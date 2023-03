Walk and Talk Düsseldorf – jetzt neu auch im Hofgarten

Düsseldorf, 20. März 2023 – Die Praxis für Psychosynthese aus Düsseldorf freut sich, das neue Angebot “ Walk and Talk Düsseldorf “ im Hofgarten von Düsseldorf bekannt zu geben. Das Angebot bietet eine einzigartige Möglichkeit für Menschen, während eines gemeinsamen Spaziergangs in der Natur mit einem erfahrenen psychologischen Berater und Coach zu sprechen und gleichzeitig bei körperlicher Bewegung zu entspannen.

Der Düsseldorfer Hofgarten ist einer der beliebtesten Orte in Düsseldorf und bietet eine wertvolle grüne Oase mitten in der Stadt. Jeder „Walk and Talk“ findet grundsätzlich zu zweit statt und nicht etwa in einer Gruppe, um den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Klientinnen und Klienten im vertraulichen Gespräch gerecht zu werden. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden oder einfach das Bedürfnis haben, ihre Gedanken und Gefühle mit einem erfahrenen Zuhörer zu teilen.

Die Praxis für Psychosynthese ist inzwischen weit über Düsseldorf hinaus bekannt für ihren modernen und neuropsychologischen Ansatz der individuellen Kombination von Psychosynthese und Achtsamkeitstraining. Der erfahrene Berater und Coach setzt die Methode der Psychosynthese passgenau ein, um seinen Klientinnen und Klienten zu helfen, ihre persönlichen Ziele und Potenziale zu entdecken und zu entfalten. „Walk and Talk“ ist eine weitere innovative Ergänzung des bekannten Beratungsangebots der Praxis und bietet den Teilnehmenden neue Perspektiven und einen ganzheitlichen Zugang zu psychologischem Coaching und Beratung.

„Mein Ziel ist es, den Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihr Leben wieder in eine positive Richtung zu lenken“, sagt der Gründer der Praxis für Psychosynthese, den seine Klientinnen und Klienten einfach „Alexander“ nennen und achtsam duzen. „Mit dem neuen Angebot „Walk and Talk Düsseldorf“ möchte ich meinen Klientinnen und Klienten eine einzigartige und entspannte Möglichkeit bieten, ihre Gedanken und Gefühle zu teilen und gleichzeitig von der positiven Wirkung der Natur zu profitieren.“

Die Praxis für Psychosynthese freut sich auf die Zusammenarbeit mit interessierten Menschen und lädt herzlich ein „Walk and Talk Düsseldorf“ im Hofgarten auszuprobieren. Weitere Informationen sowie Preise und freie Termine zur direkten Onlinebuchung finden Sie auf der Website der Praxis unter https://praxis-fuer-psychosynthese.de

Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf ist auf Praktische Psychosynthese nach Roberto Assagioli sowie Buddhistische Psychologie nach Thich Nhat Hahn und Achtsamkeitstraining nach Jon Kabat-Zinn spezialisiert. Sie bietet zeitgemäße tiefenpsychologische Beratung sowie Coaching für Selbstzahlende unabhängig vom Versichertenstatus an. Sitzungen können in der modernen und digitalen Praxis jederzeit bequem online gebucht werden unter www.praxis-fuer-psychosynthese.de

Praxisgründer und -inhaber ist Alexander Zotz, Jahrgang 1980, der neben Führungserfahrungen in der Wirtschaft und eigenen Erfahrungen mit Lebenskrisen über fundierte und stetige Aus- und Fortbildungen in Psychosynthese, Buddhistischer Psychologie und Achtsamkeit verfügt. Alexander Zotz ist Mitglied der Deutschen Psychosynthese Gesellschaft e.V. und im Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V.

Kontakt

Praxis für Psychosynthese

Alexander Zotz

Fritz-Vomfelde-Straße 12

40547 Düsseldorf

0211 94195749



https://praxis-fuer-psychosynthese.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.