Vision einer lebenswerten Zukunft setzt auf Diversität, Mut und persönliche Motivation – Werte, die sie auch in ihren Vorträgen mit spürbarer Leidenschaft transportiert.

In einer Zeit, in der globale Krisen, Klimawandel und gesellschaftliche Umbrüche den Alltag prägen, plädiert Bettina Stark für mehr Mut zur Veränderung. Die zentrale These der Keynote Speakerin für Motivation und Resilienz: „Nur wer wie ein Baum tief verwurzelt ist, kann dem Sturm des Change standhalten und an der Zukunft aktiv mitwirken.“

Als Unternehmensberaterin und Impulsgeberin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre ZuhörerInnen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Zwischen 2021 und 2023 gestaltete Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft lautete: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche, sei es für Mensch oder Unternehmen.

Kontakt

starkundauthentisch

Bettina Stark

Auenstraße 15

63791 Karlstein

06188-9946880



http://www.bettinastark.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.