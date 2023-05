Warum sollten Online Shops Email Marketing outsourcen?

Es gibt mehrere Gründe, warum Online-Shops Email-Marketing auslagern sollten:

Fachwissen und Expertise:

Eine professionelle Email-Marketing-Agentur verfügt über spezialisiertes Wissen und umfassende Erfahrung in diesem Bereich. Sie sind mit bewährten Strategien, Best Practices und den neuesten Trends vertraut. Durch die Auslagerung des Email-Marketings an Experten können Online-Shops sicherstellen, dass ihre Kampagnen effektiv und erfolgreich sind.

Zeitersparnis:

Email-Marketing erfordert einen erheblichen Zeitaufwand. Es umfasst das Erstellen von Inhalten, das Gestalten attraktiver Newsletter, das Segmentieren der Zielgruppe, das Verwalten von E-Mail-Listen, das Versenden von Kampagnen und das Analysieren der Ergebnisse. Indem man diese Aufgaben an eine Agentur auslagert, können Online-Shops ihre Zeit auf andere wichtige Aspekte ihres Geschäfts konzentrieren.

Skalierbarkeit:

Eine Agentur kann die Email-Marketing-Kampagnen eines Online-Shops an die wachsenden Anforderungen anpassen. Wenn der Shop expandiert oder die Kundenbasis wächst, kann die Agentur schnell zusätzliche Ressourcen bereitstellen, um den Bedarf zu decken. Dies ermöglicht eine effiziente Skalierung des Email-Marketings, ohne dass interne Ressourcen überlastet werden.

Automatisierung und Personalisierung:

Email-Marketing-Tools bieten fortschrittliche Automatisierungs- und Personalisierungsfunktionen. Eine Agentur kann diese Funktionen nutzen, um maßgeschneiderte E-Mail-Kampagnen zu erstellen, die auf das Verhalten, die Vorlieben und die Kaufhistorie der Kunden abgestimmt sind. Durch die Personalisierung von E-Mails können Online-Shops ihre Kundenbindung und Conversions verbessern.

Messbarkeit und Analyse:

Eine Email-Marketing-Agentur kann detaillierte Analysen und Berichte über den Erfolg von Kampagnen liefern. Sie können wichtige Kennzahlen wie Öffnungsrate, Klickrate, Conversion-Rate und Umsatzveränderungen überwachen. Diese Daten helfen dabei, die Wirksamkeit der Email-Marketing-Strategie zu bewerten und Anpassungen vorzunehmen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Es ist wichtig anzumerken, dass Online-Shops sorgfältig die richtige Email-Marketing-Agentur auswählen sollten.

Für die E-Mail Marketing Agentur MAILODY spricht, dass sie sich gegen das klassische Agenturmodell entschieden und auf eine Kernkompetenz konzentriert hat: E-Mail, E-Mail, E-Mail. Kunden loben die Offenheit der Mitarbeiter: jetzt Termin vereinbaren, ist bei MAILODY problemlos möglich. Als Münchner Firma bietet Mailody den Online Shops aus München ein spezielles Email Marketing München an. Selbstverständlich ist die Firma aber nicht auf lokale Kunden beschränkt, sondern arbeitet für Firmen aus der ganzen D-A-CH-Region.

Bildquelle: geralt