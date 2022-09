Was braucht ein guter Monatskalender?

Ein guter Monatskalender sollte funktional, ästhetisch ansprechend und einfach zu benutzen sein. Ein guter Monatskalender sollte es Ihnen ermöglichen, Ihre Termine und Besprechungen leicht zu erfassen, die Ihnen wichtig sind, oder auch nur Dinge, die Sie im Laufe des Monats erledigen möchten.

Ein guter Monatskalender muss viele Dinge erfüllen

Er muss robust und langlebig sein, mit einem hochwertigen Karton, der den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält. Er muss leicht zu lesen und zu verstehen sein, mit großen Blöcken und einer klaren Schriftartauswahl. Und er muss attraktiv sein, mit einem Design, das die Blicke auf sich zieht.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Werbekalender sind, der all diese Dinge erfüllt – und noch viel mehr – dann ist der PRINTAS Kalenderverlag ihr erster Ansprechpartner.

Die Kalenderblöcke der Monatskalender sind fein perforiert und die Blätter werden zusammengeklebt. Blöcke, die keine Perforation am Kopf haben, bleiben nicht lange als Block auf dem Monatskalender. Dies erfordert das Know-how und die maschinelle Ausstattung eines Kalenderverlags, um ein langlebiges Produkt wie einen Werbekalender herzustellen.

Bei allen Monatskalendern von PRINTAS sind die Datumsindikatoren bereits angebracht und die Tagesindikatoren durch ein Trägerband gezogen, damit sie mit der Zeit nicht abfallen. Und es wird immer hochwertiger Chromokarton verwendet, d.h. seine Vorderseite ist strahlend weiß und dreifach glänzend lackiert; Vollflächendruck und Lackierung (auch darunter) sind im Preis enthalten.

Die besten Monatskalender sind auch ästhetisch ansprechend – sie sehen an der Wand oder auf dem Schreibtisch gut aus und lenken nicht von der Arbeit ab, die erledigt werden muss. Das gilt besonders für Wandkalender: Wenn sie hässlich sind oder ablenken, fällt es Ihnen schwerer, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren!

Und schließlich sollte ein guter Monatskalender nicht zu kompliziert sein: Wenn er zu viel Schnickschnack hat, könnte es für die Benutzer schwieriger werden, den Überblick über ihren Zeitplan zu behalten und ihre Aufgaben effektiv zu verwalten!

Monatskalender von renommierten Herstellern sind in vielen Varianten erhältlich.

Der Kalenderverlag PRINTAS führt Mehrmonatskalender für drei bis sieben Monate, die alle einen guten Überblick und eine große Werbefläche bieten. Diverse Größen und Formate erfüllen jeden Kundenwunsch. Die Kalender beeindrucken mit einer ausgezeichneten Qualität. Der Druck kommt mit leuchtenden Farben und einem gestochen scharfen Schriftbild hervorragend zur Geltung.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

