Warum Selbständigkeit heute ein Muss ist Ernst Crameri

In einer Welt, in der das Hamsterrad das Leben vieler Menschen beherrscht, ist die Selbständigkeit der Rettungsanker für diejenigen, die den Mut haben, auszubrechen. Ernst Crameri, erfolgreicher Unternehmer mit 46 Jahren Erfahrung im Business

Raus aus dem Hamsterrad: Warum Selbständigkeit heute ein Muss ist!

In einer Welt, in der das Hamsterrad das Leben vieler Menschen beherrscht, ist die Selbständigkeit der Rettungsanker für diejenigen, die den Mut haben, auszubrechen. Ernst Crameri, erfolgreicher Unternehmer mit 46 Jahren Erfahrung im Business und Bestsellerautor, wird vom 17. bis 18. November 2023 ein einmaliges Seminar in Bad Dürkheim abhalten, um angehenden Unternehmern die Werkzeuge und Informationen zu bieten, die sie benötigen, um in die Selbständigkeit zu starten oder ihre bestehenden Geschäfte auf die nächste Stufe zu heben.

Warum Selbständigkeit?

1. Freiheit und Unabhängigkeit: Schluss mit den Fesseln eines 9-5-Jobs! Als Selbständiger bestimmt du deine Arbeitszeiten und -orte. Du entscheidest, wann, wo und wie du arbeitest.

2. Einkommenspotenzial: Anstatt auf ein festes Gehalt angewiesen zu sein. Als Unternehmer unbegrenzte Einkommensmöglichkeiten erschließen. Der Erfolg hängt vom eigenen Engagement und dem Können ab, nicht von einem Vorgesetzten.

3. Kreativität und Innovation: Selbständigkeit ermöglicht es dir, deine eigenen Ideen und Visionen umzusetzen. Du kannst neue Produkte oder Dienstleistungen entwickeln und den Markt gestalten, anstatt nur Teil davon zu sein.

4. Selbstverwirklichung: Selbständigkeit ermöglicht es, die Leidenschaften zu verfolgen und das zu tun, was man liebt. Die persönlichen und beruflichen Ziele miteinander verbinden.

Das Seminar bei Ernst Crameri in Bad Dürkheim

Ernst Crameri, erfolgreicher Unternehmer und Bestsellerautor mit 46 Jahren Erfahrung im Business, wird vom 17. bis 18. November 2023 in Bad Dürkheim ein intensives Seminar abhalten, das die Teilnehmer mit wertvollen Informationen und praktischen Strategien versorgt, um ihren Weg in die Selbständigkeit zu ebnen.

Das Seminar umfasst Themen wie:

-Grundlagen der Selbständigkeit: Wie starte ich mein eigenes Unternehmen?

-Erfolgsstrategien: Welche Schritte sind notwendig, um langfristig erfolgreich zu sein?

-Marketing und Kundenakquise: Wie gewinne ich Kunden und baue mein Geschäft aus?

-Finanzmanagement: Wie behalte ich meine Finanzen im Griff und maximiere meinen Gewinn?

-Selbstmotivation und Zielsetzung: Wie bleibe ich fokussiert und motiviert, wenn es schwierig wird?

-Networking und Kontaktaufbau: Wie baue ich mein berufliches Netzwerk auf und nutze es effektiv?

Darüber hinaus werden Themen wie rechtliche Aspekte der Selbständigkeit und die Nutzung digitaler Tools für das Geschäft behandelt.

Das Seminar bietet nicht nur geballtes Wissen, sondern die Möglichkeit, sich mit anderen angehenden Unternehmern auszutauschen und von den Erfahrungen von Ernst Crameri zu profitieren.

Die Plätze sind begrenzt! Um sich anzumelden und weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die offizielle Website: https://crameri.de/SelbstaendigkeitNov23

Seien Sie Teil der Selbständigkeitsrevolution und nehmen Sie Ihr Leben in die Hand!

Crameri-Naturkosmetik GmbH als umfassender Dienstleister:

– Herstellung und Vertrieb von Naturkosmetik-Produkten

– Lehrgänge u. Seminare im Management

– Erfolgs-Coaching

– Bücherverlag

– Events

Geschäftsführerin:

Gisela Nehrbaß

Registergericht: Ludwigshafen

HRB 12098

Steuernummer: 31/659/0458/6

USt-IdNr: DE 237693547

Kontakt

Crameri-Naturkosmetik GmbH

Gisela Nehrbaß

Mannheimer Str. 11b

67098 Bad Dürkheim

06322 – 5734



http://www.cramerishop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.