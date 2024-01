Was gibt es Neues? Off-Plan Immobilien in Dubai

Burj Azizi an der Sheikh Zayed Road und Condor Marina Star Residences in Dubai Marina

Begeben Sie sich auf ein bahnbrechendes Abenteuer mit dem Burj Azizi an der Sheikh Zayed Road, einem kolossalen Milliardenprojekt von Azizi Developments, das mit einer Höhe von über 700 Metern der zweithöchste Wolkenkratzer in Dubai sein wird. Bei diesem architektonischen Wunderwerk geht es nicht nur um Höhe, sondern auch um eine Symphonie aus opulenten Wohnungen, einem Sieben-Sterne-Hotel und einem revolutionären vertikalen Einkaufszentrum, das ein vertikales Reich des Luxus schafft.

Das Projekt soll ein Vermächtnis sein – ein überragendes Geschenk an das Emirat, das Reichtum und Möglichkeiten geschaffen hat. Die Entwickler planen ein außergewöhnliches Erlebnis mit einer einzigartigen Aussichtsplattform und gehobenen gastronomischen Angeboten, die die Skyline der Stadt aufwerten werden.

Das Burj Azizi ist mehr als nur ein Bauwerk; es ist ein Reiseziel mit attraktiven Einrichtungen und Annehmlichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Mit einem Sieben-Sterne-Hotel, einem vertikalen Einkaufszentrum, einer Aussichtsplattform und gehobenen gastronomischen Angeboten bietet es einen Lebensstil, der über das Gewöhnliche hinausgeht und die Essenz des luxuriösen Lebens im Herzen von Dubai verkörpert.

Wichtigste Einrichtungen:

– Cafés und Restaurants

– Sieben-Sterne-Hotel

– Aussichtsplattform

– Serviced Einrichtungen

Das an der Sheikh Zayed Road gelegene Burj Azizi verfügt über eine erstklassige Lage, die Bewohner und Gäste in den Mittelpunkt von Dubais pulsierender Energie stellt. Umgeben von kommerziellen Zentren, bietet es Zugang zum Puls der Stadt und ist damit eine begehrte Adresse für alle, die einen dynamischen urbanen Lebensstil suchen.

Der Masterplan von Azizi Developments für den Burj Azizi vereint Luxuswohnungen, ein Sieben-Sterne-Hotel und ein vertikales Einkaufszentrum in sich. Das Design verbindet Ästhetik mit Funktionalität und verspricht eine nahtlose Integration von Wohnen, Freizeit und Handel in einem ikonischen Bauwerk.

Der Grundriss des Burj Azizi ist eine sorgfältige Mischung aus Raffinesse und Zweckmäßigkeit. Die Wohn-, Geschäfts- und Hotelbereiche sind strategisch so angeordnet, dass sie ein Maximum an Panoramablick, natürlichem Licht und Privatsphäre bieten. Jede Etage ist ein Zeugnis für durchdachtes Design, das den unterschiedlichsten Lebensstilen gerecht wird.

Condor Marina Star Residences

Entdecken Sie das luxuriöse Wohnen in den Condor Marina Star Residences, einem 27-stöckigen architektonischen Meisterwerk in Dubai Marina von Condor Developers mit Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Duplex-Villen und Penthäusern. Die Hochhausarchitektur bietet nicht nur luxuriöse Wohnräume, sondern setzt auch mit seinen hochmodernen Einrichtungen und Annehmlichkeiten einen neuen Standard. Der Infinity-Pool auf dem Dach bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und den Ozean, während das Smart-Home-System für Sicherheit und Überwachung aus der Ferne sorgt und so für Ruhe sorgt.

Die strategisch günstige Lage der Wohnanlage ermöglicht einen einfachen Zugang zu Dubais Geschäftsvierteln, wunderschönen Stränden und luxuriösen Einkaufs- und Speiselokalen. Die Dubai Marina Mall ist nur einen Katzensprung entfernt und bietet den Bewohnern ein 390.000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum mit 130 Geschäften und Restaurants direkt am Wasser. Ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln – alles ist bequem zu erreichen.

Die Residenzen bestechen durch ihre anmutige Architektur. Sanft gerundete Elemente und geschwungene Konturen verleihen der Struktur eine subtile Weichheit und schaffen eine Ästhetik, die in der Skyline von Dubai hervorsticht. Die großzügigen Balkone und Terrassen, die mit Gärten und Grünpflanzen geschmückt sind, bringen Leben in die Architektur und schaffen eine harmonische Mischung aus Natur und Luxus.

Glaswände und maßgeschneiderte Beleuchtung in den Wohnräumen schaffen ein natürliches Licht, das das Stadtbild nahtlos in die Wohn- und Essbereiche überträgt. Die eleganten Küchen bieten elegante Arbeitsflächen, maßgeschneiderte Beschläge, Lackschränke und grifflose Türen, während die Bäder mit modernem Design, luxuriösen Armaturen und intelligenten Aufbewahrungslösungen als beruhigende Rückzugsorte dienen.

