Warme Daunendecken für den Winter

So schlafen Kinder besonders gesund

Oft haben Babys und ältere Kinder Probleme, ein- und dann auch durchzuschlafen. Doch ein erholsamer Nachtschlaf versorgt die Kleinen mit der Energie, die sie für ihr stetiges Wachstum und ihre täglichen Abenteuer brauchen. Damit Kinder tief, gesund und sicher schlafen, sind hochwertige Kinderbettdecken aus natürlichen Materialien wichtig. Gerade in der nun anstehenden kalten Jahreszeit sind kuschelige Daunendecken ideal, um Kinder warm zu halten. Die Daunendecken von Koru Kids Deutschland sind zu jeder Jahreszeit feuchtigkeitsregulierend und sorgen so für ein natürliches und gesundes Schlafklima bei den Kleinsten unter uns.

Koru Kids hat zum Herbst und Winter sein Sortiment erweitert: Kinderbettdecken 100×135 cm und 135×200 cm mit Daunen, aber auch Kinderkopfkissen 40×60 cm und eine Kinderwagendecke 80×80 cm hat Koru Kids nun in verschiedenen Wärmeklassen und Füllqualitäten im Angebot.

„Nachdem wir nun Daunendecken in den Größen 80 x 80 cm, 100 x 135 cm und 135 x 200 cm im Angebot haben, können wir die Kinder vom Babyalter bis zum Erwachsenalter mit unseren Bettdecken begleiten“, erklärt Wolfgang Höhn, Geschäftsführer von Koru Kids. „Mit Winterbettdecken, Ganzjahres-Bettdecken und Sommerbettdecken decken wir dabei in allen angebotenen Größen ganzjährig den (Wärme-)Bedarf unserer Kunden ab.“

Bei den Kinder-Daunendecken in der Größe 100×135 cm bietet Koru Kids mit Füllmengen von 200g (Sommer), 300g (Ganzjahres) und 350g (Winter) drei verschiedene Kinderbettdecken an. Auch in der Größe 135×200 cm hat Koru Kids zwei Daunendecken für Kinder aus 100% kanadischen Landdaunen im Sortiment. Für die Kleinsten hat Koru Kids vier verschiedene Kinderwagendecken bzw. Baby Bettdecken in der Größe 80×80 cm zur Auswahl. Diese hygienische und pflegeleichte Daunendecke ist nicht nur ideal für den Kinderwagen, das Wiegenbett oder als Oberbett im Autokindersitz, sondern auch als Babykissen, Kinderwagenkissen oder Daunendecke für den Stubenwagen geeignet.

Hergestellt werden alle Produkte in einer traditionsreichen bayerischen Daunendecken-Manufaktur. Hygiene ist für Koru Kids bei Kinder-Bettdecken und Kopfkissen essentiell. Daher lassen sich die Daunendecken mit bis zu 60° C in der Maschine waschen und sind trocknergeeignet. Selbstverständlich sind alle Produkte OEKO-TEX-STANDARD 100 zertifiziert sowie milbenresistent und auch für Hausstauballergiker geeignet.

Mit 15 verschiedenen Kinderbettdecken, Baby-Bettdecken und Kinderkopfkissen aus Daunen und Federn verfügt Koru Kids über eine außergewöhnlich große Produkt-Auswahl. Diese kann im Koru Kids Webshop unter www.koru-kids.com angeschaut und erworben werden. Die Lieferung aller Produkte aus dem Shop erfolgt immer in einer praktischen und weiter verwendbaren Tasche.

Über die Koru Deutschland GmbH:

Die Koru Deutschland GmbH wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Familien einzigartige und liebevoll entwickelte Kinderprodukte anzubieten, die einfache Handhabung, Funktionalität und Spaß mit Premium-Qualität verbinden. Unter der Marke Koru Kids bietet das Unternehmen Produkte für Kinder in den lebenswichtigen Bereichen Essen und Schlafen an und engagiert sich, Familien in ihrem Alltag zu unterstützen. Dabei hat das Unternehmen den Anspruch, dass das Unternehmensmotto „FOR KIDS WITH LOVE“ in jedem Produkt sichtbar ist.

