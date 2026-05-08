Warum KI kein Jobkiller ist, sondern Kompetenz belohnt

Cornerstone-Studie: KI rationalisiert den Arbeitsmarkt nicht, sondern verschärft den Skills-Wettbewerb

Die Angst vor massenhaftem Jobverlust durch Künstliche Intelligenz hält sich hartnäckig. Doch jüngste Arbeitsmarktdaten zeichnen ein deutlich anderes Bild: KI zerstört keine Jobs, sie verändert sie. Zu diesem Ergebnis kommt auch der aktuelle Report „AI is reshaping work, not destroying it“ von Cornerstone OnDemand, auf Basis von Daten zu unter anderem 1,27 Milliarden Stellenanzeigen und der Auswertung von 55.000 Skills weltweit.

Die Studie zeigt: 15 von 16 untersuchten Berufskategorien mit messbarer KI-Durchdringung verzeichnen steigende Nachfrage. Wäre KI primär ein Rationalisierungsinstrument, müssten genau diese Berufe unter Druck geraten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: KI wirkt wie ein Produktivitäts-Booster, der neue Aufgaben schafft, bestehende Rollen verändert und zusätzliche Kompetenzen und Skills erfordert. Besonders stark wachsen wissensintensive Bereiche. Berufe in IT und Mathematik legen bei einem KI-Skill-Anteil von 21,8 Prozent im Jahresvergleich um 36,5 Prozent zu, die Lebens- und Sozialwissenschaften bei 16,64 Prozent KI-Skill-Anteil um 18,1 Prozent. Branchen mit geringem KI Einsatz zeigen hingegen kein überdurchschnittliches Wachstum.

KI als Verstärker des Fachkräftemangels?

Während sich laut Modellrechnungen rund 40 Prozent aller Arbeitsaufgaben theoretisch automatisieren ließen, liegt die tatsächliche KI-Adoption bei durchschnittlich 31 Prozent. Nicht, weil die Technologie fehlt, sondern weil Unternehmen sie nur selektiv integrieren (können). Statt Jobabbau zeigt sich nämlich ein ausgeprägter Nachfrageüberhang nach KI Kompetenzen. In zwölf von 16 Berufsfeldern übersteigt die Nachfrage das Angebot, durchschnittlich um den Faktor 3,2. Besonders groß ist der Engpass in Rechtsberufen (9,2x), im Gesundheitswesen (7,9x) und im Vertrieb (6,9x). KI verdrängt also keine Arbeitskräfte, sie verschärft den Wettbewerb um qualifizierte Talente und fordert neue Fähigkeiten.

KI erreicht alle Jobs: Nicht das Alter entscheidet, sondern die Skills

Besonders deutlich wird dies bei der Verteilung der KI-Jobs nach Berufserfahrung. Berufseinsteiger:innen stellen 54,7 Prozent aller Beschäftigten, besetzen aber nur 24,8 Prozent der KI-Jobs. Gleichzeitig entfallen 43,6 Prozent der KI-Stellen auf Fachkräfte mit drei bis fünf Jahren Erfahrung. Der Grund ist ein struktureller: KI-Jobs verlangen heute Skills, die Ausbildung und Studium oft nicht ausreichend vermitteln.

Erstmals weist die Analyse auch KI Kompetenzen in allen 16 untersuchten Berufskategorien nach. Selbst Bereiche wie Transport und Logistik mit einem KI Skill Anteil von nur 0,12 Prozent verzeichnen ein Nachfragewachstum von 152,5 Prozent. Ein tatsächlich „KI-freier“ Arbeitsmarkt existiert faktisch nicht mehr.

5-Punkte-Plan: Wie Wirtschaft und Politik jetzt handeln sollten

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse lässt sich eine klare strategische Agenda ableiten:

1.Upskilling priorisieren statt KI bremsen: Der Engpass liegt bei Qualifikationen, nicht bei Stellen. Unternehmen sollten Weiterbildung als zentrale Investition begreifen.

2.KI-Kompetenzen früher vermitteln: KI Grundlagen müssen integraler Bestandteil von Ausbildung, Studium und Trainee Programmen werden.

3.Rekrutierung konsequent auf Skills ausrichten: Da sich Aufgaben schneller verändern als Berufsbilder, braucht es skill-basierte Hiring-Modelle statt starrer Jobtitel und formaler Abschlüsse.

4.Arbeitsmarktpolitik differenzieren: Hochqualifizierte Pflege-, Bildungs- und Sozialberufe sind kaum von Automatisierung bedroht, leiden aber unter massiven Engpässen. Niedrigqualifizierte administrative Rollen benötigen Weiterbildungsmaßnahmen beziehungsweise gezieltes Re- und Upskilling.

5.Transformation über Skills messen, nicht über Jobabbau: Klassische Beschäftigungsstatistiken greifen zu kurz. Der Report empfiehlt eine systematische, skill-basierte Arbeitsmarktbeobachtung als Grundlage für Unternehmens und Bildungspolitik.

Fazit: Für Unternehmen wird Talententwicklung zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor, für Politik und Bildung zur Standortfrage. Künstliche Intelligenz zerstört keine Jobs – aber sie erhöht die Anforderungen. Wer jetzt in Qualifikation investiert, sichert Wachstum und Beschäftigung zugleich.

Die Cornerstone OnDemand Germany GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf, eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Cornerstone OnDemand Inc., zählt zu den weltweit führenden Anbietern von cloud-basierten Talent- und Lernmanagement-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre Mitarbeitenden zu rekrutieren, zu entwickeln, zu motivieren und langfristig zu binden. Mit Cornerstone Galaxy, der KI-gestützten Plattform für Recruiting, Onboarding, Learning, Performance- und Nachfolgeplanung können Organisationen Skill-Defizite und Entwicklungsmöglichkeiten identifizieren, Top-Talente halten und binden sowie multimodale Lernerfahrungen bieten. Weltweit vertrauen rund 7.000 Unternehmen – einschließlich zahlreicher DAX-Konzerne – sowie mehr als 140 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 180 Ländern auf die Produkte von Cornerstone. Das 1999 gegründete Unternehmen gilt als Innovationsführer der HR-Tech-Branche und wird regelmäßig von führenden Analysten bewertet und ausgezeichnet. Weitere Informationen unter : www.cornerstoneondemand.com/de

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