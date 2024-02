Warenwirtschaft, Kasse und Payment aus der Cloud: ERP-Spezialist reybex integriert Zahlungslösung von secupay

Starkes Duo: Die ERP-Software plus Kasse aus der Cloud von reybex bietet ab sofort das Omnichannel-Payment von secupay an. Nutzer des Cloud-ERP-Systems, die Wert auf sichere Zahlungsdienstleistungen „made in Germany“, sehr gute Erreichbarkeit, faire und transparente Konditionen und deutschsprachigen Kundendienst legen, können jetzt auch ganz einfach die Zahlungsabwicklung durch secupay freischalten – ohne technischen oder organisatorischen Aufwand. „Ein Gewinn auf allen Seiten, vor allem aber für unsere gemeinsamen Kunden“, so Selcuk Acar, Geschäftsführer bei reybex und Patrick Frisch, Partnermanager bei der secupay AG.

– Für Handel & Produktion: Das Cloud ERP-System von reybex wird im mittelständischen (Groß-) Handel, E-Commerce sowie kleinen und mittleren Produktionsbetrieben eingesetzt.

– GoBD-konforme Kasse: Die integrierte POS-Kasse ist GoBD-konform und verfügt über eine TSE-Schnittstelle. KMU haben ihre Beleg- und Sicherungspflichten mühelos im Griff.

– Payment inklusive: Durch die neue Partnerschaft mit dem deutschen Zahlungsdienstleister secupay sind jetzt alle gängigen Zahlungslösungen für Webshop und POS bereits an Bord.

Beide sind agil, flexibel, innovativ und nah am Kunden – secupay und reybex sind zwei inhabergeführte, deutsche Digitaltunternehmen, deren Leistungsspektren sich hervorragend ergänzen: Kunden, die sich für das native Cloud ERP von reybex entscheiden, können zusammen mit der GoDB-konformen Kasse ab sofort auch die bewährten Omnichannel-Paymentlösungen von secupay ohne technischen oder organisa-torischen Aufwand für ihren Zahlungsverkehr nutzen. „Nicht nur das Portfolio und die Zielgruppen, sondern auch die Werte von reybex passen perfekt zu secupay“, erklärt Patrick Frisch, Partnermanager bei der secu-pay AG.

Die neue Kooperation ist Teil der erfolgreichen Geschäftsstrategie von secupay, das Wachstum durch geeig-nete Partnerschaften bundesweit voranzutreiben. 2023 hat der deutsche Payment-Spezialist ein professionelles und erfahrenes Team für das strategische Partner-Management zusammengestellt und konnte bereits renommierte Partner gewinnen. „Erfolg braucht die richtigen Partner“, so Frisch weiter.

Effiziente Prozesse vom Einkauf bis zum Checkout

Als Spezialist für ERP-Software, kurz für enterprise resource planning, sorgt reybex für wirtschaftliche Abläufe bei mittelständischen Anwendern aus Handel, E-Commerce, Handwerk und Fertigung – Zielgruppen, die auch secupay mit seinen flexiblen Paymentlösungen anspricht. Zusammen mit dem digitalen ERP-System aus der Cloud nutzen viele Anwender auch die GoDB-konforme Kassenfunktion mit TSE-Schnittstelle. Die Cloud-Kasse ist vollständig in das ERP-System integriert und somit direkt an Warenwirtschaft, Lager oder Finanzbuchhaltung angebunden. Omnichannel-Strategien oder Services wie Click & Collect lassen sich somit problemlos umsetzen.

Automatisierte Prozesse und persönlicher Service

Zur Erweiterung des umfassenden ERP-Leistungsangebots war reybex auf der Suche nach einem zuverläs-sigen und erfahrenen Partner für die Zahlungsabwicklung der Anwender. Die Wahl fiel auf secupay – wie reybex ein inhabergeführtes Unternehmen mit hoher Agilität und starkem Kundenfokus: „Unsere Kunden profitieren ab sofort von den gemeinsamen Stärken: Wir bringen eine vollwertige und moderne, 100% native Cloud-ERP-Lösung und nutzerfreundliche Zahlprozesse nahtlos zusammen. Ein Gewinn auf allen Seiten, vor allem aber für unsere gemeinsamen Kunden“, sagt Selcuk Acar, Geschäftsführer bei reybex. Nutzer des ERP-Systems, die Wert auf sichere Zahlungsdienstleistungen „made in Germany“, sehr gute Erreichbarkeit, faire und transparente Konditionen und deutschsprachigen Kundendienst legen, können optional jetzt auch ganz einfach die Zahlungsabwicklung durch secupay freischalten. „Damit fügen wir reybex ein weiteres Angebot hinzu, um Unternehmen durch smarte und automatisierte Prozesse von zeit-aufwändigen Aufgaben zu befreien.“, freut sich Acar.

Über reybex: Das reybex Cloud ERP ist eine etablierte SaaS-Software Komplettlösung für den Mittelstand (B2B, B2B & D2C), Groß- und Einzelhandel sowie Industrie. reybex generiert und nutzt Potenziale der Digitalisierung und Automatisierung der Unternehmensprozesse und reduziert Kosten und ermöglicht effektiveres und smarteres arbeiten. reybex greift bei der Entwicklung auf 20 Jahre ERP Erfahrung zu-rück. Referenzen und Anwenderberichte unter www.reybex.com/reybex-erfahrungen/

Über secupay: Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist Spezialist für individuelle, automatisierte Payment- und Loyaltylösungen für alle Verkaufskanäle. Als inhabergeführtes Zahlungsinstitut mit BaFin-Zulassung wickelt das mittelständische Unternehmen im Jahr mehr als 40 Millionen Transaktionen für mehr als 110.000 Kunden ab. Weitere Informationen: www.secupay.com

Ihr Pressekontakt:

secupay AG

Renata Rukavina

Telefon: 035955 / 7550-550

E-Mail: r.rukavina@secupay.com

EDIT Systems GmbH „reybex“

Harkortstr. 63, 45145 Essen

Telefon: +49 201 360396-0

E-Mail: Cleven@reybex.com

