Warum Marken von einer eigenen Link-Domain profitieren: Mehr Kontrolle, mehr Vertrauen, mehr Wirkung

Warum Sie eigene Link-Domain als URL Shortener verwenden sollten

In der digitalen Kommunikation spielen kurze, klickbare Links eine zentrale Rolle – sei es in Social Media, Newslettern, SMS-Kampagnen oder QR-Codes. Viele Unternehmen greifen dafür auf Dienste wie bit.ly oder linktr.ee zurück. Was praktisch scheint, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Sie geben die Kontrolle und einen Teil ihrer Markenidentität an Dritte ab.

Mehr Kontrolle durch eine eigene Link-Domain

Wer eine eigene Link-Domain wie z.B. deinemarke.link verwendet, behält die vollständige Kontrolle über alle geteilten Links:

Keine Abhängigkeit von Drittanbietern – Sollte ein Dienst wie Bitly seine Bedingungen ändern oder offline gehen, sind eigene Links nicht betroffen.

Eigene Weiterleitungen – Sie bestimmen, wohin ein Link führt, wie er aussieht und wie er getrackt wird.

Datenschutz & Compliance – Hosting und Analyse können DSGVO-konform auf eigenen Servern oder Tools erfolgen.

Markenidentität stärken

Ein generischer Shortlink wie bit.ly/3xYzTq trägt nichts zur Wiedererkennbarkeit bei. Ganz im Gegenteil: Er kann sogar Vertrauen mindern. Eine eigene Domain wie go.deinemarke.link oder jetzt.deinemarke.link dagegen:

Steigert Wiedererkennung und Vertrauen – Nutzer sehen sofort, dass der Link zu Ihrer Marke gehört.

Verstärkt jede Kommunikation – Der Markenname ist bei jedem geteilten Link sichtbar.

Sorgt für ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild – vor allem auf Plattformen mit wenig Platz wie Twitter/X, Instagram-Bio oder in Werbeanzeigen.

Messbare Ergebnisse & Performance-Vorteile

Branded Shortlinks schneiden oft signifikant besser ab:

Studien zeigen bis zu 34 % höhere Klickraten bei Marken-Links im Vergleich zu generischen Kurzlinks.

Eigene Link-Domains ermöglichen tiefergehende Analyse und Segmentierung des Traffics.

Sie bieten die Möglichkeit zur nachträglichen Änderung von Ziel-URLs (z.B. bei Rabattaktionen oder A/B-Tests).

Ideal für moderne Marketingkanäle

Gerade auf mobilen Kanälen wie WhatsApp, Instagram oder TikTok ist Vertrauen entscheidend. Nutzer klicken eher auf Links, die ihnen bekannt und vertrauenswürdig erscheinen. Mit einer eigenen .link-Domain – z.B. promo.mymarke.link – sichern Sie sich diesen Vorteil.

Die eigene Link-Domain ist ein strategischer Gewinn

In einer Welt, in der Vertrauen, Geschwindigkeit und Markenwahrnehmung über Erfolg entscheiden, ist eine eigene, gebrandete Link-Domain kein Luxus – sondern ein Wettbewerbsvorteil. Sie sorgt für mehr Kontrolle, höhere Klickraten und stärkt Ihre Marke in jedem geteilten Link.

Wenn Sie Ihre Link-Domain bei ICANN Registrar Secura registrieren, können Sie über kostenfrei Subdomains Ihre spezifischen Links für URL Shortener selbst schaffen.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/link-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: Nova Registry