Warum ist Networking in einem Zoo so einzigartig? ILLERHAUS hat die Antwort!

Am 3. April 2025 fand der MICE Branchentreff Köln im inspirierenden Ambiente eines Zoos statt. Eventplaner und -agenturen hatten die Möglichkeit, sich in einer lebendigen Umgebung zu vernetzen und neue Ideen auszutauschen.

Die Erfolgsfaktoren waren vielfältig. Anstelle einer sterilen Messehalle bot der Zoo eine Umgebung voller Natur und Vielfalt. Tiere wecken Instinkte wie Neugier und Empathie, die Nähe schaffen. So erlebten die Teilnehmer gemeinsam, was Seelöwen alles lernen können. Networking im Zoo ermöglicht tiefere Gespräche und echte Verbindungen, die durch gemeinsame Erlebnisse gefestigt werden.

Dies durften die Eventplaner und Aussteller der MICE-Branche live erleben. Was sagten sie selbst dazu? Hier ein paar O-Töne dazu:

„Wir hatten das Vergnügen, Teil eines wirklich besonderen Networking-Events im Kölner Zoo zu sein. Wir bedanken uns bei allen für die tollen Gespräche und freuen uns auf alles, was noch kommt!“ Pia Knestel und Nino Haas, two heads GbR

„Zwischen Flamingos, Elefanten und Seelöwen gab“s nicht nur spannende Begegnungen, sondern auch echtes Erlebnis-Networking! Die perfekte Mischung aus inspirierenden Gesprächen, toller Atmosphäre und einem Hauch Abenteuer. Das bleibt garantiert in Erinnerung!“ Andrea Meister, MEE Eventmanagement GmbH

Besondere Highlights wie eine mitreißende Seelöwen-Show und viele Tierbabys machten das Event unvergesslich. Dazu Svenja Milden und Stephanie Steiger von face to face GmbH „Wenn Seelöwen applaudieren und Flamingos zuhören, dann weißt du: Das ist kein gewöhnliches MICE-Branchentreffen. Highlights? Viele!“

Susanne Illerhaus fasst zusammen: „Wer authentisch netzwerken will, sollte den Zoo als Bühne wählen. Wo sonst trifft man so viel Vielfalt- auf zwei und vier Beinen?“

Nach diesem Erfolg freut sich das Team von ILLERHAUS Marketing auf weitere Networking-Events in 2025, darunter der MICE Alpentreff Kufstein am 8. Mai und der MICE Branchentreff Starnberger See am 24. Juli. Gefeiert wird dabei auch: 25 Jahre ILLERHAUS Marketing und 20 Jahre MICE Branchentreff.

Veranstaltungsplaner können sich unter https://illerhaus-marketing.com/aktuelle-events/ informieren und anmelden.

Wir bringen die Akteure der MICE-Branche zusammen.

Seit dem Jahr 2000 Jahren setzen wir auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. Wir haben bereits Hunderte MICE Branchentreffs, Fam-Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Unsere Veranstaltungen bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte. Sowohl Eventplaner aus Firmen und Agenturen oder Verbänden als auch Hotels, Locations und Destinationen ziehen einen nachhaltigen Nutzen aus ihren Begegnungen.

Kontakt

Illerhaus Markerting

Doreen Feldmann

Enzianstr. 5

82319 Starnberg

081517397000



https://illerhaus-marketing.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.