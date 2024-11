Warum Literacy Erziehung in der KiTa so wichtig ist

Ohne Lesen und Schreiben zu können, kommt man in unserer heutigen Welt kaum noch zurecht. Deswegen sollte die Literacy Erziehung so früh wie möglich beginnen, beispielsweise in der KiTa. Anhand verschiedener Aspekte der Literacy Förderung beschäftigt sich Werner Labisch in seinem Buch „Der Einfluss der Literacy Erziehung auf die Entwicklung von Kindern. Wie kann in Familien und KiTa die Entstehung von Emergent Literacy gefördert werden?“ mit dem Thema. Das Buch ist im März 2023 bei Academic Plus erschienen.

Gerade in der KiTa, als erster Ort der Kinderbetreuung durch eine gesellschaftliche Institution, kann Literacy schon früh durch Erzieher:innen gefördert werden. Die Raumgestaltung, die Grundhaltung der Beschäftigten und das dialogische Vorlesen spielen hier eine große Rolle. Werner Labisch untersucht diese Punkte in seinem Buch „Der Einfluss der Literacy Erziehung auf die Entwicklung von Kindern“. Des Weiteren beleuchtet Labisch den Begriff Literacy und unternimmt eine dialogische Bildbetrachtung anhand eines Bilderbuchs. Als letzten Punkt stehen zusätzlich Förderungsmöglichkeiten für Family Literacy im Fokus.

Die Bedeutung von Angeboten für familiale Linearität

Der Erwerb literaler Fähigkeiten ist eine Voraussetzung für die erfolgreiche Teilhabe in der heutigen Gesellschaft. Da die Familie als erste Bildungsinstanz großen Einfluss auf den Verlauf des Lebens der Kinder hat, ist die Förderung der familialen Literarität von enormer Bedeutung. Je mehr Angebote schon im Elternhaus vorhanden sind, desto höher sind die Erfolgschancen der frühen Literacy Bildung. In seinem Buch „Der Einfluss der Literacy Erziehung auf die Entwicklung von Kindern“ geht Werner Labisch daher auf passende Fördermöglichkeiten und -programme ein, wobei er besonders hervorhebt, wie pädagogische Fachkräfte positiv zur Unterstützung der Emergent Literacy beitragen können. Die Publikation richtet sich an Pädagog:innen die sich mit frühkindlicher Bildung beschäftigen, Erzieher:innen, sowie alle, die Literaritätserziehung und Bildung im jungen Alter interessiert.

