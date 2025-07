Warum Digital Leader jetzt dringend gebraucht werden

Führung in der digitalen Transformation braucht mehr als Tools – sie braucht Haltung, Klarheit und Kommunikation

Hannover – Die Anforderungen an Führungskräfte haben sich radikal verändert: Künstliche Intelligenz, hybride Teams, beschleunigte Märkte, digitale Unsicherheiten. In dieser neuen Realität reicht klassische Führung nicht mehr aus. Was jetzt zählt, ist ein neuer Typ Mensch in Verantwortung: der Digital Leader.

Die Digital Leadership Academy ruft deshalb zur Zeitenwende in der Führung auf – mit einer IHK-zertifizierten Ausbildung, die weit über Technikverständnis hinausgeht. „Es geht nicht darum, Führung durch Tools zu ersetzen. Sondern darum, mit KI, Haltung und Klarheit zu führen“, sagt Tim Christopher Gasse, leitender Coach der Leadership-Ausbildung.

Digital Leader denken neu – und führen anders

In einer Welt voller Komplexität braucht es Menschen, die Orientierung geben. Die Digitalisierung nicht nur managen, sondern leben. Die nicht nach Antworten suchen, sondern Fragen stellen können. Die Rolle des Digital Leaders ist dabei klar definiert:

Wandel verstehen und gestalten

Teams empathisch und effizient führen

KI-Tools sinnvoll einsetzen

Konflikte und Kommunikation souverän meistern

Genau diese Fähigkeiten vermittelt die Coaching- und Leadership-Ausbildung der Digital Leadership Academy – über 10 Module, mit starkem Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und strategischem KI-Einsatz im Alltag.

Ein Zertifikat, das mehr bedeutet: Wirkung mit Haltung

Das Besondere: Die Ausbildung ist IHK-zertifiziert – ein starkes Signal für Kompetenz, Qualität und praktische Relevanz. Die Teilnehmenden lernen nicht nur theoretische Modelle, sondern trainieren echte Alltagssituationen: Präsentationen, schwierige Gespräche, digitale Moderation, Entscheidungsprozesse.

„Wir brauchen heute keine Führung von gestern – sondern mutige Menschen, die bereit sind, neue Verantwortung zu übernehmen“, so Tim Christopher Gasse. Die Ausbildung richtet sich an Führungskräfte, Projektverantwortliche, Kommunikationsprofis und High Potentials im Wandel.

Über die Digital Leadership Academy

Die Digital Leadership Academy bietet zukunftsweisende Weiterbildungen für Menschen in Führungsverantwortung. Ob als Mentoring, Coaching oder IHK-zertifizierte Ausbildung – im Mittelpunkt steht der Dreiklang aus Kommunikation, Selbstführung und KI-Kompetenz.

Ziel: Führung modern denken und wirksam gestalten – mit Empathie, Klarheit und digitaler Kompetenz.

Für Führungskräfte, Teams und interne Kommunikation

Kommunikationstraining für Unternehmen in Veränderungsprozessen

Veränderung beginnt mit Sprache. Unser Kommunikationstraining stärkt Führungskräfte und Innovationsteams in Transformationsphasen – klar, wirksam und praxisnah. Ob Change-Prozess, Kulturwandel oder digitale Neuausrichtung: Wir helfen, Kommunikation zu einem echten Hebel für Verständnis, Motivation und nachhaltige Veränderung zu machen.

