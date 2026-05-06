Schokolade für den Kopf

Schon der Anblick eines Gemäldes, der Besuch eines Museums oder Kunst im eigenen Zuhause kann die Stimmung heben. Kunst wirkt tiefgreifend auf unsere Psyche, indem sie Stress reduziert, Emotionen reguliert und das Wohlbefinden steigert. Sowohl aktives Gestalten als auch das Betrachten von Kunst fördern Glückshormone, stärken die Resilienz und verbinden Menschen. Perfekte Begleiter für die Kunstausstellung sind Wohlfühl-Rollis aus Kaschmir und Seide.

Kunst macht aus psychologischer Sicht glücklich, weil sie das Gehirn positiv stimuliert. Ob beim Betrachten oder aktiven Gestalten, Kunst fördert das allgemeine Wohlbefinden und wirkt wie „Schokolade für den Kopf“: Sie aktiviert positive Emotionen, steigert Glücksempfinden und psychische Balance.

Wie Kunst Stress abbauen kann

Wenn wir Kunst genießen, lenken wir unsere Aufmerksamkeit bewusst auf ein Kunstwerk. Farben, Formen und Gestaltung wirken auf unser Inneres und lassen uns Freude erleben. Die positiven Reize unterstützen die seelische Widerstandskraft, lassen uns Alltagsbelastungen vergessen und bringen uns in eine mentale Balance. Wer sich kurze Momente einer glücklichen Auszeit gönnt, ist hinterher entspannter und fühlt sich weniger gestresst.

Mental verreisen: Ab ins Museum

Mit Kunst sind kleine Fluchten aus dem Alltag möglich. Ein Gemälde, auf dem wir Natur oder Landschaften wie das Meer betrachten, kann in eine andere Welt entführen. Mental fühlen wir uns dann an einen anderen Ort versetzt, erinnern uns daran, wie das Meer riecht, die Brandung rauscht und die Sonne wärmt. Diese „mentale Flucht“ kann eine therapeutische Wirkung haben und dabei helfen, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Kunst beeinflusst dabei unsere Gefühle: Wer Kunstwerke betrachtet, fühlt sich anschließend oft fröhlicher, gelassener und zufriedener.

Kunstausstellung: Welches Outfit passt

Elegant, aber zurückhaltend, nicht zu kurz und nicht zu lässig heißt die Devise für das Outfit zum Kunstgenuss. Eine super Styling-Idee im Frühling sind lässige Jeans mit eleganten Schuhen, einem hochwertigen Wohlfühl-Rolli aus Kaschmir und Seide (gesehen bei www.medima.de) und einem edlen Blazer. Dazu dezente, aber hochwertige Schmuckstücke. No-Gos für alle Besucher sind Jogginghosen, Sport-T-Shirts oder zu auffällige Muster, die die Kunst in den Hintergrund stellen.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Thermounterwäsche aus Naturgarnen mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

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