Was bedeutet LBMA zertifiziert? easygold24 klärt auf

easygold24 informiert, warum das LBMA Zertifikat wichtig ist

Um am internationalen Goldmarkt als Hersteller Barren verkaufen zu können, benötigt es einer LBMA Zertifizierung, so wie easygold24. Doch was genau bedeutet LBMA zertifiziert?

Als renommierter Gold-Edelmetallhändler ist easygold24 der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Thema Gold geht. Daher haben wir mal nachgefragt bei easygold24:

– Was genau bedeutet LBMA zertifiziert?

– Welche Kriterien muss ein LBMA-zertifizierter erfüllen?

– Welche Vorteile hat ein Privatanleger von der LBMA Zertifizierung?

easygold24 ÜBER DIE BEDEUTUNG DER LBMA ZERTIFIZIERUNG

Mit dem Regelwerk der London Bullion Market Association (LBMA) werden zwei Bereiche abgedeckt, erklärt easygold24:

– Hersteller der begehrten Goldbarren müssen sich einem strengen Prüfungsverfahren durch die LBMA unterziehen, um eine LBMA Zertifizierung zu erhalten. Alle drei Jahre wird diese Prüfung in einem PAM (Proactive Monitoring) wiederholt. Einmal jährlich kontrolliert auch die LBMA die zertifizierten Hersteller, so auch easygold24.

– Die Goldbarren der zertifizierten Hersteller müssen genaue Kriterien erfüllen. Diese Kriterien sind in den Good Delivery Standards genau deklariert und werden von easygold24 streng eingehalten.

easygold24 ÜBER DIE ZU ERFÜLLENDEN KRITERIEN EINES LBMA ZERTIFIZEIRTEN HERSTELLERS

easygold24 handelt ausschließlich mit LBMA zertifizierten Gold und weiß daher, dass nicht jeder durch die LBMA als Hersteller anerkannt und zertifiziert wird. Um das LBMA Zertifikat zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, ergänzt easygold24. Zu diesen gehören:

– Der Hersteller bzw. das Unternehmen, das sich um eine Zertifizierung bewirbt, muss mindestens drei unterschiedliche Empfehlungen verschiedener LBMA Mitglieder vorzeigen können.

– Das Produktionsvolumen muss sich auf mindestens 10 Tonnen im Jahr belaufen.

– Das Nettovermögen der Bewerber muss bei mindestens 15 Millionen Britischen Pfund oder einem Äquivalent liegen.

– Das Unternehmen besteht seit mindestens 5 Jahren auf dem Markt.

– In dem Unternehmen gibt es ausgearbeitete Compliance- und Risk Management Richtlinien und Know Your Customer-Prinzipien der LBMA

– Das Unternehmen erklärt sich bereit, die Grundprinzipien des Responsable Sourcing einzuhalten und sich somit zu einer nachhaltigen Edelmetallgewinnung bereit erklären, erläutert easygold24 genauer.

easygold24 ÜBER DIE VORTEILE DER LBMA ZERTIFIZIERUNG FÜR PRIVATANLEGER

easygold24 erörtert, dass durch den Erwerb eines LBMA-zertifizierten Goldbarrens dem Privatanleger beim Weiterverkauf der internationale Goldmarkt zur Verfügung steht. Denn LBMA-zertifizierte Goldbarren werden von beinahe allen Goldhändlern gekauft, egal in welchem Land der Privatanleger sitzt. Zudem kommt hinzu, dass Goldbarren ohne diese Zertifizierung völlig unterschiedliche Abmessungen haben können. Im Privatanleger- und Kleinanlegerbereich sind Goldbarren bis zu einem Kilogramm nicht genormt, informiert easygold24 weiter. Die Dimensionen sind unter anderem vom Herstellungsprozess abhängig. Das heißt, ob sie gegossen oder gestanzt wurden. Bei Goldmünzen hingegen gibt es keine LBMA Zertifizierung. Das mag daran liegen, dass begehrte Goldmünzen, wie zum Beispiel eine Krügerrand oder Maple Leaf, ganz einfach auf Echtheit geprüft werden können. Solche Münzen sind so bekannt und begehrt, dass ihre exakten Maße wie Größe, Gewicht und Durchmesser überall hinterlegt sind und somit einfach nachzumessen und nachzuwiegen sind, erklärt easygold24 abschließend.

easygold24 ist eine Handelsplattform für Gold und ein Angebot der Hartmann & Benz GmbH mit Sitz in Stuttgart-Fellbach. Unabhängig vom Standort haben Goldinvestoren die Möglichkeit Goldbarren in höchster Feingold-Qualität in diversen Stückelungen zum niedrigstmöglichen Verkaufspreis zu erwerben. Das Gold von easygold24 ist zertifiziert nach LBMA und hat eine Reinheit von 999,9 (24 Karat).

easygold24 sendet das Gold wahlweise physisch diskret verpackt zu oder verwahrt es auf Wunsch professionell und sicher in modernsten Hochsicherheitstrakten und Tresoranlagen.