Hier zu wohnen bedeutet, eine Reihe von Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Annehmlichkeiten vor der Haustür zu haben. Das Projekt geht über das Gewöhnliche hinaus und bietet einen Lebensstil, der ebenso funktional wie luxuriös ist. Die Wellness-Einrichtungen sind für ultimative Entspannung ausgelegt. Die luxuriösen, hochmodernen Fitness- und Spa-Räume bieten einen Panoramablick und sorgen für ein verjüngendes Erlebnis. Getrennte Einrichtungen für Männer und Frauen, einschließlich Dampf- und Saunaräumen, runden das Wellness-Paket ab.

Wichtigste Highlights:

– Luxuriöse Auswahl an Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Duplex-Villen und Penthäusern.

– Das 27-stöckige Hochhaus ist ein Wahrzeichen in Dubai Marina und bietet einen eleganten Lebensstil.

– Durchdachte Architektur mit abgerundeten Elementen und weitläufigen Balkonen.

– Strategische Lage mit einfachem Zugang zu Geschäftsvierteln, Stränden und der Dubai Marina Mall.

– Einzigartige Grundrisse, die den Raum mit neutralen Farben und natürlichen Texturen maximieren.

– Infinity-Pool auf der Dachterrasse mit Blick auf die Stadt und das Meer, gesäumt von Lifestyle-Annehmlichkeiten.

– Flexible Zahlungspläne für verschiedene Investorenpräferenzen verfügbar.

Die Annehmlichkeiten des Condor Marina Star zeugen von der Verpflichtung zu einem unvergleichlichen Wohnerlebnis. Der Infinity-Pool auf dem Dach bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt und den Ozean und schafft eine ruhige Oase für die Bewohner. Das Smart-Home-System sorgt für ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle und ermöglicht es den Bewohnern, ihre Häuser aus der Ferne zu überwachen.

Hinter der Haustür erwartet die Bewohner eine pulsierende Gemeinschaft mit einer Reihe von Einzelhandels-, Restaurant- und Lifestyle-Einrichtungen in unmittelbarer Nähe. Die Wellness-Einrichtungen mit einem hochmodernen Fitnessstudio und Spa-Räumen bieten den Bewohnern die Möglichkeit, sich zu verjüngen und dabei den Panoramablick zu genießen. Separate Dampf- und Saunaräume für Männer und Frauen verleihen dem Wellness-Erlebnis einen Hauch von Luxus.

Wichtigste Einrichtungen:

– Infinity-Pool auf der Dachterrasse

– Kaffeehäuser

– Einzelhandelsgeschäfte

– Turnhalle

– Spa-Räume

– Kabinen

– Yoga-Studios

– Dampfbad und Sauna

– Co-Working Raum

Condor Marina Star befindet sich in bester Lage in Dubai Marina, einem begehrten Wohnviertel, das für seinen Charme am Wasser bekannt ist. Das Projekt ist ein Beweis für luxuriöses Wohnen und liegt strategisch günstig entlang eines 3,5 km langen Kanals, der den Bewohnern einen nahtlosen Zugang zum Meer bietet. Dubai Marina erstreckt sich über eine Fläche von 50 Millionen Quadratmetern und umfasst Hochhaustürme, die einen Panoramablick auf den Yachthafen bieten. Dieser Ort ist nicht nur eine Adresse, sondern ein Lebensstil mit Zugang zu den besten Restaurants, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen, die Dubai zu bieten hat.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Jumeirah Beach

– 05 Minuten – Dubai Marina Mall

– 05 Minuten – The Palm Jumeirah

– 08 Minuten – Emirates Golf Club

– 15 Minuten – Dubai Investment Park

– 18 Minuten – Burj Khalifa und Dubai Mall

– 18 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 24 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Condor Marina Star Residences von Condor Developers fügt sich nahtlos in den sorgfältigen Masterplan von Dubai Marina ein und bietet eine harmonische Mischung aus architektonischer Raffinesse und natürlichen Elementen. Die durchdachte Platzierung gewährleistet einen Panoramablick, die Nähe zum Kanal und einen einfachen Zugang zu den Annehmlichkeiten. Grünflächen, Wasserspiele und architektonische Elemente verschmelzen zu einer Umgebung, in der Luxus auf Funktionalität trifft. Jeder Aspekt ist so konzipiert, dass er das Erlebnis der Bewohner verbessert und eine lebendige und vernetzte Gemeinschaft innerhalb des größeren Projekts Dubai Marina schafft.

Condor Marina Star besticht nicht nur durch seine atemberaubende Fassade, sondern auch durch seine Grundrisse mit Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Duplex-Villen und Penthäusern. Die Designphilosophie betont die Maximierung des Raums und schafft ein Gefühl von Offenheit und Vielseitigkeit. Neutrale Farbpaletten und natürliche Texturen verstärken das Gefühl von Luxus und bieten den Bewohnern die Möglichkeit, ihre Wohnräume individuell zu gestalten. Jede Einheit ist ein einzigartiger Ausdruck von Eleganz, der Form und Funktion nahtlos miteinander verbindet.

