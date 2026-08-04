Warum IT- und OT-Sicherheit heute fester Bestandteil moderner Industrieanlagen sind

Kommentar von Marcel Weinert, Göhler Anlagentechnik

Ein Anlagenstillstand kündigt sich nicht immer durch ein Leck, einen Pumpenausfall oder eine Störung am Schaltschrank an. Manchmal beginnt er mit einem unscheinbaren Zugriff aus der Ferne, einer veralteten Steuerungskomponente oder einem Service-Laptop, der unbemerkt Schadsoftware in ein Produktionsnetz bringt. Was früher vor allem ein Thema für die klassische Unternehmens-IT war, ist heute mitten in der Anlage angekommen.

Industrieanlagen sind längst keine abgeschlossenen technischen Inseln mehr. Sensoren liefern Zustandsdaten, Steuerungen kommunizieren mit Leitsystemen, Wartung erfolgt zunehmend digital, Ersatzteile und Serviceprozesse sind vernetzt. Diese Entwicklung schafft Effizienz, Transparenz und neue Möglichkeiten im Betrieb. Sie schafft aber auch neue Angriffsflächen.

Die Anlage als Teil eines digitalen Gesamtsystems

In modernen Anlagen greifen Mechanik, Rohrleitungsbau, Elektrotechnik, Automatisierung und Software eng ineinander. Genau deshalb darf Cybersicherheit nicht erst nach der Inbetriebnahme betrachtet werden.

Besonders kritisch ist die Verbindung von IT und OT. Die IT umfasst klassische Systeme wie Bürokommunikation, Server, Benutzerkonten und Datenspeicherung. Die OT steuert und überwacht reale technische Prozesse: Pumpen, Ventile, Füllstände, Sensorik, Aktorik, Steuerungen und Prozessleitsysteme. Wird hier eingegriffen, geht es nicht nur um Datenverlust, sondern auch um Verfügbarkeit oder Betriebssicherheit.

Sicherheit entsteht durch saubere Planung

Praxisnahe Cybersicherheit beginnt mit einfachen, aber konsequent umgesetzten Grundsätzen. Netzwerke müssen sinnvoll getrennt werden. Zugriffe brauchen klare Rollen und starke Authentifizierung. Fernwartung darf nicht dauerhaft offenstehen – sie muss kontrolliert, protokolliert und zeitlich begrenzt erfolgen. Steuerungen, Bedienpanels und Engineering-Stationen benötigen ein nachvollziehbares Patch- und Backup-Konzept. Auch die Frage, wer im Störfall welche Systeme bedienen, trennen oder wiederherstellen darf, muss vorab geklärt sein.

Altanlagen brauchen besondere Aufmerksamkeit

Viele Industrieanlagen laufen über Jahrzehnte. Das ist technisch gewollt und wirtschaftlich sinnvoll. Aus Sicht der Cybersicherheit entstehen dadurch besondere Herausforderungen. Steuerungen, Betriebssysteme und Kommunikationsprotokolle wurden oft in einer Zeit entwickelt, in der Vernetzung kaum eine Rolle spielte. Werden solche Systeme später an moderne Netzwerke angebunden, entsteht ein Risiko, das nicht allein durch ein neues Passwort gelöst wird. Entscheidend ist ein realistischer Blick auf die Anlage. Welche Prozesse sind kritisch? Welche Komponenten sind erreichbar? Welche Zugänge sind wirklich notwendig?

Verantwortung endet nicht mit der Übergabe

Anlagenbau bedeutet heute mehr als Planung, Montage und Inbetriebnahme. Wer Anlagen über ihren Lebenszyklus begleitet, muss auch die digitale Betriebssicherheit mitdenken. Dazu gehören regelmäßige Überprüfungen, saubere Übergaben, geschulte Betreiber und klare Serviceprozesse.

Cybersicherheit ist ein fortlaufender Prozess. Neue Schwachstellen entstehen, Systeme werden erweitert, Anforderungen ändern sich. Deshalb braucht es Strukturen, die im Alltag funktionieren: einfache Meldewege, definierte Verantwortlichkeiten, geprüfte Datensicherungen und einen Notfallplan.

Fazit: Cybersicherheit ist Anlagenkompetenz

IT- und OT-Sicherheit sind keine Randthemen mehr. Sie entscheiden mit darüber, ob Industrieanlagen zuverlässig und regelkonform betrieben werden können. Für Betreiber wird es deshalb immer wichtiger, Cybersicherheit nicht isoliert zu betrachten, sondern als festen Bestandteil von Planung, Bau, Modernisierung und Instandhaltung.

Seit über 75 Jahren steht die Göhler GmbH & Co. KG, Anlagentechnik für Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Anlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation verbindet Göhler Tradition mit Innovation und bietet ganzheitliche Lösungen für anspruchsvolle technische Herausforderungen.

Mit rund 350 Mitarbeitenden und achten Standorten in Deutschland ist das Unternehmen optimal vernetzt und unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen mit hochwertigen technischen Lösungen. Als zertifizierter Fachbetrieb nach WHG und SCC sowie ISO 9001 und ISO 14001 garantiert Göhler höchste Qualitäts- und Umweltstandards. Erfahrung, Know-how und ein hoher Qualitätsanspruch stehen für Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit.

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