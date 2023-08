Warum Bücher das wichtigste und effektivste Marketingtool sind

Bücher sind nach wie vor ein stark unterschätztes Marketingtool und finden viel zu wenig Beachtung – was sich nach der Meinung des Experten Stefan Schott unbedingt ändern muss. Im folgenden kostenlosen Gastbeitrag erklärt er dir, wie du mit einem Buch eine große Anzahl an Kunden gewinnen kannst, welche Vorteile sich dadurch für dich ergeben und warum auch du jetzt unbedingt zur Feder greifen solltest und deine eigene Lektüre an den Start gehen sollte.

Der finanzielle Aspekt

Zum ersten kannst du dir teure Leads sparen und musst keine überteuerte und zeitaufwendige Werbung für dich und deine Produkte entwerfen. Das Buch ist deine ganz persönliche Werbung und erreicht eine riesige Reichweite, die dir neue Kunden garantiert und deine Marken und Artikel bestens bewirbt und für Käufer interessant werden lässt. Als zweites ist zu erwähnen, dass das Buch als Sprungbrett für einen Folge-Cashflow dient, da es sich nicht nur selbst verkauft, sondern auch weitere Produkte in der Zeit nach dem Lesen gekauft werden. Wer einmal auf dich aufmerksam geworden ist, will bei dir bleiben und deine gesamte Produktpalette kennenlernen. Außerdem entwickelt sich eine gewaltige Mundpropaganda und eine Strahlkraft weit über deinen nächsten Umkreis hinaus.

Die Eigendynamik eines Buches

Ein Buch ist ein kraftvolles Marketinginstrument und entwickelt eine ganz individuelle Eigendynamik, die potenziellen Kunden eine zweite Chance bietet, Interesse an deinem Produkt oder deiner Dienstleistung zu entwickeln. Es ermöglicht den Kontakt zu halten und weiteren Mehrwert zu bieten, um eine Geschäftsbeziehung aufzubauen. Als Autor eines Buches signalisiert man Expertise und Glaubwürdigkeit, was das Vertrauen potenzieller Kunden stärkt. Bücher haben eine weite Verbreitung und können weltweit gelesen und weiterempfohlen werden, was die Sichtbarkeit und Reichweite erhöht. Durch die physische Präsenz können potenzielle Kunden auch auf unkonventionelle Weise auf das Buch aufmerksam werden und Interesse entwickeln, beispielsweise wenn das Buch bei einem Freund daheim auf dem Balkontisch gesehen wird.

Die Kundenbindung über Amazon

Das Veröffentlichen eines Bestsellers hat zahlreiche Vorteile, darunter die Positionierung als Experte und die Gewinnung zahlungsfreudiger Kunden. Bestseller-Bücher stehen für echtes Expertenwissen und schaffen Vertrauen bei den Lesern. Dies ermöglicht höhere Preise für Produkte oder Dienstleistungen und eine höhere Rentabilität – Bücher verleihen Autorität und etablieren dich als anerkannte Stimme auf deinem Gebiet. Kunden, die sich mit deinem Buch auseinandersetzen, entwickeln eine starke Bindung zu dir und deiner Marke, was zu höheren Abschlussquoten und einer größeren Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung führt. Die Veröffentlichung über Amazon bietet Vorteile wie einen einfachen Vertrieb, Logistik und das Vertrauen der Kunden auf diese weltbekannte Plattform. Durch die Platzierung deines Buches auf Amazon erhältst du kostenlose Werbung und eine größere Sichtbarkeit, da Bücher als hochwertige Reputation wahrgenommen werden, was dir wertvolle Möglichkeiten eröffnen kann. Mit einer optimalen Umsetzung kannst du einen einzigartigen Cashflow generieren und Leads automatisch zu weiteren Geschäftsabschlüssen nutzen. Denn wer zu Amazon kommt, besitzt ja bereits eine Kaufabsicht und muss sich nicht mehr langwierig überzeugen lassen. So ist das erste Geld verdient und hochklassige Interessenten sind gebunden. Darüber hinaus macht es Sinn, das mit dem Buch verdiente Geld als Investition direkt weiter zu nutzen und beispielsweise auf Facebook, Instagram und erneut auf Amazon zu investieren, da letztlich nicht das Buch zur Cashcow wird, sondern vielmehr die dauerhaft gewinnbaren Interessenten für deine weitere Produktpalette. Wirkt dein Buch hier als Brandbeschleuniger im marktwirtschaftlichen Sinne, hast du alles richtig gemacht und wirst dich vor Interessenten kaum retten können.

Ein Fazit

Wenn du diese Tipps und Anregungen des Experten befolgst, wirst auch du mit einem Buch den durchschlagenden Erfolg verzeichnen und dich vor neuen Anfragen kaum retten können. Werde zum Bestseller – im wahrsten Sinne dieses Wortes!

