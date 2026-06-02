Warum Unternehmen ihre Druckluftsysteme jetzt ganzheitlich optimieren sollten

Herstellerübergreifende Analyse der Pneumatik

Steigende Energiekosten, verschärfte Nachhaltigkeitsziele und wachsender Wettbewerbsdruck verändern die industrielle Produktion in Europa grundlegend.

Druckluft ist ein unterschätzter, aber hoch energieintensiver Produktionsfaktor in der Industrie und im Gewerbe. Effizienzsteigerungen sind entscheidend, da bis zu 80% der Kosten während des Lebenszyklus auf die dazu eingesetzte elektrische Energie entfallen. Obwohl Druckluftsysteme als zentrale Prozesse in nahezu allen Industrien beteiligt sind, werden sie oft lediglich als technische Hintergrundinfrastruktur betrachtet.

„Die entscheidende Frage lautet daher heute nicht mehr, was kostet der Kompressor, sondern vielmehr; wie effizient arbeitet das gesamte System,“ erklärt Markus Nigbur, Serviceleiter für Deutschland bei CompAir Drucklufttechnik.

Die Optimierung einzelner Komponenten reicht längst nicht mehr aus, um die Effizienz moderner Druckluftsysteme nachhaltig zu steigern. Entscheidend ist ein ganzheitlicher Blick auf das gesamte System – von der Drucklufterzeugung über Aufbereitung und Verteilung bis hin zum Verbrauch.

Genau hier setzt der CompAir Energy Check an. Die Analyse bewertet das gesamte Druckluftsystem. Damit kann eine neutrale, datenbasierte Analyse eines Druckluftsystems unabhängig von Hersteller oder der Technik durchgeführt werden. Sie ist konzipiert für alle Betriebsprinzipien, egal ob Schrauben-, Kolben-, Rotations- oder Hochdrucksysteme und gilt für alle Hersteller und Marken. Es umfasst von der Erzeugung, dem Leitungssystem bis hin zu allen Verbrauchern eine komplette Prüfung und Bewertung des Drucklufteinsatzes innerhalb eines Betriebes. Auswertungen identifizierten danach die Einsparpotenziale.

Verborgene Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent

In vielen Industrieanlagen bleiben erhebliche Einsparpotenziale unentdeckt. Typische Energy Checks zeigen häufig Einsparmöglichkeiten von 20 bis 30 Prozent oder mehr auf. Besonders große Potenziale entstehen durch:

– Optimierung des Druckniveaus

– Wärmerückgewinnung

– Reduzierung von Leckagen

– Vermeidung von Druckverlusten

– intelligente Steuerungssysteme

– bedarfsgerechte Druckluftaufbereitung

– proaktive Wartungsstrategien

Bereits kleine Anpassungen können große eine Wirkung erzielen. So kann beispielsweise die Reduzierung des Betriebsdrucks von 8 auf 7 bar Energieeinsparungen von über 10 Prozent ermöglichen. Gleichzeitig lässt sich die bei der Drucklufterzeugung entstehende Wärme sinnvoll für Heizprozesse oder andere industrielle Anwendungen mit Wärmebedarf nutzen.

Energieeffizienz ohne hohe Investitionen

Ein wesentlicher Vorteil einer Druckluftoptimierung liegt darin, dass hohe Einsparungen nicht zwangsläufig große Investitionen erfordern. Viele Maßnahmen amortisieren sich bereits nach kurzer Zeit und verbessern gleichzeitig die Betriebssicherheit sowie die Anlagenverfügbarkeit.

Drehzahlgeregelte Systeme, intelligente Steuerungen und moderne Monitoring-Lösungen ermöglichen heute eine deutlich effizientere Nutzung von Druckluftsystemen und schaffen die notwendige Transparenz über den Energieverbrauch und die Systemperformance.

Für Industrieunternehmen wird Druckluft zunehmend zu einem zentralen Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und ist bietet Potential wenn es um Dekarbonisierung geht.

Denn Unternehmen, die ihre Druckluftsysteme aktiv analysieren bzw. optimieren:

– senken Betriebskosten

– reduzieren CO-Emissionen

– verbessern ihre Energieeffizienz

– erhöhen ihre Versorgungssicherheit

– stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit

„Druckluft ist ein steuerbares Energiesystem. Die Effizienzsteigerung senkt die Kosten, verbessert die Nachhaltigkeit und stärkt zudem die Wettbewerbsfähigkeit. Transparenz und die Einbeziehung aller Komponenten des Systems ist dabei die entscheidende Voraussetzung und was man nicht misst kann man auch nicht optimieren,“ resümiert Markus Nigbur.

CompAir bietet weltweit führende Druckluftlösungen – von ölgeschmierten und ölfreien Schrauben- und Kolbenkompressoren über moderne Druckluftaufbereitungssysteme bis hin zu intelligenten Steuerungen und digitalen Monitoring-Lösungen. Ergänzt wird das Portfolio durch Energieanalysen, Leckageprüfungen, Wärmerückgewinnung, maßgeschneiderte Servicepakete sowie ein globales Netzwerk erfahrener Druckluftexperten.

-Ende- Download hier: www.pr-download.com/compair26.zip

Auf der Grundlage seiner über 200-jährigen Konstruktionserfahrung bietet CompAir ein umfassendes Portfolio an zuverlässigen, energieeffizienten Kompressoren, Trocknern und Zubehörteilen, die sich für sämtliche Anwendungen eignen. CompAir verfügt über ein ausgedehntes und engagiertes Netzwerk an Vertriebsunternehmen und Händlern weltweit, die ihr globales Know-how mit lokaler Verfügbarkeit kombinieren und dafür sorgen, dass die moderne Kompressortechnologie von CompAir den Support erhält, den sie verdient. CompAir ist längst ein führender Anbieter von Druckluftlösungen und hat einige der energieeffizientesten und nachhaltigsten Kompressoren von heute entwickelt, mit denen Kunden ihre Umweltziele erreichen und übertreffen.

CompAir ist Teil von Ingersoll Rand Inc.

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CompAir Drucklufttechnik Denver Gardner Deutschland GmbH

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