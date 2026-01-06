Warum eine professionelle Bewertung für Verkäufer unverzichtbar ist

Bartelt Immobilien aus Pattensen erläutert die Bedeutung realistischer Marktpreise

Der Verkaufserfolg einer Immobilie hängt maßgeblich von der richtigen Preisfindung ab. Eine zu hohe Bewertung führt zu langen Vermarktungszeiten, während ein zu niedriger Preis finanzielle Verluste bedeutet. Bartelt Immobilien setzt auf professionelle Bewertungsverfahren, um Eigentümern in Pattensen, Hannover und der Region eine fundierte Grundlage für ihren Immobilienverkauf zu bieten.

Die Ermittlung des realistischen Marktpreises bildet das Fundament jedes erfolgreichen Immobilienverkaufs. Dabei kommen je nach Objektart unterschiedliche Bewertungsverfahren zum Einsatz. Das Vergleichswertverfahren orientiert sich an tatsächlich erzielten Verkaufspreisen ähnlicher Objekte in der Region. Das Sachwertverfahren berücksichtigt die Herstellungskosten des Gebäudes sowie den Bodenwert. Bei vermieteten Objekten findet häufig das Ertragswertverfahren Anwendung, das die erzielbaren Mieteinnahmen in den Fokus rückt.

„Eine fundierte Bewertung schützt Verkäufer vor finanziellen Einbußen und beschleunigt den gesamten Verkaufsprozess erheblich“, erklärt Ulrich Bartelt, Geschäftsführer von Bartelt Immobilien. Das inhabergeführte Familienunternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung am regionalen Immobilienmarkt und kennt die Besonderheiten der einzelnen Lagen genau. Diese Expertise fließt in jede Bewertung ein und sorgt für marktgerechte Preiseinschätzungen.

Neben aktuellen Marktdaten berücksichtigen die Experten von Bartelt Immobilien zahlreiche wertbeeinflussende Faktoren. Dazu gehören der Zustand der Immobilie, die Lage, die Infrastruktur, energetische Aspekte sowie besondere Ausstattungsmerkmale. Auch rechtliche Gegebenheiten wie Wegerechte oder Denkmalschutzauflagen fließen in die Bewertung ein. Durch diese ganzheitliche Betrachtung entsteht ein präzises Bild des tatsächlichen Marktwerts.

„Verkäufer profitieren von einer realistischen Bewertung auf mehreren Ebenen“, betont Ulrich Bartelt. Ein marktgerechter Preis weckt das Interesse qualifizierter Kaufinteressenten und führt zu ernsthaften Verhandlungen. Überteuerte Objekte bleiben hingegen oft monatelang auf dem Markt, was bei potenziellen Käufern Misstrauen erweckt und letztlich zu Preisreduzierungen zwingt. Eine professionelle Bewertung vermeidet diese Situation von Anfang an.

Das Team von Bartelt Immobilien begleitet Eigentümer weit über die Bewertung hinaus. Von der Erstellung aussagekräftiger Exposes über die zielgruppengerechte Vermarktung bis zur professionellen Durchführung von Besichtigungen und der rechtssicheren Abwicklung des Verkaufs erhalten Kunden einen umfassenden Service. Die Unabhängigkeit als inhabergeführtes Unternehmen ermöglicht dabei eine individuelle Betreuung ohne Umsatzvorgaben oder Zeitdruck.

Eigentümer können sich telefonisch unter 0511 / 123 139 88 oder per E-Mail unter info@bartelt-immobilien.de zur professionellen Immobilienbewertung beraten lassen. Weitere Informationen zur Bewertung und zu den Leistungen von Bartelt Immobilien wie Haus verkaufen Pattensen, WEG-Verwaltung Hannover sowie Hausverwaltung Laatzen erhalten Interessierte auf der Website.

Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

