Was bedeuten die Nummern HSN und TSN beim Auto? – Verbraucherfrage der Woche der ERGO Versicherung

Albert P. aus Gera:

Ich habe mir mein erstes eigenes Auto gekauft. Für den Abschluss einer Kfz-Versicherung benötige ich jetzt die Nummern HSN und TSN. Was sagen sie aus und wo finde ich sie?

Frank Mauelshagen, Kfz-Experte von ERGO:

HSN steht für Herstellerschlüsselnummer und TSN ist die Abkürzung für Typschlüsselnummer. Die vier Ziffern der HSN sind ein Hinweis auf den Fahrzeughersteller. Die TSN besteht, abhängig vom Produktionsdatum des Fahrzeugs, aus drei Zahlen oder Buchstaben. Sie geben Auskunft über die Motorisierung, den benötigten Kraftstoff und die Form der Karosserie. Die Kombination aus den beiden Zahlen identifiziert eindeutig den Fahrzeugtyp. Dieser ist bei der An- und Ummeldung eines Pkw notwendig, aber auch für den Abschluss einer Kfz-Versicherung. Wer im Internet Ersatzteile für sein Auto kaufen möchte, benötigt ebenfalls beide Nummern. Bei einem neuen Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I), den es seit Oktober 2005 gibt, steht die HSN unter Punkt 2.1., die TSN unter Punkt 2.2. Bei älteren Fahrzeugscheinen steht die HSN im Feld „zu 2“, die TSN im Feld „zu 3“. Beide Nummern vergibt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Übrigens: Die Webseite www.dieversicherer.de bietet Autobesitzern die Möglichkeit, anhand der Marke und Bezeichnung ihres Fahrzeugs die HSN und TSN herauszufinden.

