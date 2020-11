Walter unterstützt regionale Initiativen

Der Tübinger Werkzeugspezialist konzentriert sich auf soziale und wissenschaftliche Förderprojekte

Tübingen, 26. November 2020 – Die Walter AG mit Sitz in Tübingen unterstützt auch 2020 regionale Initiativen und Institutionen in den Bereichen Soziales sowie Wissenschaft und Technik. Damit engagiert sich das Unternehmen für gesellschaftliche Teilhabe, Bildung und die Verbesserung der Situation von Menschen in gesundheitlichen Krisensituationen. Walter setzt die langjährigen Partnerschaften mit dem Ronald McDonald-Haus am Uniklinikum Tübingen, dem Förderverein Sozialpsychiatrie, Rehabilitation und Berufliche Integration Tübingen / Neckar-Alb (SOPRI), dem SV 03 Tübingen, der Hochschule Reutlingen sowie dem GreenTeam der Universität Stuttgart fort.

Sonja Ayasse, Vice President Communication bei Walter, sagt: “Walter engagiert sich seit vielen Jahren für soziale Initiativen und sponsert Projekte und Institutionen aus dem MINT-Bereich. Gerade in einem schwierigen Jahr ist es uns wichtig, uns als verlässlicher Partner zu zeigen. Denn wie grundlegend soziales Engagement und gemeinsame Werte für unsere Gesellschaft sind, zeigt sich in der aktuellen Situation.”

Im Ronald McDonald-Haus übernimmt Walter mit einer Spende von 8.000 Euro zusätzlich zu einem der Eltern-Appartements eine zweijährige Patenschaft für einen Gemeinschaftsraum mit großer Spiel- und Kaminecke. Das Gebäude auf dem Campus des Universitätsklinikums bietet den Eltern und Familien schwer kranker Kinder eine kliniknahe Unterkunft und einen Rückzugsort, um wieder Kraft schöpfen zu können.

Mit einer Spende von 8.000 Euro konnte Walter SOPRI dabei unterstützen, das lang geplante Digitalisierungskonzept für das Rehabilitationszentrum grund.stein in Tübingen umzusetzen. SOPRI hat nun die Möglichkeit, die Kompetenzen der Rehabilitand*innen im Umgang und Nutzung digitaler Medien und Kommunikationsformen insbesondere im beruflichen Teil der Komplexbehandlung zu fördern und weiter zu entwickeln. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist es außerdem notwendig geworden, Unterrichtssituationen und Therapiegruppen mit verschiedenen digitalen Medien und Videokonferenzen zu ermöglichen. Mit der erweiterten und modernisierten digitalen Ausstattung des Hauses ist dies nun möglich.

Mit Sachmitteln im Wert von 4.000 Euro wurde das Werkzeugmaschinenlabor der Hochschule Reutlingen unterstützt. Das Green Team der Universität Stuttgart, das sich erfolgreich an der Student Formula beteiligt, erhält durch einen Sponsoringvertrag mit Walter neben technischem und Material-Support auch finanzielle Unterstützung.

Beim SV 03 Tübingen unterstützt Walter ein Kinderprojekt mit insgesamt 6.000 Euro: Hier ermöglichen feste Kooperationen mit Kindergärten ein regelmäßiges professionell betreutes altersgerechtes Sport- und Bewegungsprogramm für die Kinder. Durch die Unterstützung von Walter konnte nun ein weiterer Kindergarten in das Programm eingebunden werden.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.walter-tools.com/de-de/press/news/Pages/2020-spenden-walter.aspx

Über Walter

Die Walter AG, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Die Walter AG beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

www.walter-tools.de

Firmenkontakt

Walter AG

Andrea Kimmerle

Derendinger Str. 53

72072 Tübingen

+49-7071-701-932

andrea.kimmerle@walter-tools.com

http://www.walter-tools.com

Pressekontakt

Panama PR GmbH

Birgit Werz

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

0711 664759721

b.werz@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Bildquelle: © Walter AG