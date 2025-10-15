Warum wir den Rolli lieben

Must-have im Herbst

Ob im Herbst oder Winter, ein leichter Rollkragenpullover ist immer eine gute Idee und ergänzt perfekt die Garderobe. Stylisch, elegant, luxuriös: Aus natürlichen Materialmischungen wie Kaschmir und Seide (gesehen bei www.medima.de) gestrickt, verwöhnt der Rolli direkt auf der Haut. Das Styling ist dabei vollkommen unkompliziert, denn er ist mit jedem anderen Stück aus dem Kleiderschrank kombinierbar. Ein absolutes Lieblings-Basic, von dem wir lange etwas haben.

Rollkragenpullover aus Kaschmir-Wolle

Weich, weicher, Kaschmir. Kaum ein anderes Material ist so leicht und fein und gleichzeitig wärmend. Gerade im Herbst lieben wir das angenehme Tragegefühl der Edelwolle. Rundum natürlich wohlfühlen: Kaschmirfasern sind nicht nur sehr weich, sondern auch leicht gewellt und hochelastisch. Deshalb behalten Kaschmir-Rollis auch nach langen Tagen ihre gute Passform. Hochwertig, langlebig und zeitlos schön – das Must-have des Herbstes ist ein textiler Begleiter für viele Jahre.

Die aus dem Unterhaar der Kaschmirziege ausgekämmte Wolle ist eine der weichsten, feinsten und wärmsten Naturfasern überhaupt.

Herbst-Outfit: Rolli kombinieren

Es gibt Kleidungsstücke, die sind und bleiben Klassiker. Dazu zählt der beliebte Rollkragenpulli in Schwarz. Als Key-Piece im Herbst ist der schwarze Rolli absolut wandelbar und lässt sich leicht kombinieren. Minimalistisch-modern präsentiert er sich zur schwarzen (Kunst-) Lederhose im All-Black-Style. Den feinen Rollkragenpullover aus Kaschmir unter einem (leichten) Spaghettiträger-Kleid zu tragen, ist die angesagteste Kombi. So kommt ein cooler Materialmix zustande. Oder aber im Layering-Look unter einer Bluse – hält schön warm und wirkt elegant. Last but not least ist der schwarze Rollkragenpullover zum Midirock die perfekte Allrounder-Kombi: fürs Büro mit Sneakers oder Boots, Abends mit High-Heels oder Overknees.

Andere elegante, angesagte Farben sind Anthrazit und Weiß. Töne, die wirklich zu allem passen. Diese Farben machen den Pullover zum ultimativen Kombinationswunder. Egal, ob leger zur Jeans oder schick unter einem Blazer – er verleiht jedem Outfit das „gewisse Etwas“.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Thermounterwäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

