Warum Kommunikation den Kita-Blindflug beendet

Wo Kommunikation fehlt, fehlt auch die Wertschätzung für frühkindliche Bildung.

Das aktuelle Interview mit Bildungsforscher Prof. Dr. Stefan Faas im SÜDKURIER beleuchtet eindrücklich die strukturellen Herausforderungen in deutschen Kitas. Es zeigt: Fachkräftemangel, Überlastung und mangelnde Transparenz sind Symptome eines Systems, das dringend mehr Sichtbarkeit und strategische Steuerung braucht – auch kommunikativ.

„Wir müssen raus aus dem Blindflug“, fordert Prof. Dr. Stefan Faas, Professor an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und Experte für frühkindliche Bildung. Im Interview mit dem SÜDKURIER betont er, dass es nicht ausreiche, nur über den Fachkräftemangel zu sprechen. Fehlende Daten über Qualität und Alltag in Kitas, mangelnde Transparenz für Eltern und eine unzureichende Differenzierung bei Aufgaben und Verantwortung im Team verschärften die Situation zusätzlich.

Was dabei oft übersehen wird: Kommunikation spielt eine zentrale Rolle – sowohl nach innen als auch nach außen. „Kitas werden in der öffentlichen Wahrnehmung häufig auf Betreuungsplätze reduziert“, sagt Holger Hagenlocher, Inhaber der Kommunikationsagentur HAGENLOCHER PR. „Dabei prägt die Qualität frühkindlicher Bildung maßgeblich die Entwicklung unserer Kinder – und verdient deshalb auch kommunikativ mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung.“

Die Kommunikationsagentur HAGENLOCHER PR begleitet Kita-Träger mit strategischer Arbeitgeberkommunikation – von der Entwicklung einer glaubwürdigen Arbeitgebermarke über PR-Arbeit bis hin zu Recruitingkampagnen und interner Kommunikation. Ziel ist es, Träger im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte zu stärken, pädagogische Qualität sichtbar zu machen und die Teamkultur nachhaltig zu fördern.

Gerade in Zeiten struktureller Belastung ist eine professionelle Kommunikation entscheidend. Sie hilft nicht nur dabei, Vertrauen bei Eltern und Öffentlichkeit aufzubauen, sondern schafft auch Klarheit und Motivation innerhalb der Teams. „Wer seine Werte, Stärken und Alleinstellungsmerkmale glaubwürdig kommuniziert, stärkt seine Position als Arbeitgeber – und kann dem Fachkräftemangel aktiv begegnen“, betont Hagenlocher.

Mehr zur spezialisierten Arbeitgeberkommunikation für Kita-Träger:

www.hagenlocher-pr.de/kita-fachkraefte

HAGENLOCHER PR ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Standorten in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar. Die Agentur ist spezialisiert auf strategische Public Relations, Unternehmenskommunikation und Marketing – mit dem Anspruch, Botschaften glaubwürdig, effizient und nachhaltig an relevante Zielgruppen zu vermitteln.

Das Leistungsportfolio umfasst strategische Unternehmenskommunikation, Presse- und Medienarbeit, digitale und crossmediale Kommunikation, Krisenkommunikation, Reputationsmanagement, Arbeitgeberkommunikation sowie Influencer- und Blogger-Relations.

Mit einem klaren „Digital First“-Ansatz entwickelt HAGENLOCHER PR kanaloptimierte Kommunikationslösungen, die messbare Ergebnisse liefern. Transparenz, Authentizität und strategische Weitsicht bilden dabei die Grundpfeiler der Arbeit. Der Leitsatz der Agentur: „Tue Gutes und rede darüber – zielgruppengerecht und kanaloptimiert.“

Die Mission von HAGENLOCHER PR ist es, durch authentische, strategische und nachhaltige Kommunikation Vertrauen bei Medien, Stakeholdern und der Öffentlichkeit aufzubauen und die Reputation von Unternehmen, Institutionen und Vereinen langfristig zu sichern.

