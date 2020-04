Warum Sie eine Toilette desinfizieren sollten – Gründe, Anleitungen und Tipps

So desinfiziert man die Toilette?

Wir möchten Ihnen in unserem Artikel aufzeigen, wie Toiletten desinfiziert werden. Es ist ungemein wichtig, eine saubere Toilette zu nutzen, auch darüber erfahren Sie hier mehr.

Die Desinfektion ist nicht nur im eigenen Bad wichtig, sondern auch auf öffentlichen Toiletten. Dort bilden sich besonders gerne Keime und Bakterien, die natürlich auch Krankheiten mit sich bringen können.

Toiletten desinfizieren, um Keime, Bakterien und Viren zu beseitigen

Warum man die Toilette desinfizieren sollte, ist leicht erklärt. Die Toilette wird meist von vielen Menschen benutzt, daher fühlen sich Bakterien und Keime dort besonders wohl.

Wird die Toilette nicht desinfiziert, können die Keime und Bakterien auf den Körper übergehen und Krankheiten auslösen.

Für die Desinfektion reichen die Putzmittel im Handel nicht immer aus. Der Norovirus ist derzeit sehr gefürchtet und kann sehr leicht übertragen werden.

Er hält sich über Stunden an den Toiletten und auch Spülkästen. Deshalb ist die Reinigung ebenso wichtig, wie die Desinfektion.

So desinfiziert man die Toilette

Die Reinigung der Toilette ist wichtig, danach sollte immer desinfiziert werden. Aber die Toiletten-Desinfektion sollte am besten nach jedem Toilettengang durchgeführt werden. Hier möchten wir aufzeigen, wie die Toilette desinfiziert wird:

1. Zuerst sollten Desinfektionsmittel gekauft werden und an der Toilette stehen. Das Mittel muss natürlich auch genutzt werden, damit sich keine Bakterien und Krankheitserreger ausbreiten.

Im Handel gibt es recht viele Desinfektionsmittel, die nicht immer teuer sein müssen, um gut zu wirken. Es wäre auch sinnvoll, schon bei dem Reinigungsmittel auf eine gewisse WC-Desinfektion zu achten.

Gerade Mittel mit Essig oder Zitrone eignen sich dafür. Sie sind aber kein Ersatz für das hauptsächliche Desinfektionsmittel!

Die meisten Mittel für die Toiletten-Desinfektion werden aufgesprüht und abgewischt. Dies sollte man immer der Anleitung entnehmen und genauso vorgehen, wie vom Hersteller empfohlen.

Es gibt mittlerweile auch Desinfektions-Tücher, die sich schnell einsetzen lassen. Nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs.

Auf öffentlichen Toiletten finden sich auch oft Desinfektions-Spender, die natürlich genutzt werden können, um den Toilettendecke zu desinfizieren.

Auch ein Handdesinfektionsmittel, wie es viele Menschen in den Taschen mit sich tragen, kann für die Toilette eingesetzt werden. Dieses einfach auf Toilettenpapier oder ein Taschentuch geben, und den Toilettensitz damit säubern.

2. Ist das Mittel zu Hause, sollten Sie immer Handschuhe anziehen, wenn Sie dieses nutzen. Die Haut muss geschützt werden.

Nicht nur die Toilette desinfizieren

Es ist nicht nur wichtig, die Toilette zu desinfizieren. Auch die Hände sollten mit einem Desinfektionsmittel in Berührung kommen.

Das Hand-Desinfektionsmittel ist mild und kann ruhig oft eingesetzt werden. Auch dieses bekommen Sie in einem Drogeriehandel oder im Supermarkt.

Nach dem Toilettengang sollte es dazu gehören, sich die Hände zu desinfizieren. Somit haben Bakterien und Viren keine Chance, sich zu verbreiten.

Denn ein Handschlag genügt, um die Bakterien oder Viren an andere Menschen zu übertragen. Hier möchten wir auch noch einmal die Tücher für unterwegs ansprechen, die natürlich auch für die Hände geboten werden und die sich leicht in jede Tasche verstauen lassen. Somit können Sie sich stets und überall die Hände desinfizieren.

Hände desinfizieren, wenn die Toilette verstopft ist

Vor allem, wenn die Toilette verstopft ist, droht die Gefahr von Keimen und Bakterien. Waschen Sie sich nicht nur einfach die Hände, sondern desinfizieren Sie diese oder wenden Sie sich gleich an einen Fachmann, der sich um die Verstopfung kümmert.

