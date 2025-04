Was geschah auf der Ausstellung „Reflexion – zwischen Sehnsucht, Größenwahn und Schönheit“?

Was ist Kunst und wie wirkt sie auf den Betrachter? Weshalb und wodurch können Grafiken, Gemälde, Skulpturen Emotionen auslösen? Geschichten erzählen? Und den Alltag eines Menschen beeinflussen? Über die mögliche Wirkungsweise der experimentellen Arbeiten von Timo Hänseler alias TimoRedForest erfährt die Leserschaft auf dessen gleichnamiger Internetseite. Im neusten Erfahrungsbericht erklärt Kunstsammler Lukas Werner, inwiefern ihn sein kürzlich erworbenes Werk des Fotografen so nachhaltig berührt. So, wie auf jeden Einzelnen ein spezifisches Wandbild oder Fine Art Print seine ganz individuelle Wirkung entfalten kann.

Kunstwerke können in vielfältiger Weise subjektive Gefühle erzeugen. So auch beim leidenschaftlichen Kunstsammler Lukas Werner. Offen berichtet der Rechtsanwalt von seinem Erlebnis auf der kürzlich eröffneten Ausstellung „Reflexion – zwischen Sehnsucht, Größenwahn und Schönheit“. Als Initiator zeigte der Dachverband der Hochschulgruppen Baiersdorf-Erlangen unter anderem Werke des aufstrebenden Künstlers TimoRedForest. Spannende Mischungen aus Fotografie und Videokunst zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen, von denen nun eine den Besitzer gewechselt hat. Denn Lukas Werner fand nicht einfach nur Gefallen an diesem einzigartigen Bild. Sondern eine außergewöhnliche künstlerische Gestaltung für seinen künftigen beruflichen und privaten Alltag.

Eigentlich wollte Lukas Werner sich nur von den Arbeiten der Erlangener Ausstellung zum kultur-gesellschaftlichen Dialog inspirieren lassen. Doch er verließ sie mit einem Bild unter dem Arm. Die visuelle Kraft, die einmalige Verbindung von Ästhetik, Symbolik und Technik der fotografischen Schöpfung von TimoRedForest hat ihn nicht losgelassen. Seitdem blickt der Jurist in seiner Kanzlei täglich auf das Spiel aus Licht und Schatten, dessen beinahe haptisch greifbare Tiefenstruktur. Und entdeckt immer wieder neue Seiten an ihm.

Auch in seinen anderen Werken verpackt der Münchener Künstler aktuelle gesellschaftspolitischen Themen. Mit einzigartiger Detailgenauigkeit, die Raum für eigene Gedanken und Empfindungen lässt. Weitere Beweise liefern seine unvergleichbaren Kunstprojekte auf der Internetseite timoredfordest.com. Jedes einzelne von ihnen erzählt eine Geschichte – welche, entscheidet der Betrachter selbst. Denn wie auch beim weiteren ausgesuchten Angebot an hochwertigen Bildern, an Fotografien hinter Acrylglas entscheidet allein die subjektive Empfindung. Weckt die Collage Interesse, erinnert sie an Vergangenes, öffnet sie Spielraum für künftige Vorhaben? Inhalt und Motiv beeinflussen die individuelle Kunst-Wahrnehmung ebenso wie die Persönlichkeit des Rezipienten. Fest steht, dass auf timoredforest.com jeder ein Wandbild zur Bereicherung seines Alltags findet. Welches ihn bei jeder Ansicht erneut inspiriert. Und so wie bei Lukas Werner nicht einfach nur ein Gegenstand ist – sondern ein ständiger Begleiter.

Fotograf für Kunst.

Kontakt

TimoRedForest

Timo Hänseler

Hedemannstraße 30

10963 Berlin

+491711607701

–



https://timoredforest.com/

Bildquelle: @ TimoRedForest